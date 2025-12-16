Una nueva Magistrada, sólo por algo más de año y medio

El pasado 13 de noviembre el Congreso del Estado aprobó abrir la Convocatoria para la elección de una Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. En la cual se señala que la persona que sea electa estará en funciones hasta el 31 de julio de 2027, fecha en la que por mandato constitucional todas las personas juzgadoras deberán dejar el cargo para que entren en funciones las que hayan sido electas por la ciudadanía. Proceso que, como sabemos, todavía no está legislado en nuestro Estado y el tiempo sigue corriendo.

Las candidatas para presentar la evaluación correspondiente debieron acreditar diversos requisitos entre ellos: ser mayor de 35 años, tener más de 10 años de haber concluido la Licenciatura en Derecho, abogado o su equivalente, gozar de buena reputación y no haber ostentado determinados cargos públicos.

Este proceso es sin duda una forma de demostrar que cuando queremos podemos hacer bien las cosas; en la evaluación de las aspirantes participaron distintas Universidades, entre ellas la Universidad Panamericana, a quienes se les pidieron tres cosas: primero, elaborar un banco de preguntas teóricas los cuales fueron entregados el día de la evaluación de las Magistradas y subidas a una plataforma que permitió que las aspirantes a Magistradas las respondieran; segundo, elaboración de preguntas prácticas, cuyas respuestas fueron evaluadas por las propias Universidades; y tercero, participar como observadores ciudadanos del proceso.

Las aspirantes a Magistradas fueron evaluadas el 9 de diciembre pasado, con la presencia tanto de representantes del Poder Legislativo Estatal, del Comité de Participación Social y de las personas designadas por las Universidades participantes.

Según la Convocatoria el 15 de diciembre se elegirá a la nueva Magistrada, y aunque tú querido lector estes leyendo estas líneas con posterioridad a esa fecha y ya conozcas el nombre de la nueva Magistrada, cuando una servidora las está escribiendo no conoce los resultados.

Lo importante en todo este proceso es que al final se elija al mejor perfil pues es lo que garantizará la calidad de la justicia que se impartirá en Jalisco, así como la legitimidad e independencia del Poder Judicial.

Desafortunadamente, no podremos comentarlo sino hasta enero de 2026, por periodo vacacional estaré ausente hasta el próximo 5 de enero. Por lo pronto, no me queda más que desearles a todos una Feliz Navidad, y que reciban todo lo que anhela su corazón.

@IsaAlvarezPenna

