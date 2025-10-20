Sensei rojinegro

Resultados Jornada 13 Liga MX

Puebla 4 – 3 Xolos, San Luis 2 – 0 Atlas, Tigres 5 – 3 Necaxa, Santos 2 – 0 León, Bravos 2 – 2 Pachuca, Toluca 4 - 0 Querétaro, Monterrey 1 – 1 Pumas, Guadalajara 2 – 0 Mazatlán, Cruz Azul 2 – 1 América.

Atlas nuevamente pierde de visita, como ha sido todo el campeonato su defensa es un desastre, regala siempre goles y por lógica no gana, además que no se meten las pocas oportunidades que se tienen, increíblemente todavía tienen posibilidades de entrar al play in, ¡y para qué!

Chivas vuelve a ganar y se en racha rumbo al play in, tiene una visita a modo donde podrá sumar mas puntos y de plano meterse rumbo a la liguilla.

Semana de Doble Jornada

Jornada 14 Liga MX

Martes 21 Octubre

América vs Puebla 7.00 pm, Necaxa vs Cruz Azul 7.00 pm, Mazatlán vs Santos 9.00 pm, Monterrey vs Bravos 9.05 pm.

Miércoles 22 Octubre

Querétaro vs Chivas 7.00 pm, Pachuca vs Tigres 7.00 pm, Atlas vs León 9.00 pm, Xolos vs Toluca 9.00 pm, Pumas vs San Luis 9.05 pm.

Jornada 15 Liga MX

Viernes 24 de Octubre

Bravos vs Puebla 7.00 pm, Mazatlán vs América 9.00 pm.

Sábado 25 de Octubre

Tigres vs Xolos 5.00 pm, León vs Pumas 7.00 pm, Cruz Azul vs Monterrey 9.05 pm, Chivas vs Atlas 9.07 pm.

Domingo 26 de Octubre

Santos vs Querétaro 5.00 pm, San Luis vs Necaxa 7.00 pm, Toluca vs Pachuca 7.00 pm.

Selección Nacional

Después de los juegos de la Fecha FIFA, se prendieron las luces rojas en todos los ámbitos de nuestro futbol. Por una lado la afición no le ha gustado el desempeño del ex tricolor, es por demás decir que no se han tenido los resultados deseados, Javier Aguirre para mí gusto no es el técnico ideal, el equipo no juega a nada, no propone hay jugadores que definitivamente no merecen estar, pongo como ejemplo a Alexis Vega, en su equipo es un verdadero diablo y en la selección no trasciende y así hay muchos.

Siempre que se tienen estos tropezones, se nos vienen muchas cuestiones como si realmente es benéfico tener la cantidad de extranjeros en los equipos, es el momento de pensar en una reducción de los mismo por el bien de nuestro futbol, otro punto muy importante es retomar el descenso y ascenso para mejorar la calidad de los equipos, nuestro campeonato últimamente se ha vuelto de nomas de 5 equipos y los demás son simplemente comparsas.

La sub-20 ya nos dio la razón que el exigir los minutos de menores por obligación fue benéfico, ya que en dicha selección había muchos de menos años, como ejemplo Mora que empezó con 16 años dicho torneo.

La Televisión ha hecho mucho daño, en pocas palabras Televisa, se ha adueñado de los horarios y las transmisiones.

No quiero ser ave de mal agüero, pero a cómo va esta selección no esperemos grandes resultados en el mundial. Hay que ver que rivales le tocan.

Por cierto, el juego de la Selección contra Colombia, independientemente del resultado, dejo mucha cosas para analizar. Se supone que no va haber estacionamientos en el estadio, pero fue un caos total lo que paso alrededor del mismo, hasta 2 a 2.30 horas para salir del mismo, no había calidad de internet la señal era nula. El campo impecable, la seguridad buena, los juegos de luces y pirotecnia muy vistosos, los patrocinadores llenaron de obsequios a la afición. El comportamiento del público, muy mal no es pretexto que el mal juego del equipo sea motivo para seguir gritando cuando el portero despeja. El descontento, abucheos y rechiflas contra los jugadores nacionales y el entrenador son normales.

Veremos qué pasa.

Mundial Sub-20

Colombia se quedó con el tercer lugar al derrotar 1 – 0 a la escuadra Francesa.

Finalmente, el equipo de Marruecos se llevo este campeonato Sub 20 al derrotar al equipo Argentino, la verdad muy merecido para esta escuadra Africana. Curiosamente el equipo Marroquí perdió un solo partido en este torneo y fue contra México.

Otros Invitados al Mundial 2026

Egipto

El futbol profesional en Egipto se le denomina "La Liga Premier de Egipto". Se disputa desde 1948 y es organizado por la Federación Egipcia de Fútbol.

La liga cuenta con 18 equipos, donde los 2 primeros calificados aseguran la clasificación a la Liga de Campeones de la CAF y los tres últimos posicionados descienden, automáticamente y sin promoción, a la Segunda División de Egipto.

La temporada de fútbol, que dura desde agosto hasta mayo, se intercala con un descanso de seis semanas de invierno que dura desde finales de diciembre a febrero.

Sus equipos son:

Al- Alhy que juega en El Cairo

Al-Ittihad Alexandrian Club, en Alejandría.

