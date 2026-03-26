El parque y el mensaje

En Guadalajara, la reapertura del Parque de la Revolución dejó claro que no todas las obras públicas son trámites: algunas son mensajes.

La administración de Vero Delgadillo apostó por recuperar el trazo original de Luis Barragán y su hermano Juan José, y el resultado fue un regreso con aplausos, selfies y apropiación ciudadana inmediata.

Más que concreto y jardinería, la jugada fue urbana: reconectar a la ciudad con su identidad y demostrar que el espacio público sí puede ser punto de encuentro, no de abandono.

El parque volvió a latir y, con él, una narrativa distinta para Guadalajara. Ahora el balón está del lado ciudadano: usarlo, cuidarlo y hacerlo suyo, para que este acierto no sea excepción, sino punto de partida.

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En Jalisco, la “acción reforzada” terminó siendo… “reacción reforzada”. Ya van más de 600 amparos contra la ocurrencia del Tribunal Electoral del Estado, quien decidió que en Zapopan sólo compitan mujeres de grupos históricamente vulnerados (indígenas, con discapacidad o de la diversidad sexual), marginando a la gran mayoría.

Desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, su presidenta Paula Ramírez no se quedó callada y cuestionó la medida, mientras en los pasillos ya hacen fila los abogados, aspirantes y uno que otro iluminado que descubrió su “vulnerabilidad” de última hora.

Lo cierto: entre paridad, cuotas y creatividad jurídica, Zapopan ya no es municipio… es un concurso de interpretación constitucional.

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En Jalisco, Movimiento Ciudadano ya presume 100 comisiones municipales, como si fueran estampitas… pero versión fosfo-fosfo. Con la toma de protesta en Etzatlán, el partido naranja asegura que ya cubrió el mapa político, aunque en algunos municipios todavía andan buscando dónde está la “estructura” y quién tiene las llaves.

Cuentan que todo se logró en unidad. Traducido al dialecto político: largas sobremesas, acuerdos con café frío y uno que otro “reencuentro ideológico” de última hora.

La dirigencia celebra el músculo territorial.

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En San Lázaro, donde las dietas nunca adelgazan, ahora sí se pusieron a “recortar”… pero las pensiones ajenas. La Cámara de Diputados aprobó, entre gritos y pancartas, una reforma que mete tijera a las jubilaciones de entre 100 mil y hasta un millón de pesos mensuales. Sí, leyó bien: pensiones que parecían premio de lotería vitalicio.

Los defensores afirman que es justicia social; los inconformes, que es un ajuste selectivo con sabor a vendetta burocrática.

Por lo pronto, más de uno ya hace cuentas y otros revisan los amparos exprés.