Tapalpa fue durante años una palabra que olía a pino, chimenea, descanso de fin de semana. Pueblo Mágico desde 2002, su nombre evocaba para muchas familias tapatías una especie de refugio especial en los maravillosos bosques de la sierra, donde el tiempo parecía caminar más despacio. Pero bastó un operativo federal de alto impacto, en el que fue abatido “El Mencho”, para que ese paisaje cambiara de significado. De pronto, el sitio de la escapada amable quedó asociado al escondite del crimen organizado. Y eso, desde la psicología política, importa mucho más de lo que parece.

Las sociedades no viven solo en territorios: viven también en percepciones. Un destino turístico no se sostiene únicamente por sus bosques, sus cabañas o su gastronomía, sino por la imagen emocional que habita en la mente colectiva. Cuando esa imagen se rompe, cae algo más profundo que la ocupación hotelera: cae la confianza simbólica. En Tapalpa, empresarios y autoridades locales reportaron cancelaciones, calles vacías y una ocupación de Semana Santa de 55 a 60 %, lejos del 95 % alcanzado un año antes; algunos negocios hablaron incluso de cancelaciones totales. El miedo, aunque no siempre sea exacto, sí es políticamente eficaz.

Lo más inquietante es que el golpe no vino solo por la violencia del operativo, sino por la revelación moral que lo acompañó. Porque cuando un lugar de descanso aparece ya ligado al escondite de un gran capo criminal, el ciudadano común siente que le cambiaron el telón de fondo sin avisarle. Peor aún: documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya habían vinculado desde 2020 un negocio de renta de cabañas en Tapalpa con actividades de apoyo al CJNG. Así, el problema no fue solo el hallazgo del capo, sino la sospecha de que la normalidad llevaba tiempo conviviendo, silenciosamente, con la sombra.

Ahí aparece la lección psicoemocional. La gente puede tolerar la incertidumbre; lo que no tolera fácilmente es la traición del escenario. Cuando el lugar del descanso familiar resulta también territorio del poder criminal, se fractura la frontera entre lo seguro y lo siniestro. Y esa fractura afecta el consumo, la movilidad, el prestigio y la autoestima de una comunidad. El daño no es solo económico: es narrativo. Tapalpa dejó de ser un paraíso y de repente se convirtió en el escondite de criminales y sicarios.

Recuperar el turismo será posible; recuperar la inocencia del paisaje será más difícil. Porque los pueblos también tienen alma y memoria pública, y esa alma se hiere cuando se desnuda que debajo de la postal había una grieta negra. La tarea del Estado no consiste solo en perseguir criminales, sino en impedir que el miedo y el desprestigio se adueñen del significado de un lugar. Un pueblo vive de sus propuestas, sí, pero también de la confianza que la gente le tiene para atreverse a volver con gusto.

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