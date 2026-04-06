Sensei rojinegro

México vs Bélgica

La verdad a mí me agradó el juego de la Selección, me gustó el desempeño de varios futbolistas, desgraciadamente se hacen tantos cambios que se descompone el equipo, fue buena prueba para el Mundial. Vamos a ver que sigue.

Resultados Jornada 13 Liga MX

Puebla lo ganaba y parecía que lo lograba, pero Bravos de Juárez vino de atrás y lo empató a 1 gol. En la gira del adiós de Mazatlán, este cae en su visita al Necaxa por 2 – 1. Xolos derrota 1 – 0 a unos Tigres que parecían gatitos.

Monterrey que desastre de equipo, iba ganando y termina perdiendo 2 – 1 con el Atlético San Luis. Querétaro le quita lo invicto al Toluca y lo derrota por 1 – 0. Cruz Azul pierde 2 – 1 ante Pachuca, con un gol regalado por su portero Gudiño. Santos empata a 1 gol contra el América, las águilas no levantan. Chivas perdía 2 – 0 contra Pumas, le agregaron 12 minutos de compensación al partido y le alcanzó a los rojiblancos para empatar, con 2 goles de la Hormiga González.

Atlas se queda

Atlas pierde 2 – 1 ante el León, otra vez dan un muy mal partido de visita, Cocca insiste en mantener al Mudo adelante y este la verdad ya no funciona y el petardo que le trajeron no juega, y tampoco es solución, no será mejor darle oportunidad a un canterano, hay otros que la verdad ya no aportan como: Gaddi, Capi Rocha, se sigue en zona de calificación, pero con alfileres y la verdad no veo para qué. Surgieron rumores de los nefastos de Orlegis que mandarían jugadores importantes al Santos, serán tan brutos que ahora que se supone venderán al equipo, deshacerse de lo poco bueno que hay? Vamos a ver en que termina esto.

Champions League Cuartos de Final Juegos de Ida

Martes 7 de Abril

Real Madrid vs Bayern M – 1.00 pm, Sporting de Lisboa vs Arsenal - 1.00 pm

Miércoles 8 de Abril

Barcelona vs Atlético de Madrid – 1.00 pm, PSG vs Liverpool – 1.00 pm

Concachampions Cuartos de Final Juegos de Ida

Martes 7 de Abril

Nashville SC vs América - 6.00 pm, LAFC vs Cruz Azul – 8.00 pm

Miércoles 8 de Abril

Tigres vs Seattle Sounders – 7.00 pm, Toluca vs LA Galaxy – 9.00 pm

Juegos Jornada 14 Liga MX

Viernes 10 de Abril

Puebla vs León 7.00 pm, Bravos vs Xolos 9.00 pm

Sabado 11 de Abril

Querétaro vs Necaxa 5.00 pm, Tigres vs Chivas 5.00 pm, Atlas vs Monterrey 7.00 pm, Pachuca vs Santos 7.00 pm, América vs Cruz Azul 9.00 pm

Domingo 12 de Abril

Pumas vs Mazatlán 12.00 pm, Toluca vs San Luis 7.00 pm

Casos y cosas del futbol mundial

Los 10 Entrenadores con más trofeos en la historia del futbol

Sir Alex Ferguson – Ingles – 49 Trofeos

Pep Guardiola – Español – 40 Trofeos

Mircea Lucescu – Rumano – 38 Trofeos

Valery Lobanovskyi – Ucraniano – 30 Trofeos

Carlo Ancelotti – Italiano – 30 Trofeos

Bill Struth – Escoces – 30 Trofeos

Jose Mourinho – Portugues – 26 Trofeos

Felipe Escolari – Brasileño – 26 Trofeos

Jock Stein – Escoces – 26 Trofeos

Ottmar Hitzfeld – Aleman – 26 Trofeos

Casos y cosas en los Mundiales

Las 10 Selecciones con más goles en la historia de los Mundiales

1.- Brasil – 237 Goles

2.- Alemania – 232 Goles

3.- Argentina – 152 Goles

4.- Francia – 136 Goles

5.- Italia - 128 Goles

6.- España – 108 Goles

7.- Inglaterra – 104 Goles

8.- Países Bajos – 96 Goles

9.- Uruguay – 89 Goles

10.- Hungría – 87 Goles

*México lleva anotados 62 Goles

Los Mundiales con más goles anotados

1.- Catar 2022 – 172 Goles en 64 partidos

2.- Francia 1998 – 171 Goles en 64 partidos

3.- Brasil 2014 – 171 Goles en 64 partidos

4.- Rusia 2018 – 169 Goles en 64 partidos

5.- Corea / Japón 2002 – 161 Goles en 64 partidos

6.- Alemania 2006 – 147 Goles en 64 partidos

7.- España 1982 – 146 Goles en 52 partidos

Los nuevos invitados al Mundial

Se cerro el numero de 48 Selecciones a la justa mundialista y los nuevos invitados son: RD Congo, Irak, Chequia, Turquía, Bosnia Herzegovina y Suecia, la próxima semana hablare de ellos.

