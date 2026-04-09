Todo lo hacen más complicado

Unos amigos “de la provincia”, para nada neófitos en viajes, me llaman con una pregunta que primero parece de lo más extraña y luego de lo más lógica. Van a volar a la capital y quieren saber cómo salir del aeropuerto. Incertidumbre también en eso, qué logro del gobierno.

Porque ahora, aun para quienes han viajado en avión durante décadas, la CDMX les representa una novedad para mal. Al llegar no sabes si habrá autos de plataforma, o si te tomará horas conseguir taxi autorizado; tampoco si es seguro salir a la calle a buscar un Uber.

La izquierda (eso dicen ser) que gobierna el país y la capital olvida uno de sus logros. Ellas y ellos le dieron a esta urbe una imagen que ahora trituran. Tras el arribo del ingeniero Cárdenas en 1997 a la jefatura de gobierno, vivir acá, visitar el ex DF, pasó de pesadilla a orgullo.

Ahora, por razones que nadie realmente entiende, el obradorismo va en sentido contrario: complica la vida a la gente porque sí.

Nuestro aeropuerto no tiene arreglo. La terminal 2 se hunde, la 1 apesta. Son descripciones. Al cuarto para las doce, el régimen que heredó el Mundial le da una manita al Benito Juárez. Salvo que están decididos a hacer un “mall”, ¿la experiencia de viajar mejorará?

¿En el exterior del AICM? Difícilmente. Sus estacionamientos llevan años colapsados por la demanda, y poner parqueaderos satelitales sin una buena red de transporte interno será un parche, que como casi todos los parches, pronto mostrará las costuras.

Lo mejor sería que la gente llegara y saliera en transporte público. ¿Pero cuál? Un Metrobús y una estación del Metro que te lleva a Pantitlán no llegan ni a aspirina.

O que tome taxis permisionarios o de plataforma, que estos compitan y den abasto a la demanda. En vez de ello, el gobierno decidió sacar a las plataformas y privilegiar taxis cartelizados: insuficientes y caros.

Es una más de las cosas enrevesadas de la presidenta. Obligó a las plataformas a dar seguridad social a sus choferes. Bien. Pero luego quita a esos conductores clientes para entregarlos a concesionarios (¿pagarán IMSS a sus colaboradores?) del AICM con pésima fama.

¿Quién gana con la medida? ¿El aeropuerto? Dudoso. ¿La Marina? No queda otra que pensar que sí, es decir, que pensar mal. La imagen de la CDMX, ¿cómo? ¿Cómo le beneficiará que turistas nacionales y extranjeros lleguen y sufran demoras y todo para proteger a abusivos?

Quien diseñó esto no quiere a México. A la capital me refiero. Si no, pregunten el éxito de los vuelos directos de Monterrey o Guadalajara a destinos como Madrid. Quienes los toman no dudan en pagar un poco más con tal de no pisar el AICM. Y ahora les das una razón extra.

Es cierto, en una de las pocas cosas en que el gobierno de la República es consistente, es que ahora también en Guadalajara permite mafias que ofrecen Uber que no es Uber y premia concesionarios que hacen que la gente espere horas por una unidad.

Volviendo al Benito Juárez, ¿sacar a los Uber es mejora? ¿Los taxis darán mejor servicio?, ¿a un precio razonable con respecto de la calidad de la experiencia? Porque el “caos” previo tenía cierta virtud: era para lo que alcanzaba, y casi todo mundo en paz.

Lo peor que puede pasar es que, tras tanta obra, y con guardias nacionales persiguiendo Ubers, cada vez menos amigos nos llamen por la simple razón de que desairan a una Ciudad de México que volvió a ser demasiado complicada.

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