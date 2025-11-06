¡Agarrón en San Lázaro!

Nos cuentan que en la Cámara de Diputados ayer se puso bueno el recreo. Todo por el presupuesto de la Universidad de Guadalajara.

Resulta que la morenista Mery Pozos salió muy orgullosa y anunció que rescató más de cuatro mil 300 millones de pesos para la UdeG. Y de paso regaló cátedra gratuita: acusó a una diputada de MC, Claudia Salas, de “no entender ni una línea del presupuesto” y usar su “ignorancia como bandera política”. ¡Sopas!

Pero la diputada naranja no se quedó callada y, con tono de maestra regañona, le regresó la tarea: Que, si estaba tan molesta, era porque ella tenía la competencia para corregir el dictamen desde la Comisión legislativa y no lo hizo, se fue hasta el pleno.

Total, entre acusaciones y tecnicismos, lo importante es que la casa de estudios tendrá su presupuesto intocable para el siguiente año.

¡Ya es hora qué alguien le diga a la Secretaría de Hacienda que deje de estar jugando y aplique la fórmula correcta desde el anteproyecto presupuestal! Desde la pasada administración se recorta el presupuesto y luego en el Congreso corrigen.



* * *



Por cierto, nos cuentan que Gerardo Quirino, alcalde de Tlajomulco, fue el único que se aventó el viajecito a San Lázaro para presenciar el debate del presupuesto federal 2026.

Allá cerró filas con Pablo Lemus para pelear por más recursos para Jalisco, Tlajo y la UdeG.

¿Y los demás alcaldes? A lo mejor enviaron a sus asesores. ¿O qué?



* * *



Hacer apología del delito ya cuesta… y caro. Mientras en el Congreso de Jalisco la reforma para sancionar la apología del delito sigue guardada en el cajón, en Zapopan y Guadalajara sí hay reacciones.

Resulta que a Junior H, después de que Zapopan le aplicó una multa por cantar corridos que coquetean con el crimen organizado en las Fiestas de Octubre, ahora Guadalajara simplemente le dijo: “Aquí no, joven”.

El concierto del 16 de noviembre se cayó porque “no cumplió requisitos”. ¿Será?

Antes, Pablo Lemus afirmó que están prohibidas las presentaciones del cantante en Jalisco por pasarse de listo.



* * *



¿Pedrada a México? Nos cuentan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despertó con ganas de jugar a las adivinanzas internacionales. En su conferencia de ayer dijo que los bombardeos contra “cárteles terroristas” no son ni serán solo contra de Venezuela, sino también contra “otros” países. Pero sin decir nombres… porque la diplomacia ahora funciona como indirecta de WhatsApp: “Si te quedó el saco, pues te lo pones”.

Mientras tanto, autoridades federales en México escucharon el comentario y fingieron que no se refería a nuestro país. ¿Será?

