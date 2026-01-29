Batean, otra vez, a las infancias trans

En el Congreso de Jalisco volvieron a romper su propio récord: por tercera vez dijeron “no” a cumplir una sentencia de la Suprema Corte. Legisladores de MC, PAN, PRI y Verde se unieron, muy pluralmente.

La orden era clara: restituir el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad. En otras palabras, que si un menor de edad quiere cambiarse de nombre, no tenga obstáculos. Por ejemplo: de Jesús, a Mariana. Pero la mayoría del pleno optó por el viejo y confiable “luego vemos”. Por su parte, Morena, Hagamos y Futuro votaron a favor.

Desde tribuna, diputadas de oposición subrayaron que desobedecer a la Corte no es opinión, es violación constitucional. Pero nada. Aquí la “autonomía” legislativa venció.

¿Qué seguirá?

* * *

Nos cuentan que ayer se reunió la Mesa de Seguridad de Jalisco y se reconocieron los avances en el tema.

Sobre los homicidios dolosos, Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara fueron los que bajaron más este delito, en el comparativo 2024-2025. Destacó Tlajomulco, con 139 asesinatos menos, el mayor descenso en todo el Estado.

El alcalde Gerardo Quirino aprovechó para hablar de coordinación, estrategia y blindaje institucional. Y recordó los próximos proyectos: la nueva Comisaría, la Academia Policial y los nuevos juzgados en puerta.

* * *

El sector del desarrollo rural anduvo afinando la voz. Nos dicen que el secretario Eduardo Ron se reunió con Julión Álvarez, para un trámite de movilización de ganado equino, aunque nadie descarta que también se haya movido el estribillo.

Los funcionarios aprovecharon para tomarse la foto con sombrero y sonrisa de palenque. A la cita también llegó Mario Camarena, director de Fomento Agropecuario y Pesquero, porque en la Secretaría no se deja pasar ni un “proyecto a futuro”… ni una selfie viral.

En redes, Ron habló de “buena platicada” y “proyectos en conjunto”, lo que dejó a más de uno preguntándose si serán corrales, caminos rurales o una gira ganadera con acordeón incluido.

* * *

Juran que no hay fisuras, pero las sonrisas estaban tan tensas como la reforma electoral que viene. Dirigentes de Morena, PT y Verde salieron a refrendar su amor eterno rumbo al 2027, aunque sigue el suspenso del recorte a los plurinominales y a las prerrogativas de los partidos políticos.

Afirman que la Cuarta Transformación está “más fuerte que nunca”, justo cuando a algunos aliados les empezó a dar frío pensar en menos curules y chequeras a dieta.

El Verde aplaude, el PT asiente, Morena dirige el coro… pero todos miran de reojo la caja registradora.

¿Desobedecerán de nuevo a la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso federal? Porque es la que pide los recortes.