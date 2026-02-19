Avanza nuevo partido político

En Jalisco la democracia anda selectiva: de seis suspirantes a partido político, sólo uno sobrevivió a la aduana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Únicamente la asociación Construsuai pasó los filtros —copias, firmas, asambleas y, seguramente, hasta examen de conciencia— y ahora se convertirá en el flamante Partido Humanista.

La Comisión de Partidos Políticos dio la noticia y más de uno se quedó con las lonas guardadas y el logo en borrador. Así que, por lo pronto, habrá un nuevo jugador, solamente faltan los últimos detalles para darle la acreditación. ¿Qué tal?

* * *

En política hidráulica, el agua fluye… pero la información no tanto. Nos dicen que el SIAPA entregó al Congreso de Jalisco los resultados de dos auditorías externas, derivadas del polémico aumento tarifario. Todo muy técnico: revisión financiera bajo las normas de información financiera y diagnóstico operativo, con la lupa en los controles internos, activos y estructura.

El detalle es que los informes ya están… pero no están. Se entregaron, sí. Se publicaron, no. ¡Transparencia en sobre cerrado!

* * *

En Jalisco no sólo nos gusta encabezar tablas de competitividad. Ahora también presumimos el nada honroso primer lugar nacional en casos de sarampión. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, lo dice con tono técnico, pero el dato pesa: 12 hospitalizaciones diarias en promedio.

No hay casos “de gravedad extrema”, pero todos los días entra alguien más. Como si el virus tuviera turno fijo.

Por eso la insistencia de que la población se vacune y adopte medidas de higiene.

* * *

Por cierto, cuando se trata de organizar elecciones, todo es debate, sesiones, acuerdos y gastos. Pero cuando el tema es descansar o mandar a todos a casa, ahí sí, el rigor institucional se aplica sin titubeos.

El INE respondió ayer con velocidad olímpica al brote de sarampión. Bastó un contagio para que floreciera el home office con carácter “estrictamente preventivo”. Por eso durante cinco días, sólo acudirá quien sea “estrictamente indispensable”. El resto defenderá la democracia… desde la sala de la casa. ¿Alguien sabe qué harán?

* * *

Claudia Sheinbaum puso otro dedo en la llaga: vienen reformas para cortar de tajo las pensiones millonarias en empresas públicas. De Petróleos Mexicanos a la Comisión Federal de Electricidad, ex directivos cobran entre 300 mil y hasta un millón de pesos mensuales. Las cifras son escandalosas, pero faltaron los nombres de los ex funcionarios que gozan de esas prestaciones millonarias.