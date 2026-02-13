Saquen el mapa de camiones en tiempo real

¿Te serviría un sistema de monitoreo en tiempo real del transporte público para saber exactamente dónde viene tu camión?

La buena: la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) cuenta con una plataforma que geolocaliza los camiones.

La mala: ese sistema de monitoreo sólo es para “uso interno” de funcionarios de la dependencia.

La historia detrás: yo iba por cobre y encontré oro.

Ayer tenía que abordar la ruta 634 vía corta sobre Parres Arias para llegar a una cita en Plaza Punto Sao Paulo. Después de esperar en vano, etiqueté en X a la Setran.

“Llevo casi 30 minutos esperando el 634 vía corta sobre Parres Arias. ¿Alguien sabe si al menos existe? Para esperar otro rato”.

Las primeras respuestas de los usuarios me desanimaron: “Sí existe pero tarda a veces de 40 minutos a una hora”.

“Según yo esa tiene horarios de que cuatro horas no pasa y cuatro horas sí, y así”.

Ya me había desesperado cuando recibí la respuesta de la cuenta oficial @TransporteJal: “Hola, de acuerdo con el sistema de monitoreo, actualmente se encuentran 4 unidades de la ruta en la zona, con un intervalo de paso de 15 a 20 minutos en promedio”.

La publicación incluía un mapa con las unidades cerca de mi zona. Hice la pregunta obligada: ¿en dónde podemos consultar esa plataforma? Aquí la respuesta: “Por el momento no está disponible para consulta pública, y es operado internamente por un equipo de la Setran”.

Una herramienta financiada con recursos públicos y alimentada por unidades que todos pagamos, ¿por qué se mantiene bajo llave? Es imperdonable que, en la era de la información, el usuario deba adivinar si su transporte llegará en cinco o en cincuenta minutos.

Es imperdonable que esa información se mantenga fuera del alcance de las y los pasajeros. Lo digo porque uso el transporte público y sé lo que implica esperar “horas” el camión.

En muchas ciudades del mundo las rutas y horarios son consultables en tiempo real: ¿existe, al menos, un plan para hacer público el sistema de monitoreo de la Setran? ¿O se mantiene “oculto” porque evidenciaría la falta de unidades y eso explicaría la deficiencia del servicio? Pero no especulemos.

Mandé estas preguntas al área de comunicación social de la dependencia. Hasta el envío de esta columna, pasadas las nueve de la noche, no había respondido. También solicité una entrevista con Diego Monraz, titular de la Setran. Los mantengo al tanto de las respuestas.

Por cierto, la 634 pasó después de 35 minutos. Gracias a que salí con antelación, llegué a tiempo a mi cita. Con un sistema de monitoreo de rutas en tiempo real no hubiera invertido casi una hora para realizar un traslado de 15 minutos.

¿Y la ciudad, cuánto se ahorraría?

jonathan.lomeli@informador.com.mx