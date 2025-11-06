Trump ya no va “en caballo de hacienda”

Hasta el martes por la mañana el panorama del Partido Demócrata en Estados Unidos se veía árido; sin una figura en la cúspide de su organización que mostrara liderazgo y a la vez fuera guía de esperanza para ser contrapeso a la maquinaria Republicana encabezada por Donald Trump. Sin embargo, el mismo martes por la noche, como “por arte de magia”, la perspectiva dio un rumbo de 180 grados al conocerse los resultados de la Propuesta 50 en la boleta y con el mensaje de Gavin Newsom, gobernador de California, al hablar de la victoria electoral.

Estamos muy lejos de la siguiente elección presidencial -7 de noviembre de 2028-, faltan 1,096 días -exactamente 3 años a partir de mañana-, pero con un Trump que niega -pero ha dado a entender que no lo descarta- buscar un tercer término en la Casa Blanca -que la Constitución se lo prohíbe- y con un Partido Demócrata a la deriva sin una “cabeza de peso” y con la desventaja como minoría en el Congreso, se daba por descontado que los republicanos tenían un camino despejado y sin “baches”.

Sin embargo, la victoria de la Propuesta 50 en California -que rediseña los distritos electorales para la elección de los escaños para la Cámara de Representantes-, que es una respuesta de emergencia a las acciones del presidente Trump y al republicano Estado de Texas que han rediseñado sus mapas a favor de su partido, consolida el proyecto el proyecto de Newsom, lo afianza como figura y líder de los demócratas, cuando hace apenas unos días confirmó estar interesado en postularse a la presidencia en el 2028.

Actualmente California tiene 52 Representantes en la Cámara, de los cuales 43 son demócratas y 9 republicanos; con la redistribución los demócratas buscan arrebatar 5 escaños a los republicanos, canalizando votantes de zonas metropolitanas hacia zonas rurales, cambiando de esa manera el peso y teniendo la mayoría en la Cámara Baja, lo que cambia el panorama político en Washington.

Newsom calificó de “noche histórica” el triunfo electoral, enviando “... un mensaje contundente a un presidente histórico”, dijo irónicamente, “Donald Trump es un presidente histórico, es el presidente más impopular de la historia moderna… Donald Trump está en desventaja… nos mantuvimos firmes ante la imprudencia de Donald Trump, y esta noche tras provocarlo, el oso rugió con una participación sin precedente”, refiriéndose al oso que es el símbolo en la bandera de la República de California y que se interpreta como “fuerza, poder y resistencia inquebrantable”.

Hoy, aunque falta mucho tiempo para el proceso electoral presidencial, los demócratas ya tienen a un Newsom robustecido momentáneamente, mientras que, entre los republicanos, el mismo Trump ya mencionó -el domingo en una entrevista con CBS News-, al secretario de Estado Marco Rubio y al vicepresidente JD Vance, como posibles precandidatos. Pero, por lo pronto, Trump ya no va “en caballo de hacienda”.

Usted, ¿qué opina?