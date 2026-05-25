Sensei rojinegro

Final Liga MX

El primer juego de la Final, la verdad dejó mucho que desear, honestamente no parecía un juego de una finalísima, un Pumas muy “zacatón”, cuidando el marcador y buscando llevarse el 0 – 0 a su casa, cosa que consiguió. Cruz Azul muy chato en el ataque, todo queda para el siguiente partido.

En un mejor juego en la vuelta, La Máquina que inicia perdiendo le da la vuelta y lo gana 2 – 1 y logra el campeonato, muy bien merecido. Para mí Pumas desperdició el juego de ida al jugar el partido ratonero y dejar todo en su casa, en el pecado pagó la penitencia.

CRUZ AZUL CAMPEÓN

Club Fundado en 1927

Con este campeonato ya son 10 títulos de la Máquina.

Conocidos: Como “Los Celestes”, “La Máquina” y “Cementeros”.

Campeonatos

Torneos: 1968 – 1969, México 70, 1971 – 1972, 1972 – 1973, 1973 – 1974, 1978 – 1979, 1979 – 1980, Invierno 1997, Guardianes 2021, Clausura 2026.

En su andar por la liga mexicana, han jugado en estos estadios: En la Cooperativa de Cd Hidalgo, en 1970 se trasladaron a la Ciudad de México para jugar al Estadio Azteca, ha jugado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes que en su momento se le llamó Estadio Azul, jugó también en CU de la UNAM y este torneo tuvo varios encuentros en el Estadio de Puebla.

Rumbo al Mundial

México 2 - Ghana 0

En un juego de preparación, vaya que lo fue no tuvo el seleccionado un rival incómodo, un equipo de Ghana plagado de suplentes y jóvenes sub 23, el vasco pudo alinear 2 equipos y darle un poco de juego a los seleccionados “extranjeros”, la verdad un juego que poco deja, bueno si deja “billetes” a la Federación. Quedan dos juegos amistosos previo al debut mundialista, y debe el entrenador nacional ya tener un cuadro inicial para el debut contra Sudáfrica, vamos a ver.

Selección Mexicana Próximo Juego

México vs Australia – 30 Mayo – Rose Bowl, California

Últimos enfrentamientos entre México – Australia

México 2 – 2 Australia – Amistoso, Septiembre 9 – 2023

México 0 – 2 Australia – Amistoso, Mayo 30 – 2001

México 1 – 3 Australia – Copa Confederaciones, Diciembre 12 – 1997

México 2 – 2 Australia – Amistoso, Agosto23 – 1980

México 1 – 1 Australia – Amistoso, Agosto 25 - 1980

Nuevas reglas que se aplicarán en el Mundial

Se sancionará a un jugador que retrase el juego “deliberadamente” en un saque de banda, se le concederá el balón al equipo rival.

En un saque de meta, también al hacer tiempo. El balón pasara al equipo rival y se ejecutara un córner a favor del rival.

Lesiones simuladas, cuando el cuerpo medico entre al campo para asistir a un jugador lesionado, este tendrá que salir del campo y tendrá que esperar un minuto para ingresar de nuevo al campo de juego.

Para los cambios, los jugadores sustituidos tendrán diez segundos para abandonar el campo, desde el momento de que el arbitro asistente anuncie el cambio. Si no tendrá que esperar un minuto en la banda y esperar hasta la siguiente interrupción del partido para ingresar.

El recurrir al VAR cuando exista una segunda tarjeta amarilla mostrada al mismo jugador o también después de un córner polémico.

Estarán muy pendientes en combatir el racismo.

Otro punto que estarán muy pendientes es, cuando los jugadores se tapen la boca se presumirá que habrá dicho algo inapropiado.

Si un equipo abandona el campo por una protesta o decisión arbitral, perderá el partido por incompetencia, así como los jugadores y/o cuerpo técnico que inciten a abandonar la cancha serán expulsados.

Árbitros para el Mundial 2026

Este Mundial tendrá un total de 52 árbitros principales, de estos seis será mujeres, un total de 88 árbitros asistentes y 30 oficiales del VAR.

Por CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe)

México: Katia Itzel García, Cesar Arturo Ramos Palazuelos.

Estados Unidos: Ismail Elfath, Tori Penso.

Honduras: Said Martínez.

Canadá: Drew Fisher.

