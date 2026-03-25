Seis amenazas acechan (I)

De las seis crisis que enfrenta en este momento un tapatío promedio, todas son producto de omisiones transexenales multicolor, pero en particular de la pasada administración de Enrique Alfaro, que heredó “bombas de tiempo” a fuerza de maquillarlas como “logros”.

Y todas, a su vez, representan una amenaza para la reputación e imagen de la ciudad como sede mundialista.

Esto no libra de su responsabilidad a la actual gestión estatal a poco más de un año de gobierno.

Cada crisis arrastra su propia historia.

1. El tarifazo. Alfaro, al congelar artificialmente el alza de la tarifa, ahorcó a los transportistas con subsidios opacos para evitar el costo político.

El ex gobernador sí aumentó, en cambio, la tarifa del transporte al iniciar su mandato y culpó a Aristóteles Sandoval pues era “una decisión tomada por el anterior gobierno”.

De esta manera, Alfaro impuso el mito de un transporte público “eficiente” y “barato”. La realidad de las protestas actuales refuta esa visión de escritorio.

En el presente sexenio, el congelamiento de la tarifa era insostenible y una “bomba de tiempo”.

El manejo errático de su actualización es otra historia.

2. SIAPA. La crisis del organismo dio señales de colapso el sexenio pasado. La peor crisis reciente de desabasto de agua se vivió en 2021. A esto se sumó una oleada de quejas por la mala calidad del líquido.

El anterior gobernador cerró su periodo celebrando que había garantizado agua para la metrópoli para los siguientes 50 años.

Nunca se intentó sanear y reestructurar al SIAPA. Se mantuvo a un director incompetente. A fuerza de palazos de publicidad engañosa presumieron una gestión exitosa del agua.

Hoy la realidad lo desmiente. Desperdiciamos tiempo valioso en propaganda y declaraciones fantasiosas cuando urgía comenzar a aplicar ese tiempo, esa saliva y ese dinero, en recuperar al SIAPA. Hoy estamos al límite, con el reloj en contra.

En este punto, la acumulación transexenal de omisiones implica una responsabilidad histórica de Alberto Cárdenas, Emilio González y Aristóteles Sandoval a la fecha.

El reciente manejo errático sobre la calidad del agua y el desabasto es otra historia.

3. Personas desaparecidas. Esta crisis humanitaria asomó al final del periodo de Emilio González, aumentó con Aristóteles Sandoval y alcanzó su máxima expresión con Enrique Alfaro, en donde desaparecieron en promedio cuatro personas diariamente durante todo el sexenio.

Achacó los muertos en fosas a “administraciones pasadas” y se enfocó en contar a los localizados, no en contabilizar y encontrar a los desaparecidos.

El reclutamiento forzado de jóvenes, un doloroso eslabón de la crisis de desapariciones, fue negado sistemáticamente por el ex gobernador, una negligencia que desnudó el rancho Izaguirre, pero Alfaro ya estaba muy lejos, en España, cumpliendo su sueño.

Mañana continúo y enlisto las otras tres amenazas. ¿Adivinan cuáles son?