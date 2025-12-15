Lunes, 15 de Diciembre 2025

Sin manual de usuario

Por: Miguel Anaya Miguel Anaya

Hubo un tiempo en que el mundo parecía tener instrucciones. No eran del todo justas ni particularmente éticas, pero al menos existían. Había bloques definidos, aliados reconocibles, enemigos declarados y una narrativa más o menos coherente sobre el rumbo a seguir. Hoy, en cambio, el llamado nuevo orden mundial se asemeja a una sala de espera sin recepcionista: todos están presentes, nadie sabe quién sigue y cada cual defiende su lugar con el codo.

Estados Unidos ya no gobierna el mundo en solitario, pero tampoco está dispuesto a perder la hegemonía. Su peso económico sigue siendo enorme —representa cerca del 25% del PIB global—, pero su capacidad para imponer reglas se diluye poco a poco. Oscila entre el liderazgo moral de un sistema que proclama y el proteccionismo que practica. China, en cambio, no busca conquistar territorios con ejércitos, sino con mercados, infraestructura y cadenas de suministro. Hoy concentra alrededor del 30% de la manufactura mundial, una cifra impensable hace apenas cuatro décadas. Ejerce poder sin necesidad de discursos épicos: presta, construye, vende y espera.

Rusia insiste en demostrar que aún cuenta, aunque el precio sea convertir la nostalgia en guerra permanente. Europa reflexiona, regula y emite comunicados impecables, con la esperanza —cada vez más tenue— de que alguien los lea.

La gran promesa de la globalización fue simple y seductora: comercio libre, fronteras porosas, prosperidad compartida. El resultado ha sido incómodo. Hoy hablamos de guerras comerciales, nearshoring, aranceles patrióticos y cadenas productivas que se mudan según el humor geopolítico del mes. El libre mercado sigue siendo un dogma, siempre y cuando beneficie a quien lo predica. La globalización no murió; se volvió selectiva.

Las democracias, mientras tanto, atraviesan una crisis de prestigio más que de existencia. Los ciudadanos siguen votando, pero los que gobiernan tienen poca credibilidad; los líderes debaten mucho y deciden tarde ante un mundo que cambia vertiginosamente. La política se ha vuelto reactiva, diseñada para sobrevivir al siguiente titular y no para ordenar el presente o planear el futuro. En ese vacío prosperan personajes autoritarios que ofrecen certezas simples para problemas complejos y soluciones inmediatas para sociedades impacientes. No prometen justicia, prometen un mínimo de estabilidad. Y eso, en tiempos de constante ajetreo, suele bastar.

En este desorden global, América Latina regresa a su papel histórico: el de región importante solo cuando estorba o conviene. Se le exige orden, pero se le ofrece incertidumbre; se le pide alineamiento, pero se le niega protagonismo. Países como México caminan sobre una cuerda floja cada vez más delgada: socios económicos de Estados Unidos, observadores prudentes de China y defensores retóricos de una soberanía que pesa cada vez menos frente a una interdependencia económica que no da margen para empoderamiento patrióticos.

Ese es el verdadero nuevo orden mundial: uno caótico, sin árbitro y sin paciencia. Un sistema sostenido por inercias, miedos compartidos y acuerdos frágiles. No es un mundo peor que otros, pero sí uno más cansado. Y en él, la mayor aspiración ya no es el progreso, sino la confianza mínima: no avanzar demasiado, no retroceder del todo. Sobrevivir mientras se resuelven poco a poco las adversidades. 

¿Qué hacer ante este mundo? Dejar las espectacularidades, para empezar. Desconfiar de quienes prometen crecimientos mágicos y de quienes venden más caos, más polarización, más sectorización como virtud. Empezar 2026 implicará, más que entusiasmo, método: informarse mejor, exigir menos show y más resultados, recordar que la política no está para emocionarnos, sino para funcionar. En un planeta fatigado de grandes relatos, quizá la rebeldía más sensata sea la sobriedad: pensar antes de alinearse, dudar antes de aplaudir y no confundir ruido con cambio. No es mucho, pero en estos tiempos, actuar con criterio ya roza la lucidez.

