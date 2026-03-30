Sensei rojinegro

México vs Portugal

Por fin se dio la re-inauguración del ex Estadio Azteca, con un buen ambiente y acompañado de un caos para llegar al estadio, lo que se vio del renovado estadio es que estará a la altura del Mundial, del partido fue lo que esperaba cerrado, nadie quería perder como siempre en estos partidos demasiados cambios, una cosa que me encantó fue la nueva camisa de nuestra selección, la verdad muy bonita, esperemos a ver la de color verde, que para mí es la número uno.

El partido en sí, estuvo ríspido y para mi los ingresos de Julián Quiñonez y sobre todo de la Hormiga González fueron tardíos, estando los 2 en el campo se vio mejor al equipo. La hormiga merece jugar mas tiempo y la verdad lo poco que estuvo se vió mucho mejor que Jiménez y Berterame, ojalá en el próximo partido Aguirre les de mas tiempo. Vamos a ver cómo nos va contra Bélgica, que golearon a Estados Unidos 5 – 2.

Selección Mexicana

México vs Bélgica Marzo 31 - 7.00 pm, en Chicago Ill, USA

Últimos 5 Resultados México VS Bélgica

Bélgica 3 – México 3 - Amistoso Internacional el 10 de Nov 2017.

Bélgica 2 – México 2 – Mundial 1998 el 20 de junio 1998.

Bélgica 1 – México 2 – Mundial 1986 el 3 de junio 1986.

México 1 – Bélgica 0 – Mundial 1970 el 11 de junio 1970.

México 1 – Bélgica 0 – Amistoso Internacional 5 de nov 1969.

Repechajes Mundialistas

Martes 31 de Marzo

República del Congo vs Jamaica - 3.00 pm. En Guadalajara

Irak Vs Bolivia - 9.00 pm. En Monterrey

Jornada 13 Liga MX

Viernes 3 de Abril

Puebla vs Bravos 7.00 pm, Necaxa vs Mazatlán 9.00 pm, Xolos vs Tigres 9.06 pm.

Sábado 4 de Abril

Monterrey vs San Luis 5.00 pm, León vs Atlas 7.00 pm, Cruz Azul vs Pachuca 7.00 pm, Santos vs América 9.00 pm.

Domingo 5 de Abril

Querétaro vs Toluca 6.00 pm, Chivas vs Pumas 8.07 pm.

Champions League Cuartos de Final

Juegos de Ida

Martes 7 de Abril

Real Madrid vs Bayern Múnich

Sporting Portugal vs Arsenal

Miercoles 8 de Abril

PSG vs Liverpool

Barcelona vs Atlético de Madrid

Casos y cosas del futbol mundial

Probabilidades de ganar el Mundial 2026 los 20 Países Seleccionados

(Según datos de Opta Analyst – Super - Computer)

España – 17 %

Francia – 14.1 %

Inglaterra – 11.8 %

Argentina - 8.7 %

Alemania – 7.1 %

Portugal – 6.6 %

Brasil – 5.6 %

Países Bajos – 5.2 %

Noruega – 2.3 %

Colombia – 2.0 %

Bélgica – 1.9%

Uruguay – 1,7 %

México – 1.3%

Croacia – 1.1 %

Marruecos – 1.1 %

Ecuador – 1.0 %

Japón – 0.9 %

Estados Unidos – 0.9 %

Suiza - 0.7 %

Senegal – 0.6 %

Concachampions

Así quedaron las llaves

Toluca vs LA Galaxy

Cruz Azul vs LA FC

América vs Nashville

Tigres vs Seattle

Casos y cosas del futbol

Equipos que tienen en su escudo Plantas de Café

Ethiopian Coffee – Etiopia

Cafetaleros de Chiapas – México

PS Bengkulu – Indonesia

Conilon Futebol Clube – Brasil

Londrina EC – Brasil

VEC Varginha EC – Brasil

ACE Cafelandese 1968 – Brasil

Rio Bananal FC – Brasil

CF Café – Timor Leste

Invitados al Mundial

Estados Unidos

Otro de los anfitriones a esta justa del 2026.

El fútbol en los Estados Unidos, más conocido como soccer, la Federación de Futbol de los Estados Unidos, fundada en 1913. Está afiliada a la FIFA desde 1967 y a la Concacaf a partir de 1961, lo que lo convierte en uno de los países fundadores de esa confederación.

La máxima división del fútbol profesional masculino es la Major League Soccer, mejor conocida como: MLS. La Major League Soccer (MLS) fue fundada el 17 de diciembre de 1993. Está supervisada por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y la Asociación Canadiense de Fútbol. La liga es disputada por treinta equipos, veintisiete en los Estados Unidos y tres en Canadá.

Los equipos participantes son: Atlanta United FC, en Atlanta. Charlotte FC, en Charlotte. Chicago Fire, en Chicago. F.C. Cincinnati, en Cincinnati. Columbus Crew, en Columbus. D.C. United, en Washington D.C. Inter de Miami, en Fort Lauderdale. C.F. Montreal, Quebec, Canadá. Nashville S.C., en Nashville. New England Revolution, Foxborough. New York City F.C., en New York. New York Reds Bulls, Harrison. Orlando City S.C., en Orlando. Philadelphia Union, en Chester. Toronto F.C., Ontario, Canadá. Austin F.C., Austin. Colorado Rapids, Colorado. F.C. Dallas, Frisco. Houston Dinamo, Houston. Los Ángeles F.C., Los Ángeles. Los Ángeles Galaxy, Carson. Minnesota United, Saint Paul.

Portland Timbers, Portland. Real Salt Lake, Sandy. San Diego F.C., San Diego. San José Earthquakes, San José. Seattle Sounders, Seattle. Sporting Kansas City, Kansas. St Louis City S.C., San Louis. Vancouver White Caps, Columbia Británica, Canadá.

Los equipos con mas campeonatos obtenidos son: Los Ángeles Galaxy con 6, D.C. Unitesd con 4, Columbus Crew con 3 y con 2: Houston Dynamo, Seattle Sounders, Sporting Kansas y San José Earthquakes.

Selección de U.S.A.

Ha disputado once ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, su mejor resultado fue tercero en la Copa Mundial de Fútbol de 1930, lo que la convierte en la única selección fuera de Sudamérica y de Europa en haber logrado tal puesto en un Mundial. En la Copa Mundial de Fútbol de 1950, consiguió un histórico triunfo ante los inventores del fútbol, Inglaterra, por 1-0.

La Selección mejor conocida como: The Stars and Stripes - Las barras y las estrellas – y The Yankees.

Uruguay 1930. El Grupo “D” con solo 3 equipos, sus acompañantes fueron: Paraguay y Bélgica. 3 a 0 le ganaron a Bélgica y por el mismo marcador a Paraguay, pasaron a semifinales donde perdieron 6 – 1 con Argentina. Al no jugarse el partido por el tercer contra Yugoslavia, a Estados Unidos le otorgaron ese lugar.

Brasil 1950. Va al Grupo “B”. Con Inglaterra, Chile y España. Los españoles le dan la bienvenida y les ganan 3 – 1, sorpresivamente derrota a los ingleses por 1 – 0, Chile los golea 5 – 2.

Italia 1990. Pasaron 40 años para regresar a un Mundial. Italia, Checoslovaquia y Austria. Fueron sus compañeros: Pierden todos sus juegos, 5 – 1 contra Checoslovaquia, 1 – 0 en contra de Italia y 2 – 1 con Austria.

Estados Unidos 1994. Mundial en casa. Grupo “A”. Rumania, Suiza y Colombia. Empatan a 1 con Suiza. Derrotan 2 – 1 a Colombia y pierden 1 – 0 con Rumania, pasan a Octavos y también lo pierden 1 – 0 en contra de Brasil.

Francia 1998. Alemania, Yugoslavia e Irán. Fueron sus rivales. Alemania les gana 2 – 0, Irán también gana 2 – 1 y su tercer partido contra Yugoslavia lo pierde 1 – 0.

Corea/Japón 2002. Les toca compartir grupo con uno de los anfitriones: Corea del Sur y con Portugal y Polonia. Derrotan 3 – 2 a Portugal, empatan a 1 gol con Corea y pierden 3 – 1 con Polonia, les alcanza para pasar a Octavos y van en contra de: de su odiado rival México, al que derrotan 2 – 0 y siguen a cuartos y hasta ahí llegan al perder 1 – 0 con Alemania.

Alemania 2006. Grupo “E”. Ghana, República Checa e Italia. Es goleado 3 – 0 por la Republica Checa. Empatan a 1 gol en contra de Italia y pierden contra Ghana 2 – 1.

Sudáfrica 2010. Grupo “C”. Inglaterra, Eslovenia y Argelia. Con Inglaterra empatan a 1 gol, en contra de Eslovenia empatan a 2 goles y les ganan a los argelinos por 1 – 0. Pasan a octavos, pero son frenados por Ghana al perder 2 – 1.

Brasil 2014. Esta vez les toca en el grupo “G”. con Alemania, Portugal y Ghana. Se desquitan contra Ghana y le ganan 2 – 1, con Portugal empatan a 2 goles, pierden contra Alemania 1 – 0. Pasan a Octavos y pierden 2 – 1 en contra de Bélgica.

Catar 2022. Grupo “B”. con 2 europeos: Inglaterra y Gales y con Irán. Empatan con gales a 1 gol, también empatan contra Inglaterra, pero a 0 goles y contra Irán ganan 1 – 0 y siguen a Octavos contra Países Bajos y pierden 3 – 1.

En el mundial 2026 que son anfitriones, trataran de hacer su mejor papel en una copa del mundo.

Y que siga rodando, el balón.