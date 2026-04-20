Sensei rojinegro

Cruz Azul empata a 1 gol contra el LAFC y queda fuera, increíblemente América pierde en casa 1 – 0 contra el Nashville y también se queda. Toluca fue el único ganador y contundente en contra del LA Galaxy y lo golea 3 – 0, Tigres pudo seguir gracias a su gol de visitante, aunque perdió 3 – 1.

Las semifinales juego de ida, quedarían así: Nashville vs Tigres el 28 de abril a las 6.30 pm. LAFC vs Toluca el 29 de abril a las 8.30 pm.

Resultados Jornada 15 Liga MX

Pumas sin problemas derrota en su casa 2 – 0 al San Luis, Mazatlán y Querétaro empatan a 1 gol, nada para nadie ambos goles fueron penales. Tigres rescata el empate contra Necaxa en tiempo de compensación, quedan empatados a 1 gol. Cruz Azul no quiere escalar en la tabla y empata a 1 gol contra los Xolos. Monterrey es goleado en su casa 3 – 1 por el Pachuca y se están quedando sin liguilla, el tercer gol de los tuzos fue en un polémico madruguete.

Chivas despedaza al Puebla y lo golea 5 – 0, se afianza en el liderato y parece que así terminara. León quiere liguilla y le gana 3 – 1 a los Bravos. América le gana a Toluca 2 – 1 en un juego de ida y vuelta y se meten a zona de liguilla.

Atlas victimó a su “hermano” en el último juego de carnales, le ganó 1 – 0. De momento esta en zona de liguilla.

Jornada 16 Liga MX

Martes 21 de Abril

Querétaro vs Cruz Azul 7.00 pm, Pumas vs Bravos 7.00 pm, Monterrey vs Puebla 9.00 pm, León vs América 9.00 pm.

Miercoles 22 de Abril

Atlas vs Tigres 7.00 pm, San Luis vs Santos 7.00 pm, Mazatlán vs Toluca 7.00 pm, Necaxa vs Chivas 9.00 pm, Xolos vs Pachuca 9.00 pm.

Jornada 17 Liga MX

Viernes 24 de Abril

Puebla vs Querétaro

Sábado 25 de Abril

Pachuca vs Pumas 5.00 pm, Tigres vs Mazatlán 5.00 pm, Toluca vs León 7.00 pm, Chivas vs Xolos 7.07 pm, América vs Atlas 9.00 pm, Bravos vs San Luis 9.00 pm.

Domingo 26 de Abril

Santos vs Monterrey 5.00 pm, Cruz Azul vs Necaxa 7.00 pm.

Datos Mundialistas

Los 15 Jugadores con más partidos en los Mundiales

1. - Leonel Messi – Argentino – 26 Partidos

2.- Lothar Matthaus – Alemán – 25 Partidos

3.- Miroslav Klose – Alemán – 24 Partidos

4.- Paolo Maldini – Italiano – 23 Partidos

5.- Cristiano Ronaldo – Portugués – 22 Partidos

6.- Diego Maradona – Argentino – 21 Partidos

7.- UWE Seeler – Alemán – 21 Partidos

8.- Wadyslaw Zmuda – Polaco - 21 Partidos

9.- Marcos Evangelista de Moraes “Cafu” – Brasileño – 20 Partidos

10.- Philipp Lahm – Alemán – 20 Partidos

11.- Bastian Schweinsteiger – Alemán – 20 Partidos

12.- Hugo Lloris – Frances – 20 Partidos

13.- Javier Masherano – Argentino – 20 Partidos

14.- Grzwgorz Lato – Polaco - 20 Partidos

15.- Rafael Márquez – Mexicano – 19 Partidos

Messi y Cristiano son los únicos jugadores en activo que pueden superar sus marcas.

