Un “Mejoralito” de 800 millones

Tras varias semanas de manifestaciones, protestas, plantones, destrozos y caos que provocaron, al final de cuentas los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no consiguieron sus demandas laborales no impidieron que el “balón rodara” en la Copa del Mundo -como amenazaron- y solo “sangraron” 800 millones de pesos del presupuesto federal, para renunciar provisionalmente a sus bloqueos y retirarse temporalmente de las calles para regresar a las aulas.

La tajada millonaria, que a manera de compensación sacaron los maestros, aparentemente es para la contratación de docentes, recategorización y basificaciones, pago de 90 días de aguinaldo y la contratación de maestros desplazados. Pero no terminan con el problema, ya que continúan con la implementación de una comisión permanente -eterna, en este caso- para dar seguimiento a las exigencias magisteriales.

En la conferencia de prensa de la CNTE, donde se dio a conocer el desmantelamiento de casas de campaña en la capital del país y en algunos Estados, fueron muy claros al señalar que lo hacen para “reorganizarse, fortalecerse” y planear una “nueva etapa, reorganizando la protesta” para continuar con sus demandas. Le siguen recriminando a la presidenta Claudia Sheinbaum que se haya retractado de su promesa de campaña, “donde un gobierno que lleva dos años, que prometió abrogar la Ley del ISSSTE, ahora en el poder cambia el discurso y no está del lado de los trabajadores”, según dijo Isael González Vásquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas.

Los maestros fueron claros en que “nos retiramos, pero regresaremos con más fuerza”, lo que desestimó Mario Delgado, secretario de Educación Pública, quien se mostró optimista de que todo se resolverá por medio del diálogo y rechazó que los 800 millones otorgados a la CNTE hayan sido un “soborno” para que levantaran el plantón, al decir que “no, no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho… es una negociación que se tiene a partir de las necesidades de servicio”, afirmación que suena extraña, por los tiempos y condiciones en las que se otorga.

Al final de cuentas, los 800 millones que salen del erario, se ven destinados solo para la compra de un “Mejoralito” para erradicar el “cáncer” que se padece con los maestros de la Coordinadora, cuando lo que se necesita es terminar de tajo con la enfermedad terminal.

Usted, ¿qué opina?