Desigualdad económica: ¿Un problema inherente o un subproducto del crecimiento?

La desigualdad económica constituye uno de los temas más debatidos en la discusión contemporánea sobre desarrollo. Mientras algunos la consideran un problema social que debe corregirse mediante políticas redistributivas, otros sostienen que es un resultado inevitable —e incluso funcional— del crecimiento económico. En este artículo se argumenta que, si bien una desigualdad pronunciada puede generar efectos sociales adversos, también es, en gran medida, un subproducto del crecimiento económico y puede desempeñar un papel importante como incentivo para la inversión, la innovación y la productividad. Por ello, el problema central no radica en su existencia, sino en su magnitud y en la necesidad de ofrecer igualdad de oportunidades.

El crecimiento sostenido de la renta per cápita a nivel mundial es un fenómeno relativamente reciente, que se remonta a finales del siglo XVIII. Antes de este periodo, predominó durante siglos un estancamiento económico en el que la mayoría de la población subsistía con ingresos mínimos. La transformación económica asociada a la industrialización, la innovación tecnológica, la acumulación de capital y la expansión de la educación dio lugar a un incremento significativo en la producción y el bienestar material. Sin embargo, este proceso también generó diferencias sustanciales en la distribución de los ingresos, particularmente en sus etapas iniciales.

Desde una perspectiva crítica, la desigualdad económica es vista como un fenómeno pernicioso que vulnera principios de justicia distributiva, debilita las instituciones democráticas, afecta negativamente la salud y la cohesión social y puede incluso obstaculizar el crecimiento económico. Bajo este enfoque, la reducción de la brecha entre ricos y pobres se considera un objetivo prioritario de política pública.

No obstante, una perspectiva alternativa sostiene que el énfasis no debe colocarse en la desigualdad en sí misma, sino en la pobreza. Desde esta óptica, resulta más relevante garantizar condiciones de vida dignas y mejorar las oportunidades de los individuos que buscar una igualdad estricta en los resultados. La igualdad de oportunidades —entendida como el acceso equitativo a educación, salud y condiciones iniciales— permite que los individuos, a través de su esfuerzo y talento, determinen su posición económica. En contraste, la búsqueda de la igualdad de resultados implica niveles altos de intervención estatal para igualar ingresos, niveles de vida o acceso a bienes y servicios, que tienden a distorsionar los incentivos económicos.

Diversos argumentos sugieren que la desigualdad puede tener efectos positivos en la economía. Las diferencias en ingresos pueden actuar como incentivos para la adquisición de habilidades, así como para innovar y tomar riesgos empresariales. En este sentido, intentar eliminar completamente la desigualdad podría debilitar los mecanismos que impulsan el crecimiento económico. Además, la evidencia histórica muestra que, en términos generales, la calidad de vida ha mejorado significativamente incluso para los sectores más desfavorecidos, lo que sugiere que el crecimiento económico ha tenido efectos ampliamente favorables.

Sin embargo, esto no implica que cualquier nivel de desigualdad sea deseable. En contextos donde existen barreras estructurales que limitan la movilidad social, una pronunciada desigualdad puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Por ello, el papel del Estado resulta fundamental para garantizar un piso mínimo de bienestar y promover la igualdad de oportunidades, sin eliminar los incentivos económicos asociados a la desigualdad que contribuyen a estimular la inversión y la innovación, al ofrecer mayores recompensas a quienes asumen riesgos y desarrollan habilidades competitivas.

En el contexto actual, caracterizado por desafíos como la baja inversión nacional y extranjera, el incremento de la deuda pública, la erosión de las instituciones y el estado de derecho y la desaceleración del crecimiento, surge un dilema relevante en materia de política económica: priorizar el gasto social orientado a reducir la desigualdad en el corto plazo o fomentar la inversión productiva para impulsar el crecimiento y empleo en el largo plazo. Este dilema refleja un claro costo de oportunidad, ya que ambas estrategias compiten por recursos públicos limitados.

En conclusión, la desigualdad económica puede entenderse, en buena medida, como un subproducto del crecimiento económico. Si bien puede generar tensiones sociales y debe ser contenida dentro de ciertos límites, también desempeña un papel relevante como incentivo para la inversión, la innovación y la productividad. Por ello, el desafío no consiste en eliminarla por completo, sino en asegurar que coexista con altos niveles de movilidad social y acceso a igualdad de oportunidades. De esta manera se puede recompensar el mérito, el esfuerzo y la disposición de asumir riesgos, a la vez que se fortalece la cohesión social y se promueve un desarrollo sostenible.

Eugenio Arriaga Cordero es doctor en estudios urbanos por la Universidad estatal de Portland y académico de la Esarq.