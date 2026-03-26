SIAPA: ahora o nunca

Finalmente se tomó la decisión: se fue Antonio Juárez Trueba del SIAPA. Para ser justos, ya era francamente insostenible. No solamente es la situación que se vive con el agua en algunas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino la poca habilidad política que mostró en momentos clave de su gestión.

Porque, perdónenme esta opinión tan poco correcta, pero para un puesto de ese tamaño sí se requieren habilidades más allá de las técnicas.

La decisión del gobernador Pablo Lemus Navarro fue que al organismo llegue Ismael Jáuregui, quien hasta hace unos días era el director de Obras Públicas del Gobierno de Zapopan. Para mí el mensaje es claro: Pablo Lemus necesita ahí a alguien de su entera confianza en un momento complicado. Ismael es esa persona.

Hay muchas críticas, sobre todo en redes, sobre que no es un experto en materia hídrica. Puede que sí, pero si se rodea de la gente correcta, podrá lucir una de sus grandes virtudes: Ismael Jáuregui es un gran ejecutor de proyectos. Tiene más 10 años demostrándolo dentro del equipo de Pablo Lemus y Juan José Frangie. Si lo que se tiene planeado para el SIAPA en este momento es sacar adelante los proyectos que hagan que el organismo sea viable, podríamos estar hablando del perfil indicado para hacerlo.

Y ojo con este detalle: con Jáuregui llega el equipo del ingeniero David Zamora, secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado. Trabajaron juntos en Zapopan y hoy volveremos a ver esa mancuerna. David Zamora cuenta con experiencia en organismos en manejo de agua, pues incluso fue parte de la Conagua. La lógica me dice que con la llegada de Ismael Jáuregui, el ingeniero Zamora extenderá su influencia hacia el SIAPA. Esto, además, lo fortalece en el gabinete estatal.

Lo deseable es que la situación del agua se solucione lo más rápido posible y que el SIAPA deje atrás todos y cada uno de sus vicios. Eso es lo que todos debemos esperar, independientemente de preferencias o posturas políticas. Y para el gobernador Pablo Lemus es claro también: es ahora o nunca. Le heredaron un problema que ya tronó y que le toca arreglar. Por eso se puede entender que eche mano dentro de su propio grupo político para hacerlo. Si lo logra, se le recordará por eso; pero si no, asumirá toda la culpa.

No los veo quejándose

¿Ya vieron que la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado le aprobó al municipio de Tonalá que pueda hacer una asociación pública-privada para sacar adelante su proyecto del rastro municipal? Y se la aprobaron sin tomar en cuenta los llamados de Movimiento Ciudadano para que se transparentara el proceso. Así como lo lee: Morena y sus aliados le aprobaron a un municipio (gobernado por Morena) que se asocie con un privado sin rendir cuentas. Qué chulada.

Si esto estuviera pasando en cualquier otro municipio, la primera en quejarse y subir su video a redes sería Juncal Solano; pero como esto está ocurriendo en el municipio en donde es regidora, mejor nos quedamos calladitos. En fin, la hipocresía.

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