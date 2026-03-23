Sensei rojinegro

Resultados juegos de vuelta CONCACAF

Cruz Azul y Monterrey empatan a 1 gol, pero el global le da el pase a la Máquina por 4 – 3, los regios se despiden del torneo. Toluca le dio la vuelta y terminó ganando 6 – 3 en el global al San Diego, el 4 – 0 en casa fue contundente.

América también gana en el global 2 – 1, Philadelphia fue el rival. Tigres golea 5 a 1 al Cincinnati, rescató el partido y lo sufrió, pero ya esta en la siguiente ronda. Donde estarán cuatros mexicanos.

Resultados Jornada 12 Liga MX

Por fin apareció el rayo, y lo hizo ante los Xolos goleándolos 3 – 0. Cruz Azul rescata el empate casi al terminar el partido en contra del Mazatlán, terminan 1 – 1 y la maquina se rezaga. Atlas no le pudo ganar al Querétaro, estos vinieron a encerrarse y no permitir jugar al rojinegro un empate muy soso a cero goles. León le gana de visitante al San Luis en tiempo de compensación.

Chivas llevaba un 3 – 0 contra Monterrey y al final se le andaba complicando, finalmente gano 3 – 2 y Durdevic falló un penalti en la compensación que hubiera sido el empate, la Hormiga volvió anotar. Pumas sacó el resultado contra el América, que no levanta. Ganan los Pumas 1 – 0. Santos gana en su casa 2 – 1 al Puebla, pero no abandona el sótano de la tabla. Pachuca y Toluca empatan a 1 gol, nada para nadie. Bravos de Juárez hicieron fuerte la Localia y le ganan a los Tigres 2 -1.

Juego de la Selección Mexicana

Sábado 28 de Marzo vs Portugal 7.00 pm - Estadio Azteca

Últimos 5 enfrentamientos entre México vs Portugal

México 1 – Portugal 2 – Julio 2. Confederaciones 2017

México 2 – Portugal 2 – Junio 18. Confederaciones 2017

México 0 – Portugal 1 – Junio 6. Amistoso 2014

México 1 – Portugal 2 – Junio 21. Mundial Alemania 2006

México 0 – Portugal 0 – Abril 6. Amistoso 1969

Tabla de Minutos de Menores a la Jornada No. 11

Cada equipo debe sumar un total de mil 170 Minutos, recordando que solo se puede sumar 225 minutos por partido como máximo

Estos equipos ya cumplieron los minutos

1.- Puebla – 2,262

2.- Mazatlán – 2,225

3.- Chivas – 2,122

4.- Necaxa – 2,122

5.- Pachuca – 1,732

6.- San Luis – 1,435

7.- Santos – 1,397

8.- Monterrey – 1,334

9.- Querétaro – 1,235

10. - Pumas – 1,180

Equipos que les faltan por cumplir los minutos

11.- Atlas – 1,058

12.- Juárez – 1,043

13.- Cruz Azul - 874

14.- Tijuana - 869

15.- Toluca - 812

16.- América - 792

17.- León - 780

17.- Toluca - 735

18.- Tigres - 577

Hay que recordar que, de no sumar los minutos requeridos al final del torneo, se restaran tres puntos al equipo que no los logre.

Casos y cosas de nuestro futbol

¿Sabes cuánto cuestan las tarjetas en nuestra Liga MX?

Tarjeta Roja Directa – de $ 10,182 a $ 56,570

Doble Amarilla - $ 14,142

Amarilla - $ 3, 959

Como bien sabemos los equipos son los que desembolsan las multas, rara vez los jugadores las pagan.

Venta del Atlas

La verdad no me he querido enganchar en la venta de mis Rojinegros, ya que se han manejado muchos rumores y no se ha concretado nada, lo que, si dijo el mandamás de Orlegi, que este verano se vende.

Los rumores han ido y venido, lo que, si suspiramos todos los ROJINEGROS, es que se haga realidad y pronto tengamos uno nuevos y buenos dueños y que realmente muestren interés, refuercen al equipo y van a ver como esa inversión va redituar muy pronto. Siempre y cuando tengamos un muy buen equipo y que reconsideren el costo de los boletos y por que no, volver a implementar como antaño, que los niños entren gratis a los juegos del Atlas.

Si a Diego Cocca le dan mucho mejores futbolistas, mas lo que viene de la cantera, se podrá tener un muy buen equipo y deshacerse de lastre que se tiene con jugadores extranjeros que nomas cobran y no juega, ahí les hablan: Del Prete, Mateo García y Robert Pier.

Invitados al Mundial

Argentina

La Primera División de Futbol en Argentina. Es uno de los mejores del mundo, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. En la última clasificación publicada, de 2024, ocupa el sexto puesto en el ranking anual.

Es una de las ligas que mas equipos tiene es Primera División, con un total de 30 conjuntos que son: Club Atlético Aldosivi, en Mar de la Plata, Argentinos Juniors, Buenos Aires, Club Atlético Tucumán, en Tucumán. Club Atlético Banfield, en Banfield. Club Atlético Barracas Central, en Buenos Aires. Club Atlético Belgrano, en Córdoba. C.A. Boca Juniors, Buenos Aires. Club Atlético Central Córdoba, en Santiago del Estero. Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, en Gobernador Costa. Club Deportivo Riestra, en Buenos Aires. Club Estudiantes de la Plata, La Plata. Asociación Atlética Estudiantes, en Rio Cuatro. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, La Plata. Club de Gimnasia y Esgrima, en Mendoza. Club Atlético Huracán, Buenos Aires. Club Atlético Independiente, Avellaneda. Club Sportivo Independiente Rivadavia, Mendoza. Instituto Atlético Central Córdoba, en Córdoba. Club Atlético Lanús, en Lanús.

Club Atlético Newell’s Old Boys, en Rosario, Club Atlético Platense, en Florida. Club Atlético River Plate, en Buenos Aires. Club Atlético Rosario Central, en Rosario. C.A. San Lorenzo de Almagro, Buenos Aires. Club Atlético Sarmiento, Junín. Club Atlético Talleres, en Córdoba. Club Atlético Tigre, Victoria. Club Atlético Unión, Santa Fe y Club Atlético Vélez Sarsfield, en Buenos Aires.

Equipos con mas campeonatos: River Plate con 37 ganados, Boca Juniors con 29, Independiente con 14 y San Lorenzo con 12.

Selección Argentina

Conformada por jugadores que representa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las competiciones oficiales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Conocida mundialmente como: La Albiceleste, ha conquistado la Copa del Mundo en tres ocasiones, habiendo ganado el primer título como local en 1978, el segundo en México 1986 y el restante en Catar 2022. [n 2] Además, fue finalista en otras tres ediciones: en Uruguay 1930, en Italia 1990 y en Brasil 2014. Actualmente, se ubica en el tercer puesto de la tabla histórica general de la Copa del Mundo.

Uruguay 1930. Su primera participación en un mundial, va al Grupo No 1. Chile, México y Francia lo acompañan. Inicia ganándole a Francia por 1 – 0. Golea a México 6 a 3. Y a Chile también le gana 3 – 1. Va a semifinales y pasa por encima de Estados Unidos con otra goleada de 6 a 1. La Final van contra los de casa y la pierden 4 – 2.

Suecia 1958. Fue al Grupo “A”. con Alemania Federal, Irlanda del Norte y Checoslovaquia. 3 a 1 le gano Alemania, pero se desquitan con el mismo marcador contra Irlanda y reciben una goleada de 6 – 1 contra los Checos.

Chile 1962. Grupo No 4. Un grupo muy europeo con: Hungría, Inglaterra y Bulgaria. 1 – 0 a los Búlgaros les ganan, pierden 3 – 1 con Inglaterra y empatan a 0 con Hungría, terminan en 3er lugar y no califican.

Inglaterra 1966. Otra vez les toca un grupo con puros equipos europeos, ahora con: Alemania Federal, España y Suiza. 2 – 1 le ganan a España, 0 a 0 con Alemania F. y a Suiza le ganan 2 – 0, continúan a Cuartos de final, pero cae 1 – 0 contra Inglaterra.

Alemania 1974. Van al Grupo No 4. Polonia, Italia y Haití les tocan. Polonia le gana 3 – 2, contra Italia empatan a 1 gol, a los Haitianos les propinan una goleada de 4 – 1. En la segunda fase van al Grupo “A” con: Países Bajos, Brasil y Alemania Democrática. Países Bajos los golea 4 – 0, Brasil también les ganan 2 – 1, Alemania le empatan a 1 gol, y quedan en el último lugar del grupo.

Argentina 1978. El mundial en casa. Grupo No 1. Les toca con: Italia, Francia y Hungría. Inician ganándole 2 – 1 aHungría. Con el mismo marcador a Francia le ganan, Italia les gana 1 – 0. Pasan al Grupo “B” en la segunda fase. Brasil, Polonia y Perú, fueron los rivales en turno. 2 – 0 a los polacos les ganan, 0 a0 con Brasil, y a Perú lo golean 6 – 0 en un partido de mucha polémica por lo abultado del marcador, ya que Argentina necesita golear para acceder a la final, la final el jugo contra Países Bajos y les gana 3 – 1, y consigue su primer título mundialista.

España 1982. Grupo No 3. Con Bélgica, Hungría y El Salvador. Caen 1 – 0 contra Bélgica. 4 – 1 le pegan a Hungría y 2 – 0 al Salvador, en la segunda fase van Grupo “C”. con Italia y Brasil. Italia gana 2 – 1, Brasil también le gana 3 – 1. Y ya no trasciende en ese mundial.

México 1986. Grupo “A”. Lo acompañaron: Italia, Bulgaria y Corea del Sur. Inicia ganándole 3 – 1 a Corea del Sur en la capital mexicana, Con Italia empatan a 1 gol en Puebla, 2 – 0 aBulgaria nuevamente en la Cd. de México. En octavos de final en Puebla, derrotan 1 – 0 al conjunto uruguayo. En cuartos de final en el estadio azteca 2 – 1 le ganan a Inglaterra. En la semifinal a Bélgica le ganan 2 – 0 en el azteca y ahí mismo juegan la finalísima contra Alemania al ganar 3 – 2 y obtener su segundo título mundialista.

Italia 1990. Grupo “B”. Con: Camerún, Rumania y Unión Soviética, tropiezan en el primer juego perdiendo 1 – 0 contra Camerún, en el segundo partido logran ganarle 2 – 0 a la Unión Soviética, y en su tercer encuentro empatan a 1 gol contra Rumania, pasan como mejor tercer lugar y van contra Brasil y le ganan 1 – 0. En cuartos de final Yugoslavia fue el rival y se van hasta los penales, ganando 3 – 2. Juegan la semifinal en contra de Italia y otra vez se van a penales y vuelven a ganar por 4 – 3, y van a la final que se vuelve a repetir como en México 86, pero ahora la victoria fue para los Alemanes por 1 – 0 y se les escapa el campeonato a los argentinos.

Estados Unidos 1994. En fase de Grupo va al “D” con: Nigeria, Grecia y Bulgaria. A Grecia la golean 4 – 0 en su primer juego, a los nigerianos también les ganan 2 – 1, pierden 2 – 0 con Bulgaria y pasan como tercer lugar a octavos y van contra Rumania y pierden 3 – 2.

Francia 1998. Le toca un grupo relativamente fácil, que fue el Grupo “H” Con: Japón, Jamaica y Croacia y ganan sus tres juegos, primero contra Japón por 1 – 0, a Jamaica lo golean 5 – 0 y 1 – 0 aCroacia. En octavos tienen un juego muy difícil contra Inglaterra y después de estar empatados en el tiempo regular y en los extras, se van a penales y lo ganan 4 a 3. En cuartos van contra Países Bajos y pierden 2 – 1.

Corea / Japón 2002. En su decimotercera participación. Grupo “F”. Suecia, Inglaterra y Nigeria. Le ganan 1 -0 a Nigeria, y luego pierden por el mismo marcador vs Inglaterra, Empatan a 1 gol con Suecia y no logran seguir adelante.

Alemania 2006. El grupo C, llamado el Grupo de la muerte. Países Bajos, Serbia y Montenegro y Costa de Marfil. Inician contra Costa de Marfil y su estrella Didier Drogba y logran ganarlo por 2 – 1, le propinan una goliza de 6 – 0 a los Serbios y con Países Bajos empatan a 0 goles, en octavos derrotan a México 2 – 1 y en cuartos van contra Alemania y dan un muy buen juego que se va hasta los penales y lo pierden 4 – 2.

Sudáfrica 2010. El partido inaugural para Argentina en el mundial fue ante Nigeria y le ganan 1 – 0, su segundo encuentro fue contra Corea del Sur y le recetaron un 4 – 1 y su tercer juego van contra Grecia y lo ganan 2 – 0. Con paso perfecto pasan a octavos y golean a México 3 – 1. En cuartos se encuentra a Alemania que no tuvo piedad y los golea 4 – 0.

Brasil 2014. Estuvo incluida en el Grupo “D”. Con Nigeria, Bosnia Herzegovina e Irán. A los Bosnios le ganan 2 -1, a Irán le propinan un raquítico 1 - 0, Nigeria los hizo sufrir, pero ganaron 3 – 2 con una gran actuación de Messi. Octavos de final les toco Suiza y lo derrotan 1 – 0. Cuartos de final ganan 1 – 0 a Bélgica. En la semi final derrotan en penales 4 – 2 a Países Bajos. Y la final la vuelven a perder en contra de Alemania por 1 – 0.

Rusia 2018. Grupo “D”. Croacia, Nigeria e Islandia. Islandia le saca el empate a 1 gol en su primer juego, Croacia los golea 3 – 0, a Nigeria le ganan apretado con 2 – 1 y en Octavos los deja fuera Francia en una feria de goles al quedar 4 – 3.

Catar 2022. Polonia, México y Arabia Saudita en el Grupo “C”. Arabia Saudita les da la bienvenida, y les gana 2 – 1, se desquitan con México al ganarle 2 – 0, y le repiten ese marcador a Polonia. En Octavos juegan contra Australia y ganan 2 – 1, en cuartos le ganan 4 – 3 a Países Bajos, en tanda de penales. En la semi final le ganan a Croacia 3 – 0. Y en la final le ganan en penales 4 – 2 a Francia, y así logran su tercer campeonato.

Van al mundial 2026, a refrendar su título y también está clasificado al Mundial de 2030 automáticamente por disputar un partido en conmemoración del centenario de la primera copa del mundo.

Y que siga rodando, el balón.