Que no se preocupen…

Dicen en los pasillos del poder que en el Palacio Nacional ya encontraron la fórmula mágica contra el crimen… y, de paso, contra cualquier cuenta incómoda.

La Presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender con entusiasmo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas bancarias sin una orden judicial.

Según la versión oficial, aquí no hay política, sólo “inteligencia financiera”. Nada de persecuciones, puro combate al lavado… faltaba más. Porque en México nadie sospecha cuando el poder adquiere nuevas herramientas. ¿O qué?

Eso sí, cuentan que todo tiene remedio: un amparo, seis meses de paciencia y listo. Mientras tanto, cuentas congeladas y nervios calientes.

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Ayer desde tempranito, los mexicanos descubrieron que hacer trámites en la Secretaría de Relaciones Exteriores es ahora un deporte extremo: desde las 8 de la mañana, internet desapareció misteriosamente en las delegaciones y oficinas de enlace del país. En Guadalajara, los ciudadanos convertidos en pacientes contorsionistas hicieron fila, con citas aplazadas y nervios de acero, esperando que la red volviera a la vida.

Las autoridades, con la calma que caracteriza al burocrático país, sólo pidieron paciencia, mientras nadie sabía cuándo se restablecería el servicio. Algunos sospecharon que es la manera más elegante de darle la bienvenida al nuevo canciller, Roberto Velasco. ¿Será?

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En Tequila, el Cabildo convocó ayer a una sesión extraordinaria para remover a la alcaldesa interina Lorena Marisol Ramírez, quien había asumido tras la detención del alcalde Diego Rivera, acusado de vínculos con el crimen organizado.

El drama político era un verdadero “Morena vs. Morena”: los regidores se enfrentarían a las 19:00 horas para decidir la destitución de Ramírez y colocar a Fernando Contreras, actual síndico, como el nuevo alcalde interino.

Pero en Tequila, la política anda más cruda que fina: simplemente no llegó la alcaldesa ni el secretario general, dejando a los regidores vestidos y alborotados.