Irresponsables

Aceptar el enfrentamiento con Saúl "Canelo" Alvarez representó bolsa por millones de dólares, y acomodarse la lámpara que iluminara su humanidad para que creciera popularidad.

El presupuesto se cumplió, riesgo incluido, también, nocaut impresionante para vaticinar final de carrera. El británico Amir Khan, debió anunciar esa noche su adiós de este negocio.

"Boxísticamente hablando es una broma de mal gusto: un peso medio se va a enfrentar contra un boxeador que nunca ha peleado en peso welter. Khan, 146 o 147 libras, contra 'Canelo', 155 libras, quien el día de la pelea pesará 170 libras. Boxísticamente es un fraude. Comercialmente es un gran éxito", dijo Rafael Mendoza en mayo de 2016.

El implacable olor a miles, o millones de dólares en bolsa, nublan la razón de boxeador y equipo, saben que se acerca la tormenta con predicciones nada alentadoras, prefieren olvidar el túnel denso al que ingresarán, para platicar los planes en lo que invertirán los dineros que ganarán.

En el vestidor, el deshilachado Amir Khan debió hacer el análisis del negoció, y, ya demasiado tarde, aceptar que la firma del contrato que lo ligo al encuentro con el abusivo "Canelo", fue una locura, bolsa de dos millones de dólares, más pago por ver, que podría ser insuficiente para pagar médicos y hospitales para su recuperación. Nocaut que deja secuelas.

Óscar Valdez nunca debió aceptar encontrarse dentro de las doce cuerdas con Emanuel "Vaquero" Navarrete, tampoco enfrentar Marco Antonio el “Texano” Nazareth Aréchiga, a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, sufrió derrame cerebral y falleció. Alejandro “Timón” Martínez también sufrió derrame cerebral. Deporte de contacto de alto riesgo, la integridad física la debe cuidar el boxeador, y aunque suele resquebrajarse con los bombazos en bolsa, dinero que jamás se imaginó cobrar, mantenerse firme en la negativa de no aceptar tales desventajas, le permitirán en el retiro disfrutar de lo ganado.

Managers, entrenadores, médicos de las comisiones de box, promotores, irresponsables, conducen al actor directo, quien se olvida de reglas de oro del boxeo, al resultado funesto.

Isis Sio, boxeadora estadounidense de 19 años de edad, se enfrentó a Jocelyn Camarillo, también estadounidense con 21 años de edad, el sábado en San Bernardino, California. Tras recibir Isis fuertes impactos en el primer round, visitó la lona, ya no se incorporó, fue trasladada de inmediato a un hospital, el equipo médico decidió inducirla a un coma controlado con el objetivo de reducir riesgos y permitir una mejor evolución. Los médicos autorizaron el miércoles su salida del hospital y su traslado a casa. Publicó Notifight.com... Y por ahí estaré atisbando.