Un Trump lleno de mentiras, imprecisiones e imposiciones

Lleno de falsedades, imprecisiones y exageraciones fue el mensaje que el miércoles por la noche el presidente Donald Trump envío a la nación estadounidense, además de que varias de las decisiones tomadas en las últimas semanas desde la oficina Oval de la Casa Blanca ponen a recapacitar a muchos en Washington sobre la estabilidad mental del mandatario.

Trump en su mensaje empezó diciendo que “Hace 11 meses heredé un desastre y lo arreglé… ”, lo que es falso. Pero vamos por partes:

Dijo que “Cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años, y algunos dirían en la historia de nuestro país”. La inflación ya había bajado al 3 por ciento en enero, cuando Trump asumió la presidencia, según destaca el periódico The New York Times en un análisis del informe del miércoles pasado, destacando que las inflaciones más altas fueron en las décadas de 1910, 1070 y 1980; el mandatario aseveró que “El precio del huevo ha bajado 82 por ciento desde marzo y los precios de otros productos también están cayendo rápidamente, y la tendencia continua”, lo que es una exageración; sobre el precio de la gasolina, erróneamente dijo que “... ahora cuesta 2.50 -por galón- en gran parte del país. En algunos estados, incluso, ha llegado a costar 1.99 el galón”, cuando en los últimos días el promedio es de 2.99 dólares según la Administración de Información Energética; Trump señala que “Ya he conseguido una cifra récord de 18 billones de dólares en inversiones para Estados Unidos”, lo que es una falsedad, ya que esa cantidad es casi el doble -9.6 billones- de la que ha calculado su propia oficina de prensa, y exageró al decir que “Hemos unificado 12 proyectos de ley diferentes en una sola magnifica -ley- que incluye exención de impuestos sobre propinas, horas extras y prestaciones de la Seguridad Social para jubilados”, que son solamente beneficios temporales.

A las mentiras, falsedades y exageraciones del miércoles, habrá que agregar las imposiciones y decisiones extrañas e unilaterales, como el mandar demoler el ala este de la Casa Blanca -East Wing- sin consultar al Congreso para construir un salón de bailes, además de despedir a seis miembros de la Comisión de Bellas Artes, quienes asesoran los cambios arquitectónicos y urbanos de la capital estadounidense; de colocar placas metálicas con descripciones en los retratos oficiales de los expresidentes Joe Biden y Barack Obama en la Casa Blanca, ridiculizados como Joe “El dormilón” y Obama “como una de las figuras políticas más divisivas en la historia de Estados Unidos”, y el jueves, la junta directiva del del Centro Kennedy para las Artes Escénicas de Washington -promovido por el ex presidente Eisenhower en 1958 y designado en 1964 como memorial para John F. Kennedy- votó por unanimidad -bajo “recomendación” de Trump- de renombrar la institución como Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Una administración llena de mentiras, imprecisiones e imposiciones.

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net

