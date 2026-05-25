Sensei rojinegro

El primer juego de la Final, la verdad dejó mucho que desear, honestamente no parecía un juego de una finalísima, un Pumas muy “zacatón”, cuidando el marcador y buscando llevarse el 0 – 0 a su casa, cosa que consiguió. Cruz Azul muy chato en el ataque, todo queda para el siguiente partido.En un mejor juego en la vuelta, La Máquina que inicia perdiendo le da la vuelta y lo gana 2 – 1 y logra el campeonato, muy bien merecido. Para mí Pumas desperdició el juego de ida al jugar el partido ratonero y dejar todo en su casa, en el pecado pagó la penitencia. CampeonatosTorneos: 1968 – 1969, México 70, 1971 – 1972, 1972 – 1973, 1973 – 1974, 1978 – 1979, 1979 – 1980, Invierno 1997, Guardianes 2021, Clausura 2026.En su andar por la liga mexicana, han jugado en estos estadios: En la Cooperativa de Cd Hidalgo, en 1970 se trasladaron a la Ciudad de México para jugar al Estadio Azteca, ha jugado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes que en su momento se le llamó Estadio Azul, jugó también en CU de la UNAM y este torneo tuvo varios encuentros en el Estadio de Puebla. México 2 - Ghana 0En un juego de preparación, vaya que lo fue no tuvo el seleccionado un rival incómodo, un equipo de Ghana plagado de suplentes y jóvenes sub 23, el vasco pudo alinear 2 equipos y darle un poco de juego a los seleccionados “extranjeros”, la verdad un juego que poco deja, bueno si deja “billetes” a la Federación. Quedan dos juegos amistosos previo al debut mundialista, y debe el entrenador nacional ya tener un cuadro inicial para el debut contra Sudáfrica, vamos a ver. México vs Australia – 30 Mayo – Rose Bowl, CaliforniaÚltimos enfrentamientos entre México – Australia Este Mundial tendrá un total de 52 árbitros principales, de estos seis será mujeres, un total de 88 árbitros asistentes y 30 oficiales del VAR.Por CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) Por CONMEBOL (Sudamérica)Por UEFA (Europa)Por AFC (Confederación Asiática de Futbol)Por CAF (Confederacion Africana de Futbol)Por OFC (Confederación de Futbol de Oceanía) Las revelaciones en los últimos Mundiales Mucho ojo – Cosas prohibidas que no se pueden ingresar al estadio en el Mundial Porteros Diego Costa (Oporto, Por), Ruis Silva (Sporting, Por), Ricardo Velho (Genclerbirligi, Tur), José SA (Wolverhampton, Ing.)Defensas Diogo Dalot (Manchester Unites, Ing.) Matheus Nunes (Manchester City, Ing.) Nelson Semedo (Fenerbahce, Tur), Jodo Cancelo (Barcelona. Esp), Nuno Mandes (PSG, Fra), Goncalo Inacio (Sporting, Por), Rubén Días (Manchester City, Ing), Tomas Araujo (Benfica, Por), Renato Veiga (Villareal. Esp).Centrocampistas Rubén Neves (Al Hilal, KSA), Samu Costa (Mallorca, Esp), Joao Neves (PSG, Fran), Vitinha (PSG,Fran), Bruno Fernandes (Ma.United, Ing), Bernardo Silva (Man.City, Ing).Delanteros Joao Félix (Al Nassr, Ksa), Francisco Trincao (Sporting, Por), Francisco Conceicao (Juventis, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leao (AC Milán, Ita), Goncalo Guedes (Real Sociedad, Esp), Goncalo Ramos (PSG, Fra), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ksa).Ahora, a ponernos el "Chip Mundialista" Y que siga rodando, el balón.