Al-Masry Sporting Club, en Puerto Said.

El-Mokawloon El-Arab Sporting Club, en Nasr City.

Cerámica Cleopatra FC, en Seis de Octubre.

Engineering for the Petrolium & Process Industries Club, en El Nuevo Cairo.

Ghazl El-Mahalla, en Mahalla El-Kubra.

Haras El-Hodood Club, en Alejandría.

Ismaily Sporting Club, en Ismailia.

Modern Sport Football Club, en Mokattam.

National Bank of Egypt Sporting Club, en Giza.

Petrojet FC, en Suez.

Pharco Football Club, en Alejandria.

Pyramids FC, en El Cairo.

Smouha SC, en Alejandría.

Tala'ea El-Gaish Sporting Club, en El Cairo.

Wadi Degla Sporting Club, en El Cairo.

Zamalek Sporting Club, en Guiza.

ZED Football Club, en Guiza.

Los equipos con mas títulos son: Al-Ahly Sporting Club con 45 Campeonatos, Zamalek Sporting Club con 14, Ismaily Sporting Club con 3.

Selección de Egipto

La selección de fútbol de Egipto es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Es dirigida por la Asociación Egipcia de Fútbol, una de las fundadoras de la Confederación Africana de Fútbol.

Además de ser uno de los mejores equipos del continente, es la selección que más títulos ostenta de la Copa Africana de Naciones con un total de siete, el último de ellos conseguido en 2010. Entre 1958 y 1961 fue denominada selección de fútbol de la República Árabe Unida producto de su fusión con Siria; este nombre fue ocupado incluso hasta 1970, aún después de que Siria rechazara la unión.

Han participado en tres mundiales en 1934, 1990 y 2018.

En el Mundial 1934 en Italia, participo como Reino de Egipto, solo jugo un partido y lo perdió contra Hungría 4 – 2. Regreso a Italia en 1990 ya como país Egipto, anotando su primer gol y no calificar.

En Rusia 2018 se quedó en fase de grupos al no ganar ningún partido. Para el mundial 2026 esperan tener una mejor participación, comandados por su gran jugador y figura mundial, Mohamed Salah.

Ghana

El futbol profesional en Ghana, se le conoce como: Liga Premier y también como First Capital Plus Premier League por razones de patrocinio. Se estableció oficialmente en 1958 después de la independencia del país el 6 de marzo de 1957, y es organizada por la Asociación de Fútbol de Ghana.

El primer campeonato oficial tiene lugar en 1958 en el Estado independiente de Ghana, incluyó ocho clubes y el Accra Hearts of Oak SC se proclamó como el primer campeón nacional oficial. En la actualidad participan un total de 18 equipos en el campeonato.

Los equipos en su liga son:

Accra Lions FC, en la Ciudad de Acra.

Accra Great Olympics, en Acra.

Aduana Stars FC, en Dormaa Ahenkro.

Asante Kotoko Sporting Club, en Kumasi.

Bechem United FC, en Bechem.

Berekum Chelsea Football Club, en Berekum.

Bibiani Gold Stars Football Club, en Bibiani.

Bofoakwa Tano F.C., en Sunyani.

Dreams FC, en Dawu.

Heart of Lions Football Club, en Kpando.

Hearts of Oak Sporting Club, Acra.

Karela United FC, en Nalerigu.

Legon Cities FC, en Acra.

Medeama Sporting Club, Tarkwa.

Nations F.C.. en Kumasi.

Nsoatreman FC, en Nsuatre.

Real Tamale United, en Tamale.

FC Samartex, en Samreboi.

Los equipos con mas campeonatos obtenidos son:

Asante Kotoko con 26 Campeonatos y le sigue Hearts of Oak Sporting Club con 20.

Selección de Ghana

Desde 1950, ya existía una selección representativa del territorio africano antes de su independencia en 1957, denominado Costa de Oro. Como colonia inglesa y bajo su dominación.

Conocidos como The Black Stars (Las Estrellas Negras).

No fue hasta el mundial del 2006 en Alemania donde fue su primera aparición. Pierden su primer partido ante Italia por 2 – 0, posteriormente obtienen dos victorias, 2 – 0 derrotan a República Checa y 2 – 1 a los Estados Unidos, califican a la siguiente ronda, pero la escuadra brasileña los frena con un 3 – 0.

Para Sudáfrica 2010 fueron colocados en el grupo D con: Alemania, Serbia y Australia. Logra avanzar a la segunda ronda donde le ganan 2 – 1 a Estados Unidos. Posteriormente Uruguay los saca de Mundial en tanda de penales.

Brasil 2014 fue un mundial muy malo, solo sacaron 1 punto. Sus rivales fueron: Portugal, Alemania y Estados Unidos. Por un problema en los bonos para el equipo, pesan en los pobre resultados. La satisfacción que tuvieron que fue la única selección que no perdió ante el eventual campeón Alemania.

En Qatar 2022 les toco jugar en el grupo H. Con Portugal, Uruguay y Corea del Sur. Logra ganar un juego contra Corea del Sur por 3 – 2 y perder los 2 siguientes.

Tiene su lugar ya en el mundial 2026 y espera tener un mejor rendimiento.

Y que siga rodando, el balón.