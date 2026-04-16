Un juez vs. Naasón y su red oficial protectora

Este jueves veremos si por fin se rompe la red de complicidades que, desde el poder, en los gobiernos de todos los colores en México, y particularmente en Jalisco, protege a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, condenado a 17 años de prisión en California, acusado de ser un depredador sexual infantil, y con un proceso abierto en Nueva York, en el que el gobierno de Estados Unidos también lo acusa de delincuencia organizada.

Para que la justicia estadounidense alcanzara al nieto e hijo de los fundadores de esta asociación religiosa, que fincó su sede mundial al oriente de Guadalajara con la ayuda de los gobiernos revolucionarios para contrarrestar la influencia de la Iglesia católica en plena Guerra Cristera, fue clave el testimonio y la denuncia de Sóchil Martín, víctima de violencia sexual de Naasón desde que era menor de edad, y quien, junto con su esposo Sharim Guzmán, exmiembro también de LLDM, hicieron las mismas denuncias en 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al igual que nada pasó con las acusaciones de abuso sexual infantil que se hicieron contra su padre, Samuel Joaquín, en los gobiernos priistas y panistas en México y en Jalisco, esa misma impunidad la ha tenido Naasón en los gobiernos morenistas y emecistas.

El 17 de diciembre pasado, con todo sigilo, la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) de la FGR cerró el expediente abierto en 2019 por las denuncias de Sóchil y Sharim, al considerar que no había elementos para el ejercicio de la acción penal contra el aún líder de LLDM.

Llama la atención que esta decisión de la FEITPOC se haya tomado apenas dos semanas después de que Ernestina Godoy rindió protesta ante el Senado como nueva titular de la FGR el pasado 3 de diciembre, luego de haber despachado como interina desde el 28 de noviembre tras la salida forzada de Alejandro Gertz Manero.

Por eso, Godoy y los ministros de la muy cuestionada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberán estar muy pendientes de lo que suceda hoy en los juzgados federales del núcleo penitenciario de Puente Grande, en El Salto, Jalisco.

Porque sería toda una nueva exhibición de la impunidad que reina en México que, por presiones, en la audiencia de hoy ante los quejosos Sóchil y Sharim, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Juan José Rodríguez Velarde, no corrija la pifia cometida en la FGR a la llegada de su nueva titular.

Este jueves, pues, veremos si se extingue o se extiende la red de protección oficial que Naasón, su familia y sus cómplices han tenido siempre en México.