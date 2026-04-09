Macho que se respeta no cambia pañales. Macho que se respeta no pregunta, menos aún pone el Waze. Macho que se respeta no suelta el control, ni siquiera el de la tele. Macho que se respeta es proveedor, no colaborador. Macho que se respeta no tiene miedo. Macho que se respeta se hace cargo de los embarazos, pues el hijo es sangre de su sangre, no importa lo que opine la mujer. Macho que se respeta es cabeza de “su” familia, así, con adjetivo posesivo.

En los últimos días se desató una polémica porque los logos del Gobierno de Jalisco, de Zapopan y de Guadalajara (que, paradójicamente, encabeza una mujer) aparecieron como patrocinadores de un congreso sobre masculinidad promovido por grupos conservadores de la iglesia católica en un templo católico, el Santuario de los Mártires. Los patrocinadores privados tienen todo el derecho de gastar el dinero en lo que quieran y promover las ideas que consideren correctas; la iglesia católica a promover su visión del mundo, que es esencialmente machista. No así los gobiernos, pues en México el Estado es laico.

El evento de tres días, cuyo nombre es en inglés, Fearless Congress (la traducción sería algo así como Congreso de los Valientes o de los Sin Miedo) tiene un precio promedio de 2 mil 600 pesos y el boleto más caro cuesta arriba de 7 mil. Es, pues, un congreso para clases medias y altas y, a juzgar por el programa, una reacción frente a las conquistas del feminismo. Parten del diagnóstico de que, cito, “vivimos una crisis silenciosa: hombres confundidos, vacíos y desconectados de su propósito” y que por lo tanto “la identidad masculina se ha debilitado, dejando preguntas profundas: ¿soy suficiente?, ¿tengo lo que se requiere?”

Si hay hombres confundidos, que no lo dudo que los haya, es porque no han entendido que la igualdad de género llegó para quedarse, y les cuesta entender que la paridad es eso, nada más, pero, sobre todo, nada menos. La igualdad es un derecho y asegurarla una obligación constitucional del Estado, aunque claramente haya a quien no le guste.

Qué bien que bajaron los logos de los ayuntamientos y del Gobierno de Jalisco; sin embargo, la pregunta es cómo llegaron ahí. De acuerdo con los estatutos de Movimiento Ciudadano, este partido impulsa “políticas públicas de acción afirmativa para garantizar la autonomía física, política y económica de las mujeres, con determinaciones que atiendan sus necesidades estratégicas y demandas concretas”. No es, pues, al menos en el papel, un partido conservador. Sin embargo, en la práctica, los gobiernos naranjas están, tanto en Jalisco como en Nuevo León, vinculados a agendas y grupos conservadores y sus votantes en estos estados son claramente tránsfugas del panismo. Si los logos aparecieron como patrocinadores en este congreso y luego se retiraron es porque dentro del emecismo jalisciense hay una disputa ideológica que va a hacer crujir las cuerdas en el 2027, y que difícilmente se mantendrá unido de cara al 2030.