Sobrerreacción desde Palacio

Es tan sensible y delicado el tema, que todo parece indicar que hubo una sobrerreacción; entendiendo que la sobrerreacción es una respuesta exagerada, desproporcionada o excesiva, cuando se actúa con mayor intensidad de la que situación amerita y que es provocada -en muchas ocasiones- por la ineficiencia ante una situación determinada. ¿A qué me refiero? A la posición que asumió el gobierno mexicano ante el informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que concluye que las desapariciones de personas en México son un crimen de lesa humanidad -actos perpetrado como parte de un generalizado o sistemático contra la población civil-, por lo que recomienda que el asunto se lleve hasta la Asamblea del organismo internacional.

El documento, que habla de la magnitud de la crisis y la incapacidad del Estado ante los actos de brutalidad que se conocen, señala que “... en la mayoría de los casos, la búsqueda parece ser realidad principalmente por los familiares de los desaparecidos”, por lo que se requiere de urgentes reformas estructurales para prevenirlas.

Y aunque el presidente del Comité, Juan Alban-Alencastro, dijo que “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se producen a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del gobierno”, México, a graves de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), rechazó el informe por “tendencioso”, y porque “no atiende el gran esfuerzo del gobierno por atender con toda seriedad el tema”. Calificó a la recomendación del informe como “... parcial y sesgada”, por no existir “... indicios fundados de una política para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.

La molestia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum indica que el informe es “tendencioso”, por “no tomar en cuenta” los reportes que se han presentado, por lo que acusa al organismo comité de la ONU de “... falta de rigor político” y de “ligereza en sus premisas”.

Si usted lee el informe y sus conclusiones, se dará cuenta que se habla de una incapacidad por parte del gobierno, pero no hay existe una acusación directa por las desapariciones en contra de la administración, refiriéndose solamente a la gravedad de una crisis en donde se requieren “reformas estructurales” que posiblemente incluyen una asistencia de la ONU por la magnitud del problema. Sin embargo, ante lo delicado del asunto, lo sensible que está el “ambiente” con aquellos de la sobada “soberanía” y la ineficiencia demostrada, no quieren que nadie opine, intervenga o ayude y de ahí esa sobrerreacción ordenada desde Palacio Nacional.

Usted, ¿qué opina?