¡Hay para todos!

Pablo Lemus regresó a la agenda pública y dio la noticia de que no habrá límites para obtener la Tarjeta Única, que dará un subsidio para el transporte público. ¿Eres de los que pensaba que 1.5 millones de tarjetas no bastarían para los tres millones de pasajeros diarios? ¡Tranquilo!

Según el gobernador, hasta los 8.5 millones de jaliscienses pueden obtenerla. ¿El truco? Que no hay límites.

Para rematar, la tarjeta no solo sirve para transportarse, también abre la puerta a programas sociales, ayuda para medicamentos y hasta historial crediticio. Ya sabes, ¡todo en uno!

Eso sí, no olviden registrarse en línea desde el 12 de enero para acudir a la cita y recibir el plástico. Quien no lo porte pagará una tarifa de 14 pesos.

* * *

El PAN en Jalisco acaba de hacer su declaración épica: ¡Exigir mejores condiciones en el transporte público! No es broma, el partido quiere que el tiempo de espera no se convierta en un viaje astral para los ciudadanos, especialmente en zonas como Colón y Periférico, donde la espera parece más un castigo que un simple trayecto. Además, pide paradas seguras y viajes dignos.

Juan Pablo Colín, líder del blanquiazul, admite que probablemente no podrán revertir el aumento de la tarifa a 14 pesos. Así que el partido opta por la diplomacia del transporte: exigir, exigir y exigir.

* * *

Con el propósito de “facilitar” la vida a los habitantes de Tesistán y Valle de los Molinos, nos cuentan que el Gobierno de Zapopan ya lanzó el registro del nuevo servicio de transporte gratuito, conectado nada menos que con la Línea 3 del Tren Ligero. Pero ojo, este servicio exclusivo solo está disponible para los afortunados que logren registrarse.

De lunes a viernes, de las 06:00 a las 22:00 horas, los residentes podrán disfrutar de un “camioncito” de lujo, siempre que hayan pasado por el filtro de la validación de datos y fotos. Será un servicio sin costo, pero deben cumplir con los trámites.

* * *

¡Y el “regalazo” se hace ley! La Suprema Corte no sólo validó, sino que celebró el “detalle” de la pasada administración de López Obrador a la CNTE: habrá plazas automáticas para los egresados de las normales públicas, sin examen ni concurso de oposición. ¿Para qué complicarse con pruebas de competencia cuando se puede “facilitar” el acceso al magisterio?

Aprobado en 2019 por el Congreso, el regalo no solo premia el esfuerzo académico (o la falta de él), sino que refuerza ese compromiso tan mexicano con la meritocracia.

Lo que antes parecía una promesa de campaña ahora es un derecho constitucional. ¡Y que vivan los concursos sin competencia!