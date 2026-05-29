También “tenemos derecho a dudar”

Seguimos con la duda por parte del oficialismo.

Ya que la presidencia de la República -que primero dijo hace una semana que sí existía- dijo ayer desconocer si hay una ficha roja por parte de la Interpol (Organización Internacional de la Policía Criminal) para detener y extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lo negó rotundamente un día anterior, Claudia Sheinbaum ahora “le manda la bolita” a otro dependencia: “Que informe la Fiscalía. Vamos a pedirle a la Fiscalía que informe su relación con la Interpol para que puedan conocerlo todo y que se transparente”.

Lo más sencillo y para quitarnos dudas, es verificar en la página de la Interpol - https://www.interpol.int/en- si existe una ficha roja para Rocha Moya. Y no, no hay nada hasta ayer por la tarde. El único mexicano que actualmente es reportado y buscado por la Interpol es Alfredo Corona Román, originario de Quintana Roo, acusado de intento de asesinato en Belice.

Ayer la presidenta Sheinbaum volvió a insistir y “darle largas” al tema de la petición de extradición, al señalar que “Tenemos derecho a dudar”, al insistir que no existen pruebas suficientes para proceder, “... y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”, ratificando que “... si se tratara de un gobernador que no hubiera sido electo por Morena, sino por otro partido político, estaríamos actuando de la misma manera”.

El ‘jueguito” que desde la presidencia se afirma que hay una ficha roja, que desde la SSPC se niegue, agregando de que el proceso de petición primero llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para posteriormente pasar a la Fiscalía General de la República, y ahora Sheinbaum hable de que “Tenemos derecho a dudar”, le “mande la bolita” a la FGR y montarse en el estribillo de las “pruebas”, también nosotros “tenemos derecho a dudar” sobre las verdaderas “intenciones” del oficialismo para proceder con la detención y extradición de los inculpados, como ha sucedida con decenas de otras solicitudes similares, con la diferencia de que hoy se trata de tan “distinguidos” morenistas.

Usted, ¿qué opina?