Costa Rica: Juan Calderón.

El Salvador: Iban Barton.

Jamaica: Oshane Nation.

Por CONMEBOL (Sudamérica)

Argentina: Facundo Tello, Darío Herrera, Yael Falcon.

Brasil: Wilton Sampaio, Raphael Claus y Ramón Abatti.

Colombia: Andrés Rojas.

Chile: Cristian Garay.

Paraguay: Juan Gabriel Benítez.

Perú: Kevin Ortega.

Uruguay: Gustavo Tejera.

Venezuela: Jesús Valenzuela.

Por UEFA (Europa)

España: Alejandro Hernández (Árbitro principal) y Carlos del Cerro Grande (VAR).

Inglaterra: Michael Oliver y Anthony Taylor.

Francia: François Letexier y Clément Turpin.

Polonia: Szymon Marciniak.

Alemania: Félix Zwayer.

Italia: Maurizio Mariani.

Por AFC (Confederación Asiática de Futbol)

China: Ma Ning.

Australia: Alireza Faghani.

Qatar: Abdulrahman Al-Jassim.

Jordania: Adham Makhadmeh.

Arabia Saudita: Khalid Al-Turais.

Uzbekistan: Ilgiz Tantashev.

Japón: Yusuke Araki.

Emiratos Árabes Unidos: Omar Al Ali.

Por CAF (Confederacion Africana de Futbol)

Argelia: Mustapha Ghorbal.

Mauritania: Dahane Beida.

Sudáfrica: Abongile Tom.

Egipto: Amin Mohamed Omar.

Gabón: Pierre Atcho.

Marruecos: Jalal Jayed.

Somalia: Omar Abdulkadir Artan.

Por OFC (Confederación de Futbol de Oceanía)

Nueva Zelanda: Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

Casos y cosas en los Mundiales

Las revelaciones en los últimos Mundiales

Corea / Japón 2002 – Turquía – 3er Lugar

Alemania 2006 – Ucrania – 4tos de Final

Sudáfrica 2010 – Ghana – 4tos de Final

Brasil 2014 – Costa Rica – 4tos de Final

Rusia 2018 - Croacia – Sub Campeón

Qatar 2022 – Marruecos – 4to Lugar

Mucho ojo – Cosas prohibidas que no se pueden ingresar al estadio en el Mundial

Drones

Equipo Fotográfico

Armas de Fuego

Objetos Punzo cortantes

Alimentos y Bebidas

Botellas de Vidrio, latas

Paraguas

Bombas de Humo, cohetes, luces de bengala

Mascaras

Bastones para Selfies

Banderas mayores a 1 x 120

Láser

Sustancias Ilícitas

Encendedores, cerillos

Aerosoles

Cigarrillos – Cigarrillos Electrónicos

Carriolas

Balones

Instrumentos Musicales

Maletas

Plumas, Marcadores

Computadoras – Tablets

Material Político

Letreros comerciales que no sean de los patrocinadores

Jugadores llamados de Portugal para el Mundial

Porteros

Diego Costa (Oporto, Por), Ruis Silva (Sporting, Por), Ricardo Velho (Genclerbirligi, Tur), José SA (Wolverhampton, Ing.)

Defensas

Diogo Dalot (Manchester Unites, Ing.) Matheus Nunes (Manchester City, Ing.) Nelson Semedo (Fenerbahce, Tur), Jodo Cancelo (Barcelona. Esp), Nuno Mandes (PSG, Fra), Goncalo Inacio (Sporting, Por), Rubén Días (Manchester City, Ing), Tomas Araujo (Benfica, Por), Renato Veiga (Villareal. Esp).

Centrocampistas

Rubén Neves (Al Hilal, KSA), Samu Costa (Mallorca, Esp), Joao Neves (PSG, Fran), Vitinha (PSG,Fran), Bruno Fernandes (Ma.United, Ing), Bernardo Silva (Man.City, Ing).

Delanteros

Joao Félix (Al Nassr, Ksa), Francisco Trincao (Sporting, Por), Francisco Conceicao (Juventis, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leao (AC Milán, Ita), Goncalo Guedes (Real Sociedad, Esp), Goncalo Ramos (PSG, Fra), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ksa).

Ahora, a ponernos el "Chip Mundialista"

Y que siga rodando, el balón.