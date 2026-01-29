Una fotografía muy reveladora

La polémica fotografía del ex atleta canadiense Ryan Wedding, supuestamente tomada -el jueves pasado- afuera del antiguo edificio de la embajada de Estados Unidos en México minutos antes de entregarse a las autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos de narcotráfico en su contra, es muy reveladora.

Esa imagen, que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió “a capa y espada” para justificar que se entregó -y que no fuera capturado en un operativo coordinado por el FBI y agentes mexicanos-, al decir que “Esta persona de origen canadiense se entregó a la Embajada, por considerar que era mejor su entrega a que siguiera bajo persecución, porque tiene un delito en Estados Unidos… Esta persona se entrega en la Embajada, ¿cuál es la mejor prueba de que se entrega?, pues una publicación que él mismo hace”, revela que quien habla desde Palacio todas las mañanas lo hace sin fundamento en algunas ocasiones, como es este caso, y con poca claridad, como en otros.

Muchas organizaciones, medios y especialistas en fotografía han señalado las inconsistencias de la imagen con la realidad. Primero, el porqué fue tomada supuestamente en la antigua Embajada -que desde noviembre pasado tiene nueva ubicación- y no en la nueva, donde debió haberse entregado oficialmente; por las notables diferencias de las actuales condiciones de la fachada -donde se ve una pared de cristal o ventanal-, iluminación del inmueble -con sombras que son proyectadas por las lámparas-, señalizaciones en la reja perimetral y pavimento en la calle, así como el número de cámaras de vigilancia en relación con la fotografía cuando se “entregó”. Pero posiblemente la más obvia, y de la que nadie hasta el momento ha hablado, es la misma imagen del propio Wedding. La fotografía de la Embajada que se muestra es una imagen nocturna por la iluminación que se refleja en la fachada y en los cristales, mientras que la figura del canadiense fue tomada de día, como lo demuestra la intensa iluminación sobre su lado izquierdo -derecho en la fotografía-, en donde hay sombras proyectadas en su rostro por la gorra que porta, en el cuello por la chamarra y en el pantalón por su pierna. Así que los argumentos de la fotografía no tienen fundamento para asegurar que se “entregó”.

Y en cuanto a la claridad, tenemos el caso del envío de petróleo como “ayuda humanitaria” a petróleo, que el lunes la presidenta dejó la impresión de que se suspendían y hasta dijo que “En todo caso, ya se informará”; ayer aclaró que “... fue una interpretación… No hablé si se había suspendido o no”, y en cambio informó que “La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria”.

Así que lo que la fotografía revela es que urge que asesoren a la presidenta en términos de comunicación, de cuándo, cómo y en qué términos hablar para que no se exponga a lo que estamos hablando.

