Sin prisa…

En Jalisco, la reforma judicial entró en modo “pausa para pensar”… después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les moviera el tapete a tres Estados: Nayarit, Durango y Guerrero. Ahora sí van a “analizar” con lupa el tema.

Desde Movimiento Ciudadano, el coordinador José Luis Tostado advierte que revisarán cada punto, no vaya a ser que lo aprobado termine igual de inconstitucional que en los Estados referidos.

El tema estrella es la famosa insaculación. Sigue siendo una rifa incómoda que nadie quiere explicar, pero varios quieren aplicar.

Por lo pronto, el dictamen sigue en la congeladora legislativa, mientras los diputados descubren —otra vez— que legislar sin leer la letra chiquita de la Corte puede salir caro.

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En la ciudad donde abrir la llave es un acto de fe, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco llegó con una novedad: urge una “ruta técnica” para salvar al SIAPA. Porque el problema nunca fue la falta de ideas… sino de ganas, dinero y tantita vergüenza.

Cuentan los expertos que hacen falta las obras, la planeación y los perfiles técnicos. ¡Vaya descubrimiento!

Mientras tanto, la red pierde agua como coladera… y la confianza igual.

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Dicen que en política nadie se despide… y Ricardo Villanueva lo está confirmando con estilo.

Mientras muchos apenas se acomodan en la Secretaría de Educación Pública, él anda con todo: cosecha reconocimientos, guiña el ojo a Morena en Jalisco y no suelta la narrativa de servicio público.

Ayer el premio “Fray Antonio Alcalde” le cayó como anillo al dedo: discurso sensible, regreso emotivo a la Universidad de Guadalajara y mensaje con dedicatoria implícita. Porque sí, entre líneas se lee algo más que gratitud… suena a posicionamiento.

En corto, Villanueva no solo recordó de dónde viene, muchos coinciden en que también dejó claro hacia dónde va con un mensaje: “¿Sí estamos haciendo lo suficiente por las personas?”.

Su remate: “¡Estamos aquí para cuidar a los demás!”.