Seguimos esperando

A cuatro días de detención de Maduro -7 de enero- y con motivo de lo revelado por el Financial Times -6 de enero- en el sentido de que México se convertía en el principal proveedor de crudo a Cuba -al suspenderse las entregas desde Venezuela-, la Presidente Claudia Sheinbaum confirmó que los envíos “humanitarios” a la isla continúan y que están contemplados “en el marco de la ley”, pero sin dar cifras de las entregas permanentes -porque no las tenía a la mano-, pero que en el momento en que Pemex se las entregue las dará a conocer.

A partir de esa fecha -sobre todo por las presiones de Washington que quieren aislar más a Cuba-, la mandataria ha sido abordada por lo menos una docena de veces por la prensa sobre las cifras de “exportaciones humanitarias”, y ella ha contestado que la información “existe”, pero la evasiva ha sido permanente para darla a conocer.

La Presidenta Sheinbaum ha dicho en los últimos días que “cada país es soberano y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales, más allá de la visión de otro país”, lo que provocó una respuesta del congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, quien argumenta que el petróleo a Cuba “es incompatible” con el tratado comercial (T-MEC).

Un informe de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) indica que Pemex envió productos petroleros con un valor de 400 millones de dólares entre enero y septiembre del año pasado a través de Gasolinas del Bienestar. Información que no coincide con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCC), que indica que esa cifra es apenas el 13% de la realidad, ya que los envíos superan los 3 mil millones de dólares en ese mismo periodo.

El problema de los envíos “humanitarios” de petróleo a Cuba no es nuevo, y el ocultar las cifras tampoco. El 9 de octubre de 2023, en una comparecencia ante los legisladores, en aquel entonces director de Pemex, Octavio Romero, dijo que “Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún Gobierno extranjero”, y que en lo enviado a Cuba si ha habido compensación económica para México, lo que se ha desmentido con el tiempo con aquello de la “ayuda humanitaria”. Pero por lo pronto, seguimos esperando las cifras que sí “existen”, pero que por alguna razón no se quieren dar a conocer.

Usted, ¿qué opina?