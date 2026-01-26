Sensei rojinegro

Resultados de la Selección Mexicana

Panamá vs México. Un triunfo de ultimo minuto por un autogol, fue el resultado de este juego, donde iniciaron 6 jugadores de Chivas con un cuadro juvenil, para ser sincero la selección no tuvo rival y sabemos que la mayoría de los jugadores que participaron no van a estar en la lista final, la hormiga González estuvo muy enjundioso y tuvo buena participación, salvo alguna lesión de los delanteros podrá estar en el mundial, su futuro será para el 2030.

Bolivia vs México. No hay mucho que analizar de este partido, lo único fue el triunfo de 1 – 0 del seleccionado mexicano, el vasco utilizo jugadores que no habían jugado contra Panamá, el gol de Berterame fue lo rescatable, y la verdad dejo muchas dudas este combinado de cara al mundial.

Jornada 4 Liga MX

Viernes 30 de enero

Puebla vs Toluca 7.00 pm, Pumas vs Santos 9.00 pm, Bravos vs Cruz Azul 9.00 pm.

Sábado 31 de enero

Atlas vs Mazatlán 5.00 pm, León vs Tigres 7.00 pm, Monterrey vs Xolos 7.00 pm, América vs Necaxa 9.00 pm.

Domingo 1º de febrero

Querétaro vs Pachuca 5.00 pm, San Luis vs Chivas 7.00 pm.

Balance de los equipos tapatíos en las tres jornadas

Atlas, 2 ganados y 1 perdido, 2 goles a favor 2 en contra, 6 puntos de 9. Con un equipo muy corto, al estilo de Orlegi. En su primer juego obtuvieron un triunfo muy sufrido y con un penal que algunos dicen que fue dudoso. En el segundo juego perdieron en su visita al Cruz Azul en un estadio infame. Su tercer juego derrotó al Necaxa de visita, defendiendo un gol a ultranza, con un Camilo como siempre salvando todo y la defensa haciendo una labor heroica.

El balance es bueno a secas, pero hace falta apuntalar ciertas zonas.

Sus siguientes rivales son: Mazatlán en casa, Pumas también en casa, Visitan a Pachuca y reciben al San Luis.

Chivas. 3 ganados, derrotaron a Pachuca por 2 – 0 en su primer juego en casa, fueron de visita a la frontera a jugar con los Bravos de Juárez y ya en tiempo de compensación sacaron el triunfo, en su tercer juego recibieron a Querétaro en casa y ganan 2 – 1. Tres partidos ganados, 5 goles a favor, 1 gol en contra. La sacudida del equipo de elementos que ya no aportaban nada, le ha dado resultado, además de que la Hormiga González inicio prendido el torneo.

Sus partidos siguientes son: visitan al San Luis, otra visita a Mazatlán, reciben al América y visitan al Cruz Azul.

Zona Rojinegra

Sub 21 de los Rojinegros, empató a 1 gol contra Puebla, pero consiguió su punto extra en la tanda de penales, en su segundo juego derroto 3 – 0 al Cruz Azul, en su tercer juego derrota 2 – 1 al Necaxa, ocupa el primer lugar de la tabla.

Sub 19, perdió 2 – 1 en casa contra el Puebla, empato a 1 gol contra Cruz Azul y sacó el punto extra en penales, en Aguascalientes le ganan 1 – 0 al Necaxa. Van en el 6to lugar.

Sub 17. Su primer juego quedó pendiente, en su segundo perdió 2 – 0 vs Chivas. En la tercera fecha visita al León y gana 2 – 0.

Sub 15. Primera fecha juego pendiente, en su segunda aparición empató a 2 goles vs Chivas y ganó punto extra en penales 4 – 2. Va a León y gana 2 – 0 en su tercer juego.

Femenil. Este inicio de torneo ha sido un verdadero desastre, cuatro juegos perdidos, 3 – 0 contra Pachuca en casa, visitan a Toluca y pierden 2 – 0 e increíblemente ante Tijuana dejaron ir el triunfo al ir ganando 1 – 0 y en los últimos minutos regalaron el partido para perderlo por 2 – 1. En su visita a la Perla del Pacifico, saco 1 punto al empatar a 1 gol contra Mazatlán. En su último juego contra Tigres, inician ganando y dando un buen primer tiempo, pero no les alcanzo y pierden 3 – 1, la verdad no ha caminado el equipo y el Pato Alfaro tiene mucho que trabajar.

Femenil Sub 19. Primer partido jugado, empato contra Chivas a 0 goles y gano punto extra en penales 3 – 1. Su segundo juego empata a cero goles vs León y pierde punto extra en penales.

Anécdotas y cosas chuscas en el futbol mundial

Los Mundiales de 1942 y 1946 no se llevaron a cabo a causa de la II Guerra Mundial. Lo curioso fue que el vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Barassi, sacó el trofeo en secreto de la bóveda de un banco y lo escondió debajo de su cama para asegurarse de que los soldados nazis no lo encontraran.

No sólo han renunciado jugadores en la historia de los mundiales. Colombia, en 1982, desistió de ser la sede mundialista para 1986 porque no podía cumplir con las exigencias que imponía la FIFA. Algunas de ellas: aeropuertos con capacidad de aterrizaje para aviones tipo jet, una flota de limusinas para los directivos y congelamiento de tarifas hoteleras a partir de enero de 1986. Así fue que México se convirtió en el primer país en celebrar dos veces una Copa del Mundo.

¡Increíble! Cuando se conoció que Qatar iba a ser el anfitrión del Mundial 2022 también se supo que el partido inaugural y la final se jugarían en Lusail, ¡una ciudad que aún no existía! Se trataba de una zona que hasta hace 15 años era arena, cactus, camellos y algunas casas de más de 100 años de antigüedad. La confirmación como sede mundialista fue la excusa para que el gobierno local impulsara la construcción de Lusail.

Un caso muy raro, en diciembre de 1967 en el estadio Camp Nou, casa de Club Barcelona. Hubo un juego entre dos equipos catalanes, lo curioso de este partido fue que probaron jugar con las porterías mas grandes: en lugar de ser 7.32 metros que separan los postes verticales los cambiaron a 10 metros y 2.44 metros de alto a 2.50 metros. El resultado fue una goliza de 15 – 6, al ser muy fácil hacer goles, ya nunca más se volvió hacer este experimento.

Más invitados al Mundial

Escocia

La Scottish Premiership: conocida por razones de patrocinio como William Hill Premiership, es la máxima categoría del fútbol profesional en Escocia.

La Scottish Premiership se estableció en julio de 2013, después de la fusión de la Scottish Premier League y la Scottish Football League. Tienen 12 equipos. Actualmente es la 12º liga en importancia en Europa según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol IFFHS.

Los equipos son: Aberdeen Football Club en la ciudad de Aberdeen, Celtic Football Club en Glasgow, Dundee Football Club en Dundee, Dundee United FC en Dundee, Falkirk Football Club en Falkirk, Heart of Midlothian Football Club en Edimburgo, Hibernian Football Club en Edimburgo, Kilmarnock Football Club en Kilmarnock, Livingston Football Club en Livingston, Motherwell Football Club en Motherwell, Rangers Football Club en Glasgow y St. Mirren Football Club en Paisley.

Los dos equipos más ganadores de títulos son: Rangers con 55 campeonatos, al igual que el Celtic.

Selección de Escocia

La selección de fútbol de Escocia, conocidos como: The Tartan Army (El ejército de Tartán). Es, junto a la selección inglesa, el combinado más antiguo del mundo, tras disputar ambos equipos en 1872 el primer partido de fútbol internacional de la historia.

Suiza 1954, fue su primer mundial, en el Grupo “3” con: Uruguay, Checoslovaquia y Escocia lo acompañaron, empezó derrotaron 1 – 0 a Escocia, a Checoslovaquia lo golearon 5 – 0, solo juega dos partidos y pasa a cuartos de final contra Suiza le gana en penales 7 – 5. Con Alemania en semifinal pierde por goleada 6 – 1, por el tercer lugar les gana a Uruguay 3 – 1.

Suecia 1958, compartió el Grupo No 4, con Brasil, Unión Soviética y Brasil. Con Brasil pierden 3 – 0, con Unión Soviética también pierden 2 – 0 y con Inglaterra empatan a 2 goles.

Alemania 1974, 16 años pasaron para retornar a un mundial, Zaire, Yugoslavia y Brasil. Un triunfo por 2 – 0 ante Zaire y dos empates, con Yugoslavia 0 goles y contra Brasil a 1 gol. No pasan a la siguiente ronda.

Argentina 1978, van al Grupo No 3. Brasil, España y Suecia los acompañan. Primero enfrentan a España y lo derrotan 2 – 1, a Suecia le ganan por la mínima, 1 – 0 y con Brasil pierden 1 – 0, pero califican en primer lugar y van al Grupo “A” con: Italia, Países Bajos y Alemania, Países Bajos los golea 5 – 1, con Italia pierden 1 – 0 y contra Alemania ganan 3 – 2. Y no siguen en la contienda.

España 1982, en este mundial fueron eliminados en la segunda ronda, iniciaron en el Grupo No 2, con Alemania, Argelia y Chile. Derrotan a los chilenos 1 – 0, a Argelia también le ganan 2 – 0, y con Alemania pierden por 1 – 0. Por ser segundo lugar de su grupo, les toca jugar contra Francia e Irlanda del Norte, con los franceses pierden 1 – 0 y con Irlanda empatan a 2 goles, y hasta ahí llegan.

Italia 1990, Grupo “A” con Italia, Checoslovaquia y los Estados Unidos. Pierden por idéntico marcador de 1 – 0 contra Italia y Checoslovaquia y con los Estados Unidos logran un triunfo de 2 – 1. Y se despiden ganando ese partido.

Francia 1998, se pierden el mundial del 94, y regresan al Grupo “B” con: Camerún, Chile e Italia. Inician contra Camerún empatando a 1 gol, con Chile también empatan por el mismo marcador y con los italianos caen por 2 – 1. Esta sería su última participación mundialista.

24 años después regresarán al mundial del 2026.

Y que siga rodando, el balón.