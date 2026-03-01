La guerra en Irán: lo que México no puede ignorar

Las guerras son la manifestación extrema de la política. Son instrumentos para redefinir jerarquías y restablecer límites. Hoy asistimos a una confrontación que, más allá de Medio Oriente, está reconfigurando el tablero global y nos obliga a mirar con realismo.

El inicio de hostilidades militares por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán no es un episodio aislado. Es un movimiento destinado a alterar el equilibrio regional antes de que el programa nuclear iraní alcance un punto de no retorno. Durante décadas, Teherán ha construido un sistema de influencia indirecta financiando y armando a Hezbolá, a los hutíes en Yemen y a Hamás en Gaza. Ese entramado le permitió proyectar poder sin asumir los costos de una confrontación frontal. Pero su aspiración nuclear cambió la ecuación.

Para Washington y Tel Aviv, al establecer explícitamente una línea roja, la cuestión se volvió no solamente retórica, sino fáctica. Porque cuando un país anuncia un límite y no lo hace valer, pierde credibilidad. Y en el actual sistema internacional, cada vez más polarizado, la credibilidad es poder.

Es temprano para anticipar si la escalada derivará en un conflicto regional abierto. Irán enfrenta una disyuntiva: negociar desde la vulnerabilidad —en medio de tensiones internas y presión económica— o radicalizar la confrontación con el riesgo de un desgaste profundo. En ambos escenarios está en juego no solo el equilibrio militar, sino la supervivencia política del régimen y de sus aspiraciones de influir en el mundo.

Ninguna guerra contemporánea es estrictamente local. Europa enfrentará mayor presión para elevar su gasto militar en un contexto ya tensionado por la guerra en Ucrania. Rusia pierde un aliado operativo clave. China observa con preocupación la estabilidad de su abastecimiento energético y de sus rutas estratégicas. El mensaje implícito es claro: Occidente está dispuesto a usar la fuerza para preservar su posición dominante.

En el trasfondo reaparece una doctrina incómoda: la “paz por la fuerza”. La estabilidad no se negocia, se impone. El multilateralismo pierde margen frente a la lógica de poder. Las Naciones Unidas quedan relegadas cuando los actores centrales deciden actuar sin esperar consensos amplios. El sistema internacional entra en una fase menos normativa y más cruda.

Para México las consecuencias son en el terreno económico. Cualquier escalada en Medio Oriente impacta precios energéticos, cadenas de suministro y flujos financieros. Dado que estamos altamente integrados a Norteamérica, no somos inmunes a choques externos. La volatilidad puede alterar expectativas de inversión justo cuando el país apuesta por consolidarse como plataforma estratégica de manufactura y relocalización industrial.

En el plano geopolítico, Estados Unidos —nuestro principal socio comercial y actor determinante en seguridad— reordena prioridades cuando abre un frente militar relevante. Eso puede significar menor atención coyuntural a la agenda bilateral, pero también mayor exigencia en temas sensibles como seguridad, migración y combate al crimen organizado. Cuando Washington demuestra capacidad de proyección militar global, el mensaje regional es inequívoco: su margen de acción se puede ampliar.

En la dimensión hemisférica, América Latina vuelve a estar bajo el lente de la competencia estratégica. Venezuela, Cuba y otros focos de tensión adquieren nueva relevancia en un entorno donde la noción de “esferas de influencia” recupera vigencia. La neutralidad retórica es cada vez más difícil de sostener en un sistema que se polariza.

En Estados Unidos, además, la guerra tendrá impacto político interno. En año electoral, la narrativa y los resultados de la operación pueden consolidar o erosionar liderazgo. Y cualquier variación en la política interna estadounidense repercute directamente en México.

Las guerras son indeseables por definición: erosionan vidas, instituciones y libertades. Sin embargo, ignorar su lógica sería un error y, por tanto, es importante recalcar que el saldo inmediato es visible: incremento del gasto militar global, endurecimiento de posturas y una creciente legitimación del uso de la fuerza como herramienta de política exterior.

Para México, la lección es clara. En un mundo donde la fuerza vuelve al centro de la escena, la estabilidad no puede darse por sentada. Se requiere prudencia, pero también claridad estratégica. Reaccionar tarde en un entorno de polarización creciente tiene costos.

Los cambios geopolíticos impulsados por Estados Unidos difícilmente serán pasajeros. Más allá de sus ciclos políticos internos, el mundo ha entrado en una etapa de mayor confrontación y competencia entre potencias. Esa es la realidad con la que México tendrá que navegar en los próximos años. Y en ese sentido, las presiones en los temas de seguridad y economía serán mayores y puntuales. Acordar con inteligencia la colaboración estratégica será fundamental, dado que lo que hemos visto recientemente es el principio, no el final, de un proceso en donde la coordinación con respeto es y será la piedra clave del puente.

luisernestosalomon@gmail.com