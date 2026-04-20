Pemex, mentiras y bochornos

La opacidad e ineficiencia con la que ha operado Pemex a lo largo de su historia, y que los Gobiernos de la 4T lejos de transformar parecen hundir más, quedó de manifiesto con el informe que el grupo interinstitucional dio el jueves pasado sobre el derrame de hidrocarburos ocurrido en febrero pasado en el Golfo de México, y que por quererlo ocultar se tornó en una mayor crisis ambiental.

Por decir lo menos, fue bochornoso escuchar al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, anunciar el cese de tres altos funcionarios de Petróleos Mexicanos por haberle mentido sobre la emergencia. Más aún por las múltiples negaciones que desde que fue inocultable la fuga, empezó por hacer la gobernadora de Veracruz y ex secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien el 12 de marzo, cuando ya había pasado más de un mes de las fallas en el oleoducto de 36 pulgadas en la zona de plataformas del complejo Abkatún, en la Sonda de Campeche, dijo que el derrame provenía de un barco petrolero privado que trabajaba en las costas de Tabasco. Luego vino el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, quien aseguró que se trataba de “chapopoteras naturales” y remató la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, quien dijo que una foto del derrame era “falsa y manipulada”, cuando ilustraba justo la magnitud de lo ocurrido y que finalmente reconocieron el jueves pasado.

Lo más grave es que la Presidenta Claudia Sheinbaum quedó atrapada en medio de todas estas versiones y la información falsa que le daban sus subordinados y la hicieron caer en esta serie de negaciones.

El mea culpa de Pemex se dio justo el día que la Presidenta partió a Barcelona para su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, por lo que el viernes no tuvo mañanera, y será hasta su regreso hoy o mañana, cuando sea cuestionada sobre este escándalo de haber negado más de dos meses, lo que desde el 6 de febrero pasado organizaciones civiles denunciaron con evidencias satelitales, y que por no atenderse a tiempo afectó con un impacto ambiental severo ya más de 630 kilómetros de litoral en los Estado de Veracruz, Tabasco y Campeche.

P.D. BIEN POR FRANGIE

El viernes pasado apunté aquí la mala señal que envió el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, de intolerancia y falta de respeto al ejercicio periodístico, al increpar a nuestra colega Isaura López, y advertí que esa pifia podría marcar un punto de inflexión en su capital político.

Por eso hoy, no puedo dejar de reconocer también el gesto del presidente zapopano de pedir una disculpa a través de sus redes sociales a la compañera del Canal 44. La nobleza para atreverse a hacerlo es un bien escaso entre la soberbia que domina en los ánimos de nuestra clase política y gubernamental. Enhorabuena.