Tarjetazo al tarifazo

Como se esperaba y lo reiterábamos ayer aquí, el tema del tarifazo decembrino al transporte público ha marcado el debate público local en este arranque del 2026.

Ante la ola de cuestionamientos y críticas al gobierno de Pablo Lemus por haber avalado aumentar de un jalón, de 9.50 a 14 pesos el costo del pasaje en las distintas modalidades de transporte regulados por las autoridades (hay que recordar que hay mototaxis que operan sin control oficial y cobran lo que quieren a sus usuarios, muchas veces por arriba de los 14 pesos que se pretenden empezar a cobrar desde el mes de abril), el gobernador se refirió al tema en cuanto volvió ayer a sus labores luego de sus vacaciones de fin de año.

Cuestionado sobre el tema, Lemus confirmó implícitamente lo que el martes de la semana pasada había señalado a Las Noticias N+, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, en el sentido de que, en caso de terminarse los mil 200 millones de pesos del subsidio inicial planteado por el propio gobernador en sus redes sociales, desde el viernes 26 de diciembre, se tomarían recursos de otras partidas para apoyar a todas y todos los usuarios del transporte que lo solicitaran.

Y es que este aumento de recursos para subsidiar la tarifa del transporte, y amortiguar el golpe a la economía de la mayoría de las familias jaliscienses para que el costo del boleto les quede sólo en 11 pesos, y el gobierno le pague a los camioneros y así mismo en el caso del Tren Ligero y los camiones que opera el Estado, los tres pesos restantes para cubrir los 14 pesos autorizados, se tiene que registrar necesariamente para cumplir con lo anunciado ayer por el Gobernador, en el sentido de que no habrá límite en la emisión de tarjetas únicas para que todo el usuario pueda obtener el descuento y pague sólo 1.50 pesos más de los 9.50 que ahora paga, y que muchas veces queda en 10 pesos por que las llamadas “alcancías rateras” no dan el vuelto de los 50 centavos. Adelantó, incluso, que quien porte la tarjeta, podrá hacer todos los viajes que necesite, ya que tampoco habrá límite en ello.

“Aquí pueden alcanzar tarjeta los 8 millones y medio de jaliscienses. Hay una meta de credencialización, pero eso no quiere decir que exista un tope de credenciales, no hay límites”, aseguró Lemus.

Así, pues, el gobernador lejos de pensar en reconsiderar el tarifazo, parece estar determinado a mantenerlo, con el anunció de lo que podíamos llamar “el tarjetazo”, al pasar de las tres millones de tarjetas únicas que se habían anunciado inicialmente a ofrecerlas a la población en general. Habrá que recordar que 44 por ciento de los usuarios pagan con efectivo el camión y sería para ellos una gran noticia que les significaría importantes ahorros.

Habrá que ver, pues, qué tanto este tarjetazo al tarifazo, calma las protestas.