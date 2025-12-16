La Arquidiócesis ignora a Francisco

El 4 de julio de 2019 hubo una manifestación pacífica en Morelia, Michoacán, promovida por la Red Transdisciplinaria de Diversidad Sexual (RTDS), que pedían respeto hacia la comunidad LGBT+ por la conferencia que daría Mauricio Clark, exconductor de televisión y reportero de espectáculos de Televisa, quien en 2018 levantó polémica con el anuncio que hizo sobre su orientación sexual, quien afirmó dejar de ser homosexual gracias a un exorcismo y defender la terapia de conversión. En aquella ocasión la RTDS dijo argumentaba que ese tipo de eventos fomentan la discriminación por catalogar la homosexualidad y la diversidad sexual como algo que se puede curar o revertir. Decir eso es, “un alejamiento de Dios”, señalaba la Red.

Hay que recordar lo que el Papa Francisco, a pensar que el tema es espinoso para la iglesia católica, dijo en alguna ocasión -26 de enero de 2023-, “Ser homosexual no es un delito. No es un delito, es una condición humana”, aunque sí aclaró que es “un pecado en la concepción religiosa”.

Hoy la polémica se ha revivido en un sector de la sociedad, cuando en el Templo Expiatorio en León, Guanajuato, se distribuye un folleto editado por la Arquidiócesis de México y con un costo de 10 pesos -según publica el diario El Sol de León-, que se titula “Consideraciones sobre el síndrome de atracción en personas del mismo sexo”, en donde se presenta a la diversidad sexual y de género como un “trastorno mental” y un “problema de salud pública”, además de oponerse a la unión matrimonial entre personas del mismo sexo.

El cuadernillo -de 16 páginas- habla de que “La iglesia no odia a los homosexuales, los ama y sufre si ellos sufren, por eso se opone al matrimonio gay, porque quienes participan en este tipo de unión tienen una altísima posibilidad de terminar con una grave enfermedad”, dice en su página 7.

Sobre la homosexualidad la ciencia señala que no es una enfermedad ni un trastorno, sino una variación natural de la sexualidad humana, resultante de una compleja interacción de factores biológicos -genéticos y hormonales prenatales-, cognitivos y hasta ambientales. Entonces, la Arquidiócesis de México ¿hasta dónde quiere llegar con eso del “trastorno mental” e ignorando la palabra de quien fue el Príncipe de los Apóstoles, como fue el caso del Papa Francisco?

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net

