Tragedia y golpeteo

Dicen en Casa Jalisco que las fosas ya no solo son una tragedia, ahora también una estrategia. Pablo Lemus vio algo más que indignación en las publicaciones sobre Las Agujas y Arroyo Hondo: una campaña política bien sazonada, con dedicatoria para Claudia Sheinbaum y, de paso, para Jalisco. Según el gobernador, el dolor real estaría siendo usado como combustible electoral, porque en este país nada se desperdicia, ni siquiera el horror.

En las redes sociales, el algoritmo se frota las manos; en la política, también.

Aunque no niega la gravedad del problema, advierte que hay quienes prefieren el escándalo viral a la investigación seria.

El debate se enreda entre la tragedia, la grilla y la eterna tentación de convertir todo en munición política. ¿Qué tal?

* * *

Por cierto, ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 34/2025 y el saldo es demoledor: 66 personas desaparecidas, 63 quejas, 12 localizadas… sin vida.

El resto sigue perdido entre expedientes, búsquedas suspendidas y confrontas genéticas. La constante, dice la Comisión, es la misma de siempre: dilación, omisión y autoridades que parecen correr en cámara lenta.

Hay señalamientos graves; incluso, dos casos de desaparición forzada atribuibles a policías municipales.

El próximo año se reforzará el presupuesto en las áreas correspondientes. Mientras tanto, hay forenses rebasados, búsquedas abandonadas por años y familias revictimizadas completan el cuadro, según la Comisión.

Las recomendaciones sobran. Lo que falta es cumplirlas.

* * *

En el SIAPA ya tienen listo el regalo de Reyes… pero sin moño. Resulta que, del 3 al 7 de enero, 892 colonias estrenarán la experiencia de “agua intermitente”, una cortesía del mantenimiento preventivo que evitará un colapso mayor.

Nos dicen que las labores sustituyen la clásica suspensión del servicio de la Semana Santa, entonces, aplausos por la planeación.

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá sentirán el cariño hidráulico, con baja presión o sequía total, según toque. Eso sí, prometen pipas gratuitas, como consuelo líquido, y explican que enero es ideal porque “se consume menos agua”. Traducción: hace frío y la queja hidrata menos.

¡Paciencia, garrafón y buen humor!