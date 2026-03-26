Una posición en la que nadie confía

Dentro del marco de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) -celebrada en Colombia-, el mensaje del canciller de Venezuela, Yvan Gil, fue muy claro y retador: “Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano frente al bloqueo -comercial- que enfrenta… alzamos la voz en favor del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales -por parte de Estados Unidos-”, mientras que desde Caracas -vía videoconferencia- la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, hablaba en un foro de inversionistas estadounidenses, saudíes y latinoamericanos en Miami, donde invitaba a invertir y prometía “seguridad jurídica de las inversiones”.

La mandataria dice que “estamos en un proceso de estabilización”, en el que nadie confía, porque después de la intervención del Gobierno de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, nada ha cambiado. La estructura política, creada por Hugo Chávez y continuada por Maduro, continúa, salvo pequeños cambios en algunas posiciones gubernamentales, que no han cambiado la esencia del Estado de derecho que se ha vivido desde hace muchos años en Venezuela y de las condiciones de amplias libertades para los venezolanos.

Lo único que se ha transformado hasta el momento es el control -bajo la amenaza de otro tipo de invasión- por parte de Donald Trump, quien se ha aprovechado de la situación para manipular los recursos petroleros del país sudamericano, pero muy alejado del deseo de los venezolanos de tener un Gobierno democrático y en donde los propios ciudadanos puedan ser responsables de su propio destino.

La presidenta interina mencionó que “Venezuela tiene un papel relevante en la economía regional y en América Latina y el Caribe”, y tiene razón. Venezuela era un país líder en el continente. Hoy, no lo es. A pesar de su riqueza petrolera, mientras no cambie de manera radical su estructura política, implementando una democracia para regresar a la normalidad y mientras no se tengan discursos “encontrados”, como los llamados a la inversión con una “seguridad jurídica” en un país en crisis política y por otro lado se continúan con los “enfrentamientos” verbales con Estados Unidos por defender la dictadura de un tercero en discordia -Cuba-, Venezuela está en una posición en la que nadie confía.



Usted, ¿qué opina?