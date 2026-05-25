“Jamás nos vamos a separar de López Obrador porque somos lo mismo”, dijo una Claudia Sheinbaum desgastada, presionada y arrinconada. El momento es crítico y cada día es más evidente que las acciones de la Presidenta van a contrapunto de las declaraciones.

La ecuación es más o menos simple de entender, pero nada fácil de resolver. Por un lado, los mercados le piden señales claras para reactivar la inversión. Los datos son evidentes y contundentes: la reforma judicial frenó la economía que, dicho sea de paso, no es que viniera muy recio. Por segundo año consecutivo, el crecimiento en el sexenio de Claudia Sheinbaum estará por debajo del uno por ciento y eso pone en riesgo la continuidad y la eficiencia de los programas sociales. Por el otro lado de la ecuación, Morena y el lopezobradorismo le piden que asegure que el movimiento se quede en el poder, pues a la postre es lo único que importa.

En medio de la ecuación hay una variable independiente, y cada día más radical y con más peso en el resultado: Donald Trump.

Estas acciones compensatorias o de equilibrio han llevado a la Presidenta a tomar decisiones que mandan señales contradictorias y que a la postre podrían resultar contraproducentes.

Junto a la reforma al Poder Judicial, que, ya lo hemos dicho, está lejos de corregir el problema de fondo, pero es un avance, manda una nueva reforma electoral que le da facultades al INE de anular una elección por “intervención extranjera” sin más pruebas o matices que las que se le ocurra el árbitro o eliminar a un candidato opositor por sospecha de vínculos con el crimen organizado.

Para poder llevar ante la justicia al ex gobernador Rocha Moya, al senador Inzunza y otros seis coacusados antes de que se les ocurra pasarse del otro lado como testigos protegidos, no se les ocurrió mejor idea que citar también a la gobernadora de Chihuahua, con un citatorio apresurado y mal hecho (ni siquiera le atinaron al artículo constitucional que habla del fuero) para que les diga lo que ya le dijo a García Harfuch: que nunca estuvo enterada de la presencia de la CIA en el fatídico operativo.

A Maru Campos, una gobernadora de medio pelo, que nunca destacó en su sexenio, le están haciendo la campaña, tal como en su momento Fox se la hizo a López Obrador con el desafuero, pero a la Presidenta le urge mandar el mensaje a los morenistas que su partido es primero.

Ir a Tabasco a decir que López Obrador y ella son lo mismo, es un mensaje para que en su partido le crean que el ex presidente y líder del movimiento está de acuerdo con sus decisiones (tal como lo hizo el primero de mayo cuando pasó por Palenque antes de pedir la licencia del gobernador Rocha) sabiendo que el expresidente no puede contestar públicamente.

¿Lo que sigue es el típico “no eres tú, soy yo, necesito espacio”? Al tiempo.