Sedán compacto HEV: ¿Cuál es el mejor?

Al contrario de lo que muchos piensan, los sedanes son más seguros que las SUV y crossovers. Son más estables, lo que les confiere una menor posibilidad de involucrarse en un accidente y tienen un extra de seguridad cuando pensamos en robo, ya que la gran mayoría de los vehículos robados son tipo SUV.

El único caso en el que un sedán puede ser menos seguro que una SUV es en un choque entre ambos, si la masa de la camioneta es mayor, naturalmente el vehículo de menor masa no saldrá tan bien librado. Entonces, pensemos por seguridad tuya y de tu familia, decides ir por un sedán compacto y quieres tener la comodidad de un híbrido, que no verifica, no paga tenencia y circula diario en la capital mexicana. Como hay cuatro opciones en México, o cinco si añadimos a un subcompacto, veamos cuál resulta mejor para ti.

Claro, estamos hablando solo de HEV, ya que los Plug In Hybrid, en carretera, no son tan convenientes por la posibilidad de quedarse sin batería y dejar un motor chico arrastrando un auto más pesado, debido a la batería.

Naturalmente Toyota es la que ofrece la mayor cantidad de opciones, comenzando con el subcompacto Yaris, con precio de 450 mil pesos, siendo el sedán híbrido más barato del mercado mexicano. Mide 4.42 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2.62 metros, un motor de tres cilindros, 1.5 litros que junto con el sistema eléctrico le otorga 110 HP. Tiene buena seguridad, con seis bolsas de aire, control de estabilidad y ADAS, las famosas asistencias electrónicas a la conducción. Es un auto primordialmente urbano, con excelente consumo, pero en carretera le costará mucho hacer rebases, principalmente si viaja con cuatro pasajeros y equipaje.

Luego viene el Prius, el híbrido más vendido de la historia. Con un largo total de 4.7 metros y distancia entre ejes de 2.75 metros, es mucho más amplio. Cuenta también con motor de cuatro cilindros, 1.8 litros, que junto con el eléctrico otorga 138 HP. Mejor que el Yaris, obviamente, pero no tan bien como la versión estadounidense que tiene 194 HP. Su precio es de 514 mil 700 pesos o 588 mil 800 pesos para la versión Premium.

Precio, manejo o conveniencia

El Corolla cuesta un poco menos: 509 mil 300 pesos y 561 mil 300 pesos. Tiene exactamente el mismo tren motor que el Prius y su manejo es como el del Prius, mucho más orientado hacia el lado cómodo que el emocional, como casi todos los Toyota, excepto los GR. Su largo total es de 4.62 metros y hay 2.70 metros entre sus ejes, más corto que el Prius, pero con similar comodidad interior. Al igual que Yaris y Prius, usa una caja de cambios de engranes planetarios, que algunos llaman e-CVT, un mal nombre para una caja más fiable y con engranes, no bandas ni poleas.

Honda usa una caja similar en su Civic híbrido, que con 4.69 metros de largo y 2.73 de distancia entre ejes, es igualmente amplio que Prius y Corolla. El tema aquí es que ofrece 200 HP y resulta el más adecuado para el que no quiera renunciar a la emoción de conducir. Esto viene, sin embargo, con un costo elevado, entre 709 mil 900 pesos y 759 mil 900 pesos. Las versiones no híbridas tienen actualmente promociones de hasta 36 meses sin intereses, que le vendría muy bien al HEV, pero si la marca no lo hace es porque no lo necesita o no tiene el volumen suficiente de esta versión para México.

La última opción resulta también interesante para quienes no les gustan las imposiciones no confesadas de Toyota de exigir compras a crédito con altas tasas, o el que no quiere enfrentar las listas de espera ni pagar lo que cuesta el Civic. Hablo del Elantra HEV, que pese a su potencia de solo 139 HP, la caja de doble embrague con seis cambios le saca mucho jugo al motor. Es también amplio. Mide 4.71 metros y 2.73 entre ejes. Cuesta 573 mil 100 o 645 mil 500.

Particularmente creo que en México el mejor sedán HEV de esta categoría es el Civic, pero su precio no me parece justificado. El Prius, con el motor que se tiene en Estados Unidos, sería mejor que el Honda: gasta menos y es más fiable, pero como aquí no lo tenemos, si yo estuviera en este segmento me inclinaría por el coreano Elantra, cuyo diseño no agradó a muchos, pero no me desagrada en absoluto.

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