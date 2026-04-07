Va con todo…

Dicen que ahora sí viene en serio la reingeniería en el SIAPA. Ismael Jáuregui promete presentar su ruta de proyectos a corto, mediano y largo plazo a finales de este mes.

El nuevo director habla de grandes obras, pero también de limpiar la nómina, esa donde algunos cobran como si cargaran cubetas todos los días. Y ojo: viene una nueva estrategia de cobranza, que involucra la recuperación de 11 mil millones de pesos que deben todo tipo de usuarios, incluyendo secretarías estatales, organismos públicos y ayuntamientos.

Por cierto, una de las obras prioritarias es el “bypass” que va de la Presa La Calera al sistema controlado del acueducto que abastece a la ciudad, hacia las plantas de tratamiento de Miravalle y Las Huertas: se requieren 850 millones de pesos para que el agua deje de perderse y contaminarse.

Jáuregui advierte que es ingeniero y administrador. Traducción: se acabó el club de los intocables.

* * *

En Yahualica la gasolina no sólo mueve autos… también expedientes. Ya son dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra la ex alcaldesa Daniela Vázquez González. Y la cifra no es menor: un posible boquete de 50 millones de pesos que, según la actual presidenta Wendy Limón, empezó como una “modesta” deuda de ocho millones… y terminó convertido en terrenos y más terrenos.

El toque fino: propiedades que, casualmente, habrían quedado a nombre de la mamá de la aludida. Porque en política, la familia siempre “apoya”.

Por si faltaba combustible, la segunda denuncia apunta a compras por 15.5 millones de pesos… al hermano de la ex alcaldesa. Negocio redondo: se factura en casa y se paga con recursos públicos.

La gran duda: ¿Esto sí llegará a sentencia o quedará, como muchas veces, en puro humo… pero del caro?

* * *

Para los que ya veían el Mundial… pero desde el tráfico, llega la confirmación: el sistema articulado de transporte público de la Carretera a Chapala “sí estará” en su primera etapa antes de que termine mayo, según la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Afirman que ya trabajan en la zona clave del túnel con Periférico, justo donde todos han sufrido el clásico “ahorita avanzamos”. La idea es conectar el Aeropuerto con la ciudad. Y el proyecto es prioridad, sobre todo con el reloj mundialista corriendo.

Sobre la segunda etapa, esa sí llegará después del futbol.