Suspenso en el Congreso...

Nos cuentan que en el Congreso de Jalisco varios diputados y diputadas ya tienen la maleta abierta, el bronceador listo y hasta el outfit para la foto en la playa… pero aún no pueden despegar porque les faltan “pequeños pendientes”.

Nada más: resolver magistraturas, decidir si ratifican auditor superior o traen uno nuevo, elegir al fiscal Anticorrupción y, detalle menor, aprobar el Presupuesto 2026.

En teoría, todo debe quedar listo antes del 15 de diciembre, por lo que las negociaciones están más calientes que el ponche en peregrinación.

Lo que realmente trae nerviosos a algunos es el rumor de que podría colarse un “asuntito” de último minuto que mueva el tablero antes de que empiecen las posadas.

Así que, aunque ya huele a vacaciones, que mejor no empaquen las sandalias todavía. ¿Qué asunto será?



* * *



Nos afirman que en el municipio de Tequila ya no saben si gobernar, improvisar… o abrir un reality show.

La administración del alcalde Diego Rivera parece estar acumulando más señalamientos que botellas en una cava: abusos de autoridad, extorsiones, acoso a comerciantes y pleitos con tequileras grandes y pequeñas.

El problema llegó tan lejos que el gobernador Pablo Lemus tuvo que intervenir y, con preocupación diplomática, admitir lo evidente: la “ingobernabilidad” ya huele más fuerte que un reposado mal tapado.

El colmo fue el intento de clausura a una tequilera, que terminó escalando hasta la propia Presidenta Claudia Sheinbaum. Y todo porque -señalan- al alcalde le dio por cerrar lo que el Gobierno federal presume como ejemplo de inversión y exportación.

¡Alguien está en serios problemas!



* * *



En el Gobierno del Estado están festejando como si hubieran ganado la Copa del Mundo, porque sí están llegando a tiempo a las inauguraciones.

El tema más comentado fue la apertura de ocho carriles en la carretera a Chapala, obra que muchos juraban que solo verían en las maquetas en noviembre pasado.

Pero hablando de estrenos, también se garantiza que desde el próximo lunes, la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco abrirá sus puertas gratis por 15 días para que los usuarios “se familiaricen”.

Eso sí: a partir del 1 de enero, la familiarización se cobrará puntualmente. Porque hay obras nuevas… pero también nuevos ingresos.