Invitados al Mundial

México

Anfitrión por tercera vez en los Mundiales.

De nuestra H. Liga Mx, sabemos todo y no han nada nuevo que escribir.

La verdad solo tomaré el resumen de nuestro equipo nacional en las justas mundialistas.

La selección mexicana ha participado en diecisiete ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, obteniendo resultados notorios en las competiciones que disputó como anfitrión en 1970 y 1986, donde alcanzó la instancia de los cuartos de final y concluyó en el sexto lugar en ambos torneos.

Cuando no participamos

En la historia de los mundiales, nuestro país no participo en los mundiales de 1934 y el de 1938. En 1934 no califico al perder contra Estados Unidos y 1938 decidió no participar por cuestiones administrativas. Para Alemania 1974 pierde su clasificación en Haití donde se jugó toda la eliminatoria. España 1982 fue otro capitulo negro en nuestro balompié, al volver a perder la eliminatoria en una sede, pero ahora fue en Honduras. Italia 1990 marco el famoso caso de los “cachirules”: fue descalificado de la eliminatoria para la Copa Mundial de Fútbol de 1990, y de toda competencia internacional por un período de dos años, por alinear jugadores que sobrepasaban el límite de edad permitido por FIFA en la ronda de clasificación para la Copa Mundial Juvenil de Arabia Saudita 1989. El castigo originalmente solo se iba a aplicar por parte de la Concacaf a la selección juvenil implicada en este escándalo, pero la intransigencia y desacatos de los directivos mexicanos contra FIFA influyeron para que la sanción se hiciera extensiva a todos los representativos nacionales.

A los que sí fuimos

Uruguay 1930. Una selección conformada con puros jugadores de la capital. Van al Grupo No 1. Con Argentina, Francia y Chile. Pierden el primero contra Francia 4 – 1, Chile les gana 3 – 0 y Argentina lo golea 6 – 3.

Brasil 1950. Van al Grupo “A “con: Brasil, Yugoslavia y Suiza, no gana ningún partido. Brasil les gana 4 – 0. Yugoslavia 4 – 1 y con Suiza otra derrota por 2 – 1.

Suiza 1954. En este mundial por primera vez utilizan el uniforme verde con blanco. Les toca el Grupo “A”. Brasil, Yugoslavia y Francia. Brasil le tunde un 5 – 0. Con Francia pierden 3 – 2. Con Yugoslavia ya no juegan.

Suecia 1958. Grupo “B”. Suecia, Gales y Hungría. Suecia le anota 3 y gana, Con Gales empatan a 1 gol y anotan su primer gol en un mundial, fue anotado por Belmonte, Hungría les anota 4 y gana 4 – 0.

Chile 1962. Grupo “C”. con Brasil, España y Checoslovaquia. Brasil les gana 2 – 0, con España también caen por 1 – 0 y logran su primer triunfo mundialista al ganarle 3 – 1 a Checoslovaquia con los goles de: Chololo Diaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.

Inglaterra 1966. El Grupo “A”. con Inglaterra, Uruguay y Francia. Con Francia se empata a 1 gol, este fue anotado por Enrique Borja. Inglaterra gana 2 – 0. Con Uruguay empatan a cero goles.

México 1970. Primer Mundial en Casa: Grupo No 1. Unión Soviética, Bélgica y El Salvador: Abren empatando a cero goles contra Unión Soviética. Golean 4 – 0 a El Salvador, con los goles de: Javier Valdivia con 2, Javier Fragoso y Ignacio Basaguren. A Bélgica le ganan 1 – 0 con gol del Halcón Peña, pasan a cuartos contra Italia y pierden 4 a 1, el único gol lo anoto el “Calaca” José Luis González. Y ahí terminan.