15 jugadores con más participaciones en Mundiales

Leonel Messi – Argentina – 5 Mundiales

Cristiano Ronaldo – Portugal – 5 Mundiales

Antonio Carbajal – México – 5 Mundiales

Rafael Márquez – México – 5 Mundiales

Guillermo Ochoa – México – 5 Mundiales

Andrés Guardado – México – 5 Mundiales

Lothar Matthaus – Alemania – 5 Mundiales

Gianlugi Buffon – Italia – 5 Mundiales

Diego Maradona – Argentina – 4 Mundiales

Edson Arantes “Pele” – Brasil – 4 Mundiales

Xavi Hernández – Español – 4 Mundiales

Luis Suarez -Uruguay – 4 Mundiales

Edinson Cavani – Uruguay – 4 Mundiales

Sergio Busquets – Español – 4 Mundiales

Fernando Muslera – Argentino / Uruguayo – 4 Mundiales

Ochoa, Messi y Cristiano pueden llegar a 6 Mundiales.

Invitados al Mundial

Turquía

La liga de futbol en Turquía se le conoce como “La Superliga” es la máxima categoría del fútbol profesional. Es organizada por la Federación Turca de Fútbol y se disputa desde 1959.

La temporada se inicia en el mes de agosto y concluye en el mes de mayo, con un lapso de descanso entre los meses de diciembre y enero.

Los 18 clubes participantes deben completar 34 fechas. Los tres últimos clasificados de la tabla descienden de categoría y son sustituidos por los tres mejores de la segunda división.

Los equipos participantes son: Alanyaspor de Alanya, Antalyaspor de Antalya, Besiktas de Estambul, Eyüpspor en Estambul, Fatih Karagümrük SK en Estambul, Fenerbahçe Spor Kulübü de Estambul, Galasataray de Estambul, Gaziantep Futbol Kulübü de Gaziantep. Gençlerbirliği Spor Kulübü en Ankara, Goztepe en Esmirna, İstanbul Başakşehir en Estambul, Kasimpasa de Estambul, Kayserispor de Kayseri, Kocaelispor de Izmit, Konyaspor de Konya, Rizespor de Rize, Samsunspor de Samsun y el Trabzonspor de Trebisonda.

Los 4 equipos con mas campeonatos obtenidos son: Galasataray con 25 títulos, Fenerbahce con 19, Besiktas con 16 y el Trabzonspor con 7.

Selección de Turquía

Son conocidos como: Ay-Yıldızlılar: Los de Luna y Estrella por su bandera o también Bizim Çocuklar – nuestros niños y también como “Los Otomanos”.

Solo ha participado en los mundiales de 1954 en Suiza y Corea / Japón 2002 y es de los últimos invitados al 2026 al conseguir su recalificación.

Suiza 1954. Su Grupo estuvo conformado con: Alemania Federal, Hungría y Corea del Sur. Alemania Federal no tuvo piedad y los golea 4 – 1, en su segundo partido golean 7 – 0 aCorea del Sur, aunque estaba en su grupo Hungría, el formato vigente del campeonato en ese entonces no permitió que se enfrentaran, y volvió a jugar contra Alemania Federal y vuelve a perder, ahora por 7 – 2.

Corea/Japón 2002. Fue uno de los 32 participantes a esta justa. Fue al Grupo “C”. con Brasil, Costa Rica y China. Brasil les gana 2 a 1 en su primer juego, Empatan a 1 gol contra Costa Rica, Golean 3 – 0 a China y pasan a Octavos derrotando a Japón 1 – 0, en cuartos de final le ganan en tiempos extras a Senegal 1 – 0, en semifinales pierden contra Brasil 1 – 0 y juegan por el tercer lugar contra Corea del Sur y le ganan 3 – 2.

Regresan a jugar un mundial en el 2026.

República Checa

Chance Liga, por cuestión de patrocinio se llama la Liga Profesional en la República Checa. Es la máxima competición del sistema de ligas de fútbol checo y es disputada por 16 clubes, que opera un sistema de ascensos y descensos.

La temporada comienza en agosto y se extiende hasta el mes de mayo del año siguiente, con equipos que juegan 30 partidos cada uno. El campeón logra clasificarse para la Liga de Campeones de la UEFA y los dos últimos clasificados descienden a la segunda división.

Los equipos que componen la Liga son: Bohemians 1905 en la ciudad Praga, Fotbalový Klub Dukla Praha en Praga, Football Club Hradec Králové en Hradec Králové, Fotbalový klub Jablonec en Hradec Králové, MFK Karvina en Karvina, Football Club Slovan Liberec en Liberec, Fotbalový klub Mladá Boleslav en Mlada. SK Sigma Olomouc en Olomouc, Football Club Baník Ostrava en Ostrava, Football Club Viktoria Plzeň en Plzen, SK Slavia Praga en Praga, FC Slovacko en Uherské Hradiště, AC Sparta Praga en Praga. FK Teplice en Teplice, FK Pardubice en Pardubice, y FC Zlin en Zlin.

Títulos por Club, los mas ganadores son: C Sparta Praga con 14 campeonatos, SK Slavia Praga con 8 y FC Viktoria Pizen con 6.

Selección de futbol de la República Checa

La selección de fútbol de la República Checa también conocida como selección de fútbol de Chequia. La selección de Checoslovaquia, considerada antecesora del actual seleccionado checo por la FIFA.

Cuando Checoslovaquia se dividió en la República Checa y Eslovaquia, se formó la selección de la República Checa.

Su participación en las copas del mundo.

Como Checoslovaquia

Italia 1934. En este mundial obtuvo el subcampeonato, le toco jugar contra Rumania que la derrotó 2 – 1, paso a cuartos de final enfrentándose a Suiza y le ganó 3 – 2, paso a semifinales contra el Imperio Alemán y gana 3 – 1 y la final la pierde contra el anfitrión Italia por 1 – 0.

Francia 1938. Fueron eliminados en cuartos de final, su primer juego fue contra países bajos y les ganan 3 – 0, van directos a cuartos y después de empatar a 1 gol contra Brasil, juegan otro partido contra los brasileños, pero ahora pierden 2 – 1.

Suiza 1954. Su grupo fue formado con: Uruguay, Escocia y Austria. Uruguay gana 2 – 0, Austria los golea 5 – 0 y ya no juegan otro partido.

Suecia 1958. Un grupo con 2 europeos: Irlanda del norte y Alemania Federal mas Argentina. En su primer encuentro Irlanda les gana 1 – 0, empatan a 2 goles contra Alemania Federal y Golean 6 – 1 a los argentinos, tienen que jugar 1 partido de desempate contra Irlanda y lo pierden esta vez 2 – 1 y ya no continúan.

Chile 1962. Participó en el Grupo No.3 con: México, Brasil y España. Derrotan a España 1 – 0, Empatan a 0 goles con Brasil y con México pierden 3 – 1, siguen a cuartos de final y le ganan a Hungría 1 – 0, su siguiente juego en semi finales le ganan 3 – 1 a Yugoslavia y pierden la final ante Brasil 3 – 1.

México 1970. En el mundial en nuestro país tuve la fortuna de ver jugar al equipo checo, primero contra Brasil y perdieron 4 – 1, Rumania también les gano 2 – 1 y con Inglaterra pierden 1 – 0, todos estos juegos en nuestro estadio Jalisco.

España 1982. Grupo No 4. Inglaterra, Francia y Kuwait fueron sus rivales. Inician contra Kuwait y empatan a 1 gol, Inglaterra les gana por 2 – 0, termina empatando a 1 gol contra Francia.

Italia 1990. Va al Grupo “A”. y esta vez si califica, jugo en contra de: Estados unidos y lo golea 5 – 1, con Austria gana por 1 – 0 y pierde en contra de Italia por 2 – 0, pasa a octavos y le gana a Costa Rica por 4 – 1 y en cuartos lo derrota Alemania 1 – 0.

Como República Checa

Alemania 2006. Fue su primera participación ahora como Republica Checa. Va al Grupo “E”. acompañando a: Estados Unidos, Ghana e Italia. Le ganan 3 – 0 a Estados Unidos, Pierden contra Ghana 2 – 0 y vuelven a perder contra Italia también 2 – 0.

Y va por su segundo Mundial este 2026.

Y que siga rodando el balón.