Sentarse para mover al país

Un diciembre, pero de 1955, Rosa Parks cambió la historia. No hizo falta un discurso inflamado ni una conspiración clandestina: bastó con que decidiera permanecer sentada en un lugar que el poder había decretado como indebido. Esa quietud —tan serena como subversiva— fracturó una costumbre que muchos daban por natural, como si la dignidad pudiera fragmentarse por decreto. Así comenzó un boicot de 381 días que desmoronó una de las estructuras más absurdas del siglo XX: la segregación racial en el transporte público y la desigualdad de derechos de las personas negras en Estados Unidos.

Protestas similares ya habían ocurrido antes, impulsadas principalmente por mujeres jóvenes de color que, cansadas del maltrato, se habían negado a obedecer. Pero fue el caso de Parks el que detonó un movimiento nacional. No solo encendió la chispa: permitió que otros la alimentaran. Sin organización, las chispas mueren; con constancia, incendian sistemas enteros.

Porque lo relevante no fue únicamente el gesto, sino el método. Detrás del acto de Rosa Parks vino la disciplina: reuniones nocturnas en iglesias, redes de transporte improvisadas, estrategias legales, discursos que apuntalaban la moral colectiva y una terquedad que no se detenía. Montgomery no colapsó porque sus autobuses se vaciaran, sino porque su narrativa dejó de ser sostenible cuando la razón comenzó a hacer ruido.

México llega hoy a un momento parecido en su cansancio. Los agricultores no bloquean caminos porque quieran jugar a la revolución, sino porque sienten —con razón— que la protesta silenciosa no mueve a nadie en el centro. Los ciudadanos salen a las calles no por afición a la pancarta, sino porque la inseguridad dejó hace años de ser una cifra para convertirse en una presencia que se cuela en cada rincón de la vida diaria.

Y el Estado, siempre generoso en gestos, ofrece un catálogo de placebos: aumentos al salario mínimo que el mercado devora, anuncios de nuevos organismos empresariales que prometen armonía económica mientras las proyecciones de crecimiento se ajustan a la baja, compromisos de seguridad que se evaporan como las conferencias donde se anuncian.

No es que todo eso sea inútil; es que, sin atender lo estructural, es insuficiente. Los agricultores no quieren discursos sobre inflación: quieren agua, precios justos y certidumbre. Los ciudadanos no buscan estadísticas alentadoras: buscan la posibilidad de volver a casa sin miedo. La economía no se estabiliza solo con voluntad política, sino con confianza institucional, un recurso más escaso que el litio y más frágil que una promesa en campaña.

Aquí es donde la lección de Parks incomoda: no nos invita a la explosión, sino a la constancia. La protesta no es epopeya, sino proceso. Los 381 días del boicot demuestran que la presión social solo funciona cuando la persistencia vence al cansancio y cuando la comunidad sustituye a la improvisación. No es la espectacularidad lo que mueve a las instituciones, sino la tenacidad cotidiana que se organiza en casas, iglesias, plazas, mercados y hasta bares.

México, en cambio, parece especialista en la indignación fugaz: hoy arde, mañana bosteza; hoy bloquea, mañana se dispersa; hoy exige, mañana olvida. Las causas justas se diluyen en la vorágine de la coyuntura, donde cada crisis dura lo que tarda en llegar la siguiente.

Quizá lo más valioso de aquel diciembre de 1955 es la simpleza de su enseñanza: la dignidad no siempre ruge, pero permanece. A veces se sienta. A veces espera. A veces resiste hasta que el sistema cede.

México necesita menos anuncios y más constancia; menos reacción y más proyecto; menos administración de crisis y más corrección de las causas que las originan. Las naciones no cambian por el volumen de sus gritos, sino por la duración de su voluntad.

Rosa Parks no bloqueó una carretera. Bloqueó la obediencia automática, la sumisión que se disfraza de normalidad, la opresión disfrazada de desigualdad. Ojalá, algún día, entendamos que podemos sentarnos donde muchas veces nos han dicho que no.