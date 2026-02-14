Ser conejo: resistencias, amor y unión

El martes 20 de enero, en un operativo de ICE en Minneapolis, se arrestó al niño Liam Conejo Ramos y a su padre. Un niño de origen ecuatoriano de 5 años de edad que portaba un sombrero azul en forma de conejo. Liam fue llevado junto a su padre a un centro de detención en Texas en donde vivió procesos de angustia, depresión y miedo. La foto de su detención fue tomada por Ali Daniels de la agencia AP y fue difícil no sentir indignación y dolor al verla. A partir de esa imagen, Liam fue llamado “conejo” y los habitantes de Minneapolis comenzaron un movimiento de acción de protesta para exigir su libertad y la de su padre, enmarcado con el lema “Todos somos conejo”.

Hoy sabemos que ICE utilizó a ese pequeño como carnada para que su mamá embarazada y que se encontraba encerrada en su casa junto a su otro hijo, saliera y pudiera ser detenida por los agentes de ICE. Liam y su padre fueron liberados, pero su padre cuenta que Liam no ha podido regresar a la escuela, que sigue deprimido y que siente mucho miedo. Liam Conejo Ramos, no solo despertó la indignación, sino también la esperanza de la movilización social y la resistencia.

Ahora bien, mucho se ha escrito sobre el show de medio tiempo del Super Bowl desde diferentes perspectivas, muchas de ellas resaltando que Bad Bunny decidió enfrentar la estrategia política del odio del actual Gobierno norteamericano, a través de mensajes de amor y de unión dejando en claro que América es un enorme continente, no solo un país. Benito Antonio Martínez Ocasio, el “conejo malo” es por sí mismo un statement político y tiene años produciendo música contestataria en torno a los derechos humanos y al colonialismo muy a su estilo. No me gusta discutir sobre su estilo o su pronunciación, tampoco me gusta discutir sobre su música, la música es una determinación de gusto personal e íntimo y por ello, profundamente respetable.

En el momento en que le entregó su reciente Grammy a un niño menor de edad durante dicho show, mucha gente pensó que lo hacía como un gesto político a Liam Conejo Ramos y contra ICE, ahora se dice que se lo entregó a sí mismo, a su infancia y a sus sueños. Como sea. Tan solo pensar o interpretar que era un gesto para el niño Liam, es una vertiente semántica y simbólica de nuestra esperanza.

Es importante señalar que Benito diseñó un show latino que se fundamentó en las vivencias y el enorme significado político de la cotidianeidad latinoamericana. Bad Bunny ha decidido crear su propio fenómeno con interpretaciones de la historia del sur global y del colonialismo, específicamente sobre su país de origen. La periodista Melisa Rabanales entrevistó al historiador puertorriqueño Jorell Meléndrez-Badillo, quien trabajó para dotar de sentido histórico las notas, videos y piezas musicales del último álbum de este artista. Jorell le dio vida y sentido al sapo “Concho” que se representa en su álbum y en la entrevista relata lo profundo que es significar a la música a través de la representación de la historia y los movimientos sociales. Nadie puede negar que dotar a la música de un significado histórico de resistencia es una genialidad. Bad Bunny no es solo un cantante, es un activista y un emblema político que ha decidido construirse desde su propio sentido del amor; y el amor es tan diferente para cada persona, que también su construcción individual es profundamente respetable. Tan es así, que muchos políticos de todo el orbe, lo han referido en sus discursos durante la última semana.

Irónico que las y los políticos no sepan simbolizar al amor, la unión y la esperanza desde sus propias acciones. Desde la parte del odio, hoy, hay corrientes republicanas en el Congreso de Estados Unidos que opinan que Bad Bunny “debe de ser procesado” por su espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl.

La metáfora es clara, sea desde la indignación o sea desde el amor, hoy, ser conejo de resistencia podría significar ser conejo de unión. Ser conejos que contravienen al poder del odio a partir de la esperanza. Quizá ser conejo hoy, significa resistir al odio desde lo que cada persona entendemos que articula al amor resignificando nuestras herramientas de lucha y nuestras nuevas interpretaciones de nuestra propia historia. Lo evidente es que en los tiempos actuales, el mundo está ansioso por encontrar mensajes de esperanza.

