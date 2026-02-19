Sin brújula la política exterior

Con motivo del anuncio de Claudia Sheinbaum de que México no participará en la reunión internacional de la Junta de Paz convocada por el presidente Donald Trump para buscar la paz en el Medio Oriente, bajo el argumento que “en este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, es importante la participación de ambos Estados: de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, según dijo el martes en su conferencia mañanera, vale la pena reproducir parte de las respuestas que la Embajadora Eminente Martha Bárcena Coqui -quien en su último cargo se desempeñó como embajadora ante Estados Unidos del 2018 a 2021- dio en una entrevista que concedió el lunes por la tarde a Radio Fórmula.

El cuestionamiento a la embajadora fue en el sentido de cómo se ha transformado la diplomacia mexicana, cuando la percepción es que las relaciones exteriores -desde el sexenio pasado- han pasado a un segundo plano, con el razonamiento del ex presidente López Obrador de que “la mejor política exterior es la política interior”. Y la respuesta de Martha Bárcena fue muy clara y certera: “México ha perdido espacios en las relaciones con la Unión Europea, en las relaciones con Asia; África ni se menciona, y ni con la India que es el país que más crece. Estamos peleados con varios países en América Latina. Es evidente que la política exterior no es prioritaria”.

“Desde el Gobierno anterior, la relación con Estados Unidos era lo más importante. Yo, con el ex presidente López Obrador conversé mucho y teníamos diferentes puntos de vista o aproximaciones muy diferentes. Él decía: ‘si hacemos bien las cosas en México, vamos reduciendo la pobreza, vamos teniendo reduciendo la desigualdad, si se bajan los índices de inseguridad y si hay mejor justicia, entonces el prestigio de México va a crecer en el exterior’. Y yo creo que en eso tenía razón, pero no hemos visto esas tendencias internamente, ese es el problema. Fuera de la reducción en la pobreza y la reducción en la desigualdad, seguimos teniendo tasas de inseguridad muy altas, a pesar de que haya disminuido la corrupción que todos los días nos ataca, estamos viendo un crimen organizado muy empoderado. Entonces, precisamente esas fallas de política interior están afectando la imagen de México en el exterior. Y si a eso agregamos que lo que hagamos en el exterior también nos ayuda a al desarrollo interno, que podemos aprender de otros países, que son importantes las otras alianzas con otros países, que no necesariamente debemos coincidir en todos los puntos, si no se entiende eso, que hay una relación dialéctica entre el interior y el exterior, entonces se van a tomar malas decisiones… Entonces, la política exterior parece no tener brújula”.

Usted, ¿qué opina?