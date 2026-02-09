Sensei rojinegro

Resultados Jornada 5 Liga MX

Inició la jornada con goliza, Tigres masacra a Santos 5 – 1, por otro lado, Necaxa le mete 4 – 1 al San Luis. Lo diferente fue un empate a 0 goles entre Xolos y Puebla. Chivas sigue con su paso perfecto y le gana al Mazatlán 2 – 1, con otro gol de la Hormiga. Querétaro da la sorpresa y derrota 2 – 0 a León. Toluca y Cruz Azul empatan a 1 gol en un juego muy disputado. Pachuca hace valer su localía y le gana a Bravos 2 – 0. América pasa sobre el Monterrey por 1 – 0, los Rayados debutaron a Durdevic que no trascendió en el partido. Atlas empató a 2 goles contra Pumas, jugando a su fiel estilo, Pumas se fue arriba con un penal muy dudoso que no fue revisado por el VAR.

Los equipos de casa llevan buen paso

Atlas empató y sacó un punto que lo mantiene en el cuarto lugar con 10 puntos, se dice que ya llegó el refuerzo que viene a ocupar el lugar de Durdevic, mañana tiene que ser registrado. Sus próximos cuatro juegos son: va a Pachuca, recibe al San Luis, va contra Bravos y recibe a los Xolos.

Chivas sigue a la cabeza con 15 puntos, le vienen ahora si partidos mas complicados los tres próximos son de pronostico reservado: recibe al América, va contra Cruz Azul y vuelve a salir contra el Toluca.

Copa de Campeones de la Concacaf

Resultados Juegos de Ida

Tigres empató a 0 goles con el Forge FC jugando a - 10º, se trajeron un buen resultado, acá finiquitan. Pumas fue a San Diego y salió con una goliza de 4 – 1, si quiere seguir vivo deberá golear en casa, América saco un triunfo de 2 – 1 contra el Olimpia de Honduras, ahora en casa a terminar la obra. Monterrey fue a Guatemala y se andaba viniendo con una derrota, un golazo del Tecatito Corona le dio el empate, contra el Xelaju. Cruz Azul no tuvo problema y goleo 3 – 0 al Vancouver FC en Canadá.

Juegos de vuelta Fecha 1 Primera Ronda

Martes 10 de Febrero

Pumas vs San Diego FC, 7.00 pm, Estadios CU, Tigres vs Forge FC 9.00 pm, Estadio Universitario.

Miércoles 11 de Febrero

América vs Olimpia 7.00 pm, Estadio Ciudad de los Deportes, Monterrey vs Club Xelaju 9.00 pm, Estadio BBVA.

Jueves 12 de Febrero

Cruz Azul vs Vancouver FC 7.00 pm, Estadio Cuauhtémoc.

Jornada 6 Liga MX

Viernes 13 de febrero

Puebla vs Pumas 7.00 pm. Toluca vs Xolos 9.00 pm, Bravos vs Necaxa 9.00 pm.

Sábado 14 de febrero

San Luis vs Querétaro 5.00 pm, Monterrey vs León 7.00 pm, Pachuca vs Atlas 7.00 pm, Chivas vs Querétaro 9.07 pm.

Domingo 15 de febrero

Santos vs Mazatlán 5.00 pm, Cruz Azul vs Tigres 7.00 pm.

10 camisetas más vendidas por equipo en el 2025

Real Madrid – 3,133, 000 Unidades

Barcelona – 2,940,000 Unidades

Paris Saint-Germain - 2.546.000 Unidades

Bayern Múnich – 2,378,000 Unidades

Inter de Miami – 2, 166,000 Unidades

Boca Juniors – 1,933,000 Unidades

Manchester United - 1.855.000 Unidades

Chelsea - 1.422.000 Unidades

Flamengo, - 1.677.000 Unidades

Al-Nassr - 1.281.000 Unidades

Según Transfermarkt cuales van a ser los 10 jugadores más valiosos del Mundial 2026 valor en Millones de Euros

Jude Bellingham – Inglaterra - $ 180 Millones

Kylian Mbappe – Francia - $ 180 Millones

Vinicius JR - Brasil - $ 150 Millones

Bukayo Saka – Inglaterra - $ 140 Millones

Florián Wirtz - Alemania - $ 130 Millones

Michael Olise – Francia -$ 130 Millones

Declan Rice – Inglaterra - $ 120 Millones

A. Mac Allister – Argentina - $ 100 Millones

Moisés Caicedo – Ecuador - $ 100 Millones

Vitinha – Portugal – $ 90 Millones

Algunos equipos que tienen dinosaurios en sus escudos

Amigos Do Futebol St Antonio – Brasil

Chicago Raptors – Estados Unidos

C. Asian Scholars Khon Kaen – Tailandia

FC Harchies – Bern – Bélgica

Iowa Raptors F.C. – Estados Unidos

Abrasion Iwaki – Japón

Khon Kaen F.C. – Tailandia

Rockford / L.P. Raptors – Estados Unidos

Savan FC – Nigeria

S.E.R. Assahi – Brasil

Sousa E.C. – Brasil

Alternafut - Brasil

Invitados al Mundial 2026

Portugal

La Primera Liga, también conocida como Primera División de Portugal o por motivos de patrocinio como Liga Portugal Betclic, es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Portugal.

La Liga Portuguesa inició con el torneo 1934 – 1935 con el nombre Liga Experimental, en el campeonato 38 – 39 se cambio a Campeonato Nacional. Desde la temporada 1995/96, la Primeira Liga es su nombre.

La competición se disputa anualmente, empezando a finales del mes de agosto o principios de septiembre, y terminando en el mes de mayo del siguiente año.

Cuenta con 18 equipos que son: Futebol Clube de Arouca en la ciudad de Arouca, AVS Futebol SAD en Vilas das Aves, Benfica en Lisboa, Boavista FC en Oporto, Sporting de Braga en Braga, Casa Pia Atlético Clube en Lisboa, Grupo Desportivo Estoril Praia en Estoril, Club Football Estrela da Amadora SAD en Amadora, Sporting Clube Farense en Faro, FC Famalicão en Vila Nova, Gil Vicente Futebol Clube en Barcelos, Moreirense Futebol Clube en Moreira de Conegos, Clube Desportivo Nacional en Funchal, Futebol Clube do Porto en Oporto, Rio Ave Futebol Clube en Vila do Conde, Clube Desportivo Santa Clara en Ponta Delgada, Sporting Club de Portugal en Lisboa y el Vitória Sport Clube en Guimarães.

Los más ganadores de títulos son: Benfica con 38 campeonatos y 31 sub campeonatos, F.C. Porto con 30 campeonatos y 29 subs y el Sporting Club de Portugal con 21 Campeonatos y 22 subs.

Selección de Portugal

Dirigida por la Federación Portuguesa de Futbol la cual está afiliada a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Conocidos como Los Lusos y Seleção das Quinas. La primera participación de Portugal en una fase final de un torneo importante fue en la Copa del Mundo de 1966, en la que un equipo con el ganador del Balón de Oro, Eusebio, terminó en tercer lugar.

Participación en los Mundiales

Inglaterra 1966. Llegó al Grupo No 3 con: Hungría, Brasil y Bulgaria. A Hungría lo derrotan 3 – 1, a Bulgaria lo golean 3 – 0, y a Brasil también le ganan 3 – 1. En cuartos de final golean a Carona del Norte 5 – 3, en semifinales pierden con el anfitrión Inglaterra 2 – 1 y por el tercer lugar le ganan a la Unión Soviética 2 – 1, siendo Eusebio el goleador con 9 anotaciones.

México 1986. Pasaron 20 años para regresar a un mundial y les toca el Grupo “F”, con: Inglaterra, Marruecos y Polonia, en la ciudad de Monterrey juegan contra: Inglaterra y le gana 1 – 0, cobrando venganza del mundial 1966, Pierde contra Polonia 1- 0 y va a Guadalajara donde sorpresivamente pierde 3 – 1 contra Marruecos y así terminan su participación.

Corea / Japón 2002. Participa en el Grupo “D” con: Corea del Sur, Estados Unidos y Polonia, en su primer juego le toca enfrentar a Estados Unidos y pierde por 3 – 2, va contra Polonia y lo derrota 4 – 0 y en su tercer juego pierde contra Corea del Sur 1 – 0 y no pasa a la siguiente ronda.

Alemania 2006. Grupo “D” acompañando a: México, Angola e Irán. Ganan sus tres juegos, primero contra Angola 1-0, Irán 2 – 0 y con México 2 – 1. Pasan a octavos, y van contra Países Bajos y le ganan 1 – 0, avanzan a cuartos y en un partido muy cerrado que se va a tanda de penales le ganan a Inglaterra 3 – 1. En semi final les toca Francia con la que pierden 1 – 0, les da derecho a jugar por el tercer lugar, partido que pierden 3 – 1 contra la escuadra alemana.

Sudáfrica 2010. Brasil, Corea del Sur y Costa de Marfil, le tocaron en el Grupo “G”, inicio con un empate a 0 goles contra Costa de Marfil, su segundo juego fue contra Corea del Sur que lo goleo 7 – 0, con Brasil empata a 0 goles. Pasa a octavos y pierde 1 – 0 contra España.

Brasil 2014. Les toca el Grupo “G” con: Alemania, Estados Unidos y Ghana. Alemania los golea 4 – 0, empatan a 2 goles contra los Estados Unidos y a Ghana le ganan 2-1 y se quedan sin calificar.

Rusia 2018. España, Irán y Marruecos van con Portugal al Grupo “B”, un empate a 2 goles contra España fue el inicio para la escuadra Lusa, a Marruecos le ganan por 1 – 0, Con Irán empatan a 1 gol. Avanza a octavos y ahí se quedan al perder 2 – 1 contra Uruguay.

Catar 2022. Fue la octava participación de Portugal, formó parte del Grupo H, junto a Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Califican en primer lugar, le ganan 3 – 2 a Ghana, derrotan 2 – 0 a Uruguay, pierden 2 – 1 contra Corea del Sur, en Octavos pasan sobre Suiza con una goleada de 6 – 1. En Cuartos increíblemente Marruecos los deja a fuera al ganar por 1 – 0.

Tienen grandes expectativas para el Mundial 2026, donde por lógica será el ultimo mundial de su estrella Cristiano Ronaldo.

Y que siga rodando, el balón.