En San Lázaro ya lograron la hazaña política del sexenio: Morena votando contra Morena… pero sin dejar de ser Morena.

Resulta que la mayoría aprobó de último minuto una reserva para que los magistrados electorales federales puedan reelegirse otros seis años y acumular hasta 18 en el cargo. ¿Reparto de cuotas o qué?

La cosa se puso tan polémica que Alfonso Ramírez Cuéllar salió a denunciar “trampas” y recordó que apenas hace un año celebraban el fin de la reelección como si fuera una nueva independencia nacional. Ahora resulta que la reelección sí es mala… pero cuando conviene.

Ahora sí que, entre reservas escondidas, votos exprés y memoria selectiva, en la 4T ya no se sabe quién es oposición: si el PAN, Movimiento Ciudadano… o los propios guindas.

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Nos cuentan en los pasillos judiciales que la intención de aplazar la elección de juzgadores federales hasta 2028 sería, más que una estrategia institucional, una elegante manera de reconocer que la reforma de 2024 salió muy distinta a lo prometido. En otras palabras: aquello de llevar la justicia a las urnas terminó acercando la improvisación a los juzgados.

Nos afirman que, entre presiones de empresarios, advertencias desde Estados Unidos y el discreto pánico por la llegada de perfiles sin experiencia, algunos ya consideran que 2028 tampoco sería una fecha definitiva. ¿Será?

En fin, patear el balón parece haberse convertido en una doctrina judicial. ¡Ya veremos!

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Mientras en las filas morenistas se empeñan en activar un boicot contra el Mundial de Futbol bajo el gastado estribillo de que la justa no traerá beneficios ni turistas al Estado, la diputada Gaby Cárdenas presentó la Guía Imperdibles de Jalisco, una apuesta clara para rescatar la economía barrial y evitar que la derrama económica quede sólo en los grandes consorcios turísticos.

La iniciativa cerró filas entre sectores clave, como restauranteros, artesanos y prestadores de alojamiento temporal, quienes recordaron que por cada peso gastado en hospedaje se generan tres en alimentación, y que el hospedaje alternativo inyecta cuatro pesos más a los comercios locales.

Con más de 46 mil negocios de alimentos en la Entidad, que sostienen a 380 mil familias, el mensaje fue claro: importa mucho llevar los beneficios a los pequeños negocios.

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En el Congreso de Jalisco ya circula la versión de que la diputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras, cerró su ciclo legislativo y comenzará una nueva etapa política en las calles de Tlaquepaque.

Fuentes cercanas refieren que la legisladora considera que su papel ya no debe limitarse al debate parlamentario, sino a la organización territorial y al contacto directo con los ciudadanos inconformes con el rumbo del municipio.

Durante su periodo como legisladora mantuvo un tono firme y crítico contra la actual administración, por lo que este movimiento posiciona a Celenia como una de las principales voces de oposición rumbo a la renovación de la Villa Alfarera.