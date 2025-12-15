Sensei rojinegro

Final Liga MX

El primer tiempo del juego de ida, no parecía final. Pero hasta que cayó el gol en un error grave del Portero González en el segundo tiempo, acelero el juego y cambio el panorama, Tigres se lleva el primer juego ganando 1 – 0, Toluca tendrá que meter dos para ser Campeón. Aunque empezó perdiendo Toluca, pudo remontar y empatar el global a dos goles y después de tiempos extras, se fueron al alargue para definir en penales, el marcador fue 9 – 8 en favor del Toluca, Toluca obtiene el campeonato y es Bi Campeón.

Campeonatos de Liga del Toluca

• Temporada 1966 – 1967, Campeón por Puntos, Entrenador Mexicano Ignacio Trelles.

• Temporada 1967 – 1968, Campeón por Puntos, Entrenador Mexicano Ignacio Trelles.

• Temporada 1974 – 1975, Campeón por Puntos, Entrenador Uruguayo Ricardo de León

• Verano 1998, derrotando al Necaxa, Entrenador Mexicano Enrique Meza.

• Verano 1999, derrotando al Atlas, Entrenador Mexicano Enrique Meza.

• Verano 2000, derrotando al Santos, Entrenador Mexicano Enrique Meza.

• Apertura 2002, derrotando al Morelia, Entrenador Argentino Alberto Jorge.

• Apertura 2005, derrotando al Monterrey, Entrenador Argentino Américo Rubén Gallego.

• Apertura 2008, derrotando Cruz Azul, Entrenador Mexicano José Manuel de la Torre.

• Bicentenario 2010, derrotando al Santos, Entrenador Mexicano José Manuel de la Torre.

• Clausura 2025, derrotando al América, Entrenador Argentino Antonio Mohamed.

• Apertura 2025, venciendo a los Tigres, Entrenador Argentino Antonio Mohamed.

5 Títulos Obtenidos por Antonio “Turco” Mohamed en Liga MX

Tijuana – Apertura 2012

América – Apertura 2014

Monterrey – Apertura 2019

Toluca – Clausura 2025

Toluca – Apertura 2025

Otros Títulos en la Carrera de Mohamed

Huracán – Argentina. Ascenso a la Primera División 2006 / 2007

Independente – Argentina. Copa Sudamericana

Monterrey – México. Torneo de Copa 2017

Monterrey – México. Torneo de Copa 2019

Atlético Mineiro – Brasil. 2022

Atlético Mineiro – Brasil. Super Copa

Toluca – México. Campeón de Campeones 2024/ 2025

Toluca – México. Campeones Cup 2024 / 2025

¿Quién tiene más Campeonatos?

1.- América 16.

2.- Chivas 12.

3.- Toluca 12.

4.- Cruz Azul 9.

5.- León 8.

6.- Tigres 8.

7.- Pachuca 7.

8.- Pumas 7.

9.- Santos 6.

10.- Monterrey 5.

Bicampeones en Torneos Cortos

Pumas: Clausura 2004 y Apertura 2014

León: Apertura 2013 y Clausura 2014

Atlas: Apertura 2021 y Clausura 2022

América: Apertura 2023 y Clausura 2024

Toluca: Clausura 2025 y Apertura 2025

Ecos importantes de la Asamblea de Dueños

Retorno del Club Atlante para el Apertura 2026, tomando el lugar del Mazatlán.

Atlas está revisando ofertas para su venta.

El Torneo Clausura 2026, inicia el viernes 9 de Enero y termina el 24 de Mayo.

Habrá 3 fecha dobles: Jornada No 2 enero 13 y 14, Jornada No 9 Marzo 3 y 4, Jornada No 16 Abril 23 y 24.

Los equipos tendrán que ceder a sus Seleccionados el día 30 de abril. Por esta razón los equipos no tendrán a sus Seleccionados para la liguilla.

Por esta única ocasión todos los equipo podrá utilizar a sus 9 extranjeros registrados en los partidos de liguilla.

En el Clausura 2026, no habrá Play In, Calificaran del 1 al 8 en la Tabla.

Los partidos de cuartos de final se jugarán en 2 fines de semana.

Se ratifica a Rafael Márquez como el siguiente entrenador de la Selección Nacional, al terminar el Mundial 2026.

Más invitados al Mundial 2026

Haití

La liga en Haití se llama por razones comerciales: Digicel Championnat Haitienne.

La liga fue creada en 1937 y actualmente cuenta con la participación de 13 equipos. El campeón y el subcampeón de la liga disputan la CONCACAF Caribbean Cup.

Los equipos que participaron en la temporada 2025 son: América des Cayes que juega en la ciudad de Les Cayes, AS Capoise en Cabo Haitiano, AS Cavaly en Puerto Príncipe, Baltimore Sportif Club en Saint Marc, Don Bosco FC en Petionville, FC Juventus des Cayes en Les Cayes, Football Inter Club Association du Cap-Haïtien en Saint Victor, Ouanaminthe FC en Ouanaminthe, Racing Club Haïtien en Puerto Príncipe, Real Hope FA en Cap-Haïtien, Tempête Football Club en Saint Marc, Triomphe Liancourt FC en Cabo Haitiano, Violette Athletic Club en Puerto Príncipe.

El equipo Campeón es el que más puntos hace y el último lugar desciende a la segunda división de Haití.

Racing Club Haïtien es el que más campeonatos lleva con : 10, le sigue el FICA con 8 y el Violette Athletic Club con 6, Tempête Football Club y Don Bosco FC con 5 cada uno.

Selección de futbol de Haití

Es controlada por la Federación Haitiana de Fútbol, perteneciente a la FIFA, CONCACAF.

Su primera participación a un Mundial fue en 1974 en Alemania, donde tuvieron un muy discreta actuación, pierden 3 – 1 con Italia, Argentina los golea 4 – 1 y Polonia los derrota 7 – 0, el autor de los 2 goles en la justa fue el legendario Emmanuel Sanon.

Su segunda Copa Mundial será el próximo año en Canadá – Estados Unidos -México 2026.

Curazao

La Liga de Curazao Primera División o Sekshon Pagá es la principal liga de Fútbol de Curazao, departamento de los Países Bajos. Luego de la disolución de Antillas Neerlandesas, esta liga ahora es la competición principal de Curazao, dejando atrás el Campeonato de las Antillas Neerlandesas.

Fue creada en 1921, pero en la temporada 1974-75 la denominan Sekshon Pagá por el cambio de temporada, de invierno a verano. Pertenecen a la CONCACAF.

Cuenta con 10 equipos que son: SV Centro Social Deportivo Barber en la ciudad de Barber, RKSV Centro Dominguito en Willemstad, C.V.V. Inter de Willemstad en Willemstad, CRKSV Jong Colombia en Willemstad, CRKSV Jong Holland en Willemstad, RKSV Scherpenheuve en Willemstad, Sport Club Atlétiko Saliña en Saliña, Sport Unie Brion Trappers en Willemstad, Union Deportivo Banda Abou en Bandabou, SV Victory Boys en Willemstad.

La ciudad de Willemstad alberga a 6 equipos en 2 estadios el Ergilio Hato y el Estadio Dr. Antoine Maduro.

Títulos por Club: Sport Unie Brion Trappers con 18 Campeonatos, el CRKSV Jong Holland 17, CRKSV Jong Colombia con 11 y RKV FC Sithoc con 9.

Selección de futbol de Curazao

La selección de fútbol de Curazao es el equipo representativo de dicha isla en diversas competiciones deportivas oficiales. Está a cargo de la Federación de Fútbol de Curazao.

El 18 de noviembre de 2025, clasificó a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, siendo esta su primera clasificación a la Copa Mundial de Fútbol empatando 0-0 contra Jamaica.

Se ha convertido en el país menos poblado en clasificarse para una Copa Mundial de Fútbol, tras sellar su pase a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Y que siga, rodando el balón.