Lunes, 02 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Ideas

Ideas |

Trump no tiene límites ni llenadero

Por: Daniel Rodríguez

Trump no tiene límites ni llenadero

Trump no tiene límites ni llenadero

El hombre que se cree merecedor del premio Nobel de la Paz, quien aspira ganarse el reconocimiento mundial como pacificador y quien recientemente creó y encabeza de manera permanente el Board of Peace (Junta de Paz), que es apoyado por una veintena de países en desarrollo, pero ninguna potencia mundial o bloques como la Comunidad Europea, el sábado pasado -a propósito de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, después de los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel en contra de la república islámica- escribió en su red social -Truth Social-: “... los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestros objetivos de paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo”. 

Apenas el 19 de febrero Donald Trump lo había advertido, cuando amenazó a Irán con llegar a un acuerdo con él sobre el programa nuclear, de lo contrario, “sucederán cosas malas. Probablemente lo sabrán en los próximos 10 días”. Y no fueron 10 días, fueron 9 y sucedió lo peor: los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán.

Trump se siente el pacificador del mundo y amparado en sus “protocolos” de poder y para beneficio de sus propios intereses quiere “acomodar” al mundo y ponerlo a su disposición.

Ya planeó la “Nueva Gaza”, un desarrollo turístico en el devastado territorio palestino de la franja de Gaza; ya sacó a Nicolás Maduro de Venezuela, para garantizar -no para cambiar el régimen de Gobierno- el acceso a los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo; quiere adjudicarse Groenlandia, para aprovecharse de su riqueza en yacimientos; no quita el “dedo del renglón” en que le “gustaría” que Canadá fuera el estado 51 de la Unión; quiere recuperar el control del Canal de Panamá,  y ya está pensando en tomar “control amistoso” de Cuba, tomando ventaja del embargo a la isla caribeña que ha provocado una crisis en todos los sentidos. 

Donald Trump parece haberse poseído por el espíritu del conquistador Carlomagno -quien extendió los reinos hasta transformarlos en un imperio, al que incorpora gran parte de Europa Occidental y Central-; simplemente no tiene límites ni llenadero.

Usted, ¿qué opina?

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones