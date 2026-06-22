Sacan la chequera…

En pasillos de la Secretaría de Educación Pública dicen que Mario Delgado reconoció que a la CNTE de Oaxaca se le entregaron 800 millones de pesos extraordinarios para “necesidades educativas”, aunque se insiste en que no fue parte de la negociación por el plantón en la capital. La coincidencia, aseguran, es solo un fenómeno administrativo difícil de explicar. Entre funcionarios circula la versión de que los recursos “ya estaban contemplados” y simplemente encontraron el momento perfecto para aparecer cuando las calles se despejaron. Otros lo resumen con ironía: no hubo presión, solo sincronía presupuestal.

El episodio deja a la CNTE con explicaciones complejas, mientras sostiene que todo es estrictamente educativo y absolutamente casual. Y que cualquier relación con el plantón es mera imaginación, dicen en el Gobierno con calma oficial. ¿Quién les cree?

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En los círculos del Mundial 2026 ya se comenta, con una mezcla de sorpresa y resignación, que Guadalajara no sólo quiere ser sede… también quiere ser trending topic permanente. Y vaya que lo está logrando. Con casi dos millones de interacciones en redes sociales, la Perla Tapatía lidera el ranking digital entre las 16 ciudades anfitrionas, dejando atrás a plazas como Los Ángeles, Atlanta, Monterrey y hasta la siempre presumida Ciudad de México.

Algunos estrategas digitales bromean que mientras otras sedes todavía están “optimizando su contenido”, en Guadalajara ya van por la tercera vuelta viral del día. Instagram y TikTok parecen haber encontrado su domicilio fiscal en Jalisco, donde cada publicación se convierte en estadística de orgullo local.

La diferencia es tal que se habla de “la era tapatía del engagement”. ¿Será?

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Nos dicen que Claudia Sheinbaum abrió el debate sobre limitar el uso de celulares entre niños y adolescentes, preocupada por los efectos que las pantallas tienen en la ansiedad, el sueño y la convivencia. Pero además de diagnósticos y estudios, lanzó una receta que hizo viajar a más de uno varias décadas al pasado: volver a la matatena, las canicas, el avión y el resorte.

La propuesta ya provocó que algunos menores preguntaran qué es una matatena y que otros creyeran que el resorte es una nueva aplicación.

Falta ver si las nuevas generaciones cambian los videos de 15 segundos por brincar ligas en el recreo o si el algoritmo termina derrotando a las canicas.

En otros países se están prohibiendo los celulares y las redes sociales entre los menores de edad. ¿Se sumará México?