Argentina 1978. Un mundial de muy malos recuerdos, estrenaron por primera y única vez el uniforme de la marca “Levis”. Grupo “B”. Polonia, Alemania Federal y Túnez. Los tunecinos nos golean 3 – 1, el único gol fue de Victor Rangel, Alemania nos tunde con una goliza de 6 -0, Polonia también gana 3 – 1, el gol mexicano fue del “Gonini” Vazquez Ayala.

México 1986. Segundo Mundial en casa: Grupo “B”. van con: Paraguay, Bélgica e Irak. Debutan ganándole a Bélgica 2 – 1, con los goles de: Fernando Quirate y Hugo Sanchez. Con Paraguay empatan a un gol, este lo metió Luis Flores. 1 – 0 le ganan a Irak, otro gol del Sheriff Fernando Quirarte. En octavos se enfrentan a: Bulgaria y le ganan 2 – 0, con el muy recordado gol de Manuel Negrete y el otro de Raúl Servín, a cuartos tienen que viajar a Monterrey y pierden en penales contra Alemania 4 – 1.

Estados Unidos 1994. El Grupo muy europeo fue el Grupo “E”. con Irlanda, Noruega e Italia. Con Noruega pierden 1 – 0, ganan 2 – 1 a Irlanda con 2 goles de: Luis García. Con Italia empatan a 1 gol, este lo metió Marcelino Bernal. En octavos terminan empatados a 1 gol, que anotó García Aspe y se van a penales y pierden 3 – 1, al fallar: García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez.

Francia 1998. Estrenan el vistoso uniforme con el calendario azteca estampado en el uniforme verde y el blanco. Van al Grupo “E”. Países Bajos, Corea y Bélgica. Golean 3 – 1 a Corea, goles 2 de Ricardo Peláez y 1 de Luis Hernández. Empatan a 2 goles con Bélgica, Cuauhtémoc Blanco y García Aspe los anotadores, con Países Bajos empatan a 2 goles que fueron de Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Peláez, pierden en octavos contra Alemania 2 – 1, el gol de Luis Hernández.

Corea/Japón 2002. En la primera Fase, van al Grupo “G”, acompañado de: Croacia que le ganan 1 – 0, con el gol de Cuauhtémoc Blanco. 2 – 1 le ganan a Ecuador con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, empatan a 1 gol con Italia el gol fue de Borgetti, pero en Octavos pierden 2 – 0 contra Estados Unidos.

Alemania 2006. Grupo “D”. Irán, Angola y Portugal: inician ganándole a Irán 3 a 1 con 2 goles de Omar Bravo y de Antonio Naelson “Sinha”, con Angola empatan a 0 goles, Portugal nos gana 2 – 1, el gol fue del Kikin Fonseca. Continúan en Octavos y van contra Argentina y se pierde 2 – 1 el gol lo hizo Rafa Márquez.

Sudáfrica 2010. En este mundial utilizan por primera vez la playera en color negro. Les toca el Grupo “A”. Uruguay, Sudáfrica y Francia. Empatan a 1 gol con Sudáfrica el gol fue de Rafael Márquez, a Francia le ganan 2 – 0, goles de Cuauhtémoc Blanco y del Chicharito Hernández. Con Uruguay pierden 1 – 0. Y les toca nuevamente Argentina en Octavos, pierden 3 – 1 el único gol fue del Chicharito Hernández.

Brasil 2014. Aquí estrenan una camiseta color naranja, fueron al Grupo “A”, con el anfitrión, Croacia y Camerún. A Camerún le gana 1 – 0 con el gol de Oribe Peralta, con Brasil en un juego muy cerrado y una actuación magistral de Guillermo Ochoa empatan a 0 goles, 3 – 1 le ganan a Croacia los anotadores fueron: Rafa Márquez, Andrés Guardado y Chicharito Hernández. En octavos pierden 2 – 1 contra Países Bajos el gol lo anoto Giovani dos Santos.

Rusia 2018. Grupo “F”. Suecia, Corea del Sur, Alemania. Ganan 1 – 0 a los alemanes con gol del “Chucky Lozano”. A Corea del Sur le ganan 2 – 1 con goles Carlos Vela y el Chicharito Hernández. Pierden 3 – 0 con Suecia, en Octavos pierden 2 – 0 contra Brasil.

Catar 2022. Fueron al Grupo “C”. Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Empatan a 0 contra Polonia, con Argentina también pierden 2 – 0, a los Árabes les ganan 2 -1 con los goles de: Henry Martín y Luis Chávez.

Al ser anfitrión en el 2026, se espera que tenga un mejor desempeño en su tercer mundial en casa, veremos qué pasa.

Y que siga rodando, el